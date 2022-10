Len Euro Cup, palermitani ok all’esordio nella seconda fase

Brillano le siciliane in Europa. Il Telimar sgomita ed in Germania batte il Duisburg per 11-10 esordendo al meglio nel girone C della seconda fase di Len Euro Cup. L’Ortigia, invece, supera anche il Valis 14-9, centra la terza vittoria nel gruppo F e vola agli ottavi di finale della kermesse continentale con una giornata di anticipo.

Telimar all’ultimo minuto

A Duisburg, il Telimar inizia nel migliore dei modi il suo girone di Len Euro Cup superando 11-10 la formazione tedesca, padrona di casa, scesa dalla Champions League. Decide una rete di Pericas a 58” dalla sirena finale.

Il team del presidente Giliberti è stato capace di non perdere la concentrazione, nonostante la rimonta dei tedeschi. Sorpasso e contro-sorpasso tutto nell’ultimo tempo, con i siciliani che dovranno vedersela domani pomeriggio (sabato 29 ottobre) alle 18 con i francesi del Tourcoing vittoriosi questo pomeriggio sul Barcelona 14-11.

Il Duisburg segna, il Telimar risponde e scappa

Sbloccano il risultato i padroni di casa con Tanaskovic. Risponde subito il Telimar con un’ottima intuizione di Hooper. Il raddoppio porta la firma di Occhione, che approfitta di un buco nella difesa per battere Schenkel tra i pali.

Kueppers dal lato sbagliato per il 2-2. Giorgetti dalla distanza, però, riporta il club dell’Addaura in vantaggio, ma ribatte Tanaskovic in superiorità quando mancano 7”. Il primo tempo regala ancora emozioni, con la doppietta personale di Giorgetti, che sorprende l’estremo difensore avversario a 1” dal termine.

Il rigore conquistato da Vitale e trasformato da Irving apre le marcature in avvio del secondo quarto. Il Duisburg accorcia subito le distanze con Gusakov, ma manca l’opportunità di pareggiare i conti, con la difesa del Telimar che neutralizza un doppio uomo in meno. Gli uomini di Baldineti si portano sul +3, con un tiro dal lato cattivo da parte di Irving e con la rete di Vitale da posizione cinque. I tedeschi provano a riavvicinarsi con Seifert, che segna il il 7-5 su cui si va all’intervallo lungo.

Batti e ribatti

La seconda metà del match vede la reazione veemente dei padroni di casa. Che prima si rifanno sotto, in controfuga, con Gusakov. Poi, approfittano di un tiro dai cinque metri di Tanaskovic per acciuffare il pareggio del 7-7. E completano la rimonta, portandosi in vantaggio sul 7-8 con Gusakov. Mantengono la calma i ragazzi del Presidente Giliberti, che si portano sull’8-8 con Lo Cascio su uomo in più a 20” dal termine.

Telimar, dall’inferno al paradiso in 8 minuti

Succede tutto negli ultimi otto minuti di gioco. Il Duisburg si porta sull’8-9 con Gergelyfi in superiorità. Irving fallisce un tiro dai cinque metri, con il pallone che si stampa sulla traversa. Ne approfittano i tedeschi, che vanno sul +2 con Tanaskovic in doppio extra player. Irving si fa perdonare l’errore di poco prima, trascinando i suoi sul 9-10. Vitale completa la rimonta firmando in rapida controfuga la rete del 10-10. Il contro-sorpasso è firmato da Pericas in superiorità per l’11-10 definitivo.

Giliberti “Sfida al cardiopalma”

Marcello Giliberti, commenta la sfida. “Partita al cardiopalma, giocata con grande equilibrio. Ha prevalso alla fine la maggiore lucidità del nostro gruppo. Vincere oggi era indispensabile per continuare a sperare in un passaggio di turno davvero difficile. Ora, venti ore di recupero mentale e fisico per poi domani affrontare la seconda battaglia contro il Tourcoing, dove la tenuta dei nervi sarà essenziale per portare a casa un altro risultato utile. Siamo in gioco e dobbiamo continuare a dare tutto. Forza ragazzi, forza Telimar, per cercare di mantenere Palermo nell’Europa della pallanuoto che conta”.

Telimar-Dusiburg, il tabellino, decide Pericas

Telimar-Duisburg 11-10

Parziali: 4-3; 3-2; 1-3; 3-2

Telimar: Jurisic, Del Basso, Vitale 2, Di Patti, Giorgetti 2, Hooper 1, Giliberti, Pericas 1, Lo Cascio 1, Occhione 1, Lo Dico, Irving 3 (1 rig.), De Totero. Allenatore Marco Baldineti.

Asc Duisburg: Schenkel, Eidner, Simic, Rompf, Schwark, Dolff, Illinger, Kueppers 1, Seifert 1, Tanaskovic 4 (1 rig.), Gergelyfi 1, Gusakov 3, Burgsmueller. Allenatore: Vuk Vuksanovic.

Note. Superiorità: Telimar 2/9 + 2 rigori (uno fallito da Irving nel IV tempo, traversa); Duisburg 3/11 + 1 rigore. Usciti per limite di falli Del Basso, Occhione (Telimar) e Tanaskovic (Duisburg) nel IV tempo.

I prossimi impegni: sabato 29 ottobre alle 18: Tourcoing-Telimar; domenica 30 ottobre alle 10 Telimar-Barcelona

L’Ortigia soffre, poi domina il Valis e si qualifica

Vittoria e qualificazione agli ottavi di finale per l’Ortigia che supera anche i serbi Valis per 14-9 e centra la terza vittoria nel girone F che si sta disputando a Bucarest in Romania.

Il passaggio alla fase ad eliminazione diretta della Len Euro Cup è certificato dalla vittoria dello Steaua Bucarest, prossimo avversario degli aretusei (domani sabato 29 ottobre alle 19), per 8-7 sullo Zlugo, battuto nella tarda mattinata di oggi dai siciliani per 9-8. Ortigia a quota 9 con tre partite disputate e l’ultima da fare, Bucarest 6 punti in due incontri, Vk Valis 3 punti in 3 partite, Zlugo e Vitoria Guimaraes 0 con due match disputati.

Il match col Valis

In avvio, le due squadre ribattono colpo su colpo, con i serbi che sfruttano subito la prima superiorità della partita, e l’Ortigia che risponde con una conclusione potente e angolata di Ferrero. È un tira e molla nel primo quarto che si chiude 4-3 per i serbi.

La gara è molto dura, gli arbitri inizialmente sono un po’ troppo fiscali con l’Ortigia, che però non si innervosisce, difende meglio e riparte. In pochi minuti, Rossi, Ferrero e Francesco Condemi costruiscono pareggio, sorpasso e + 2, ma il Valis prima accorcia in superiorità con Almasi e poi trova il pari con Baucalo. Ci pensa allora Ferrero a realizzare il 7-6 con cui si va a riposo a metà gara.

Nel terzo parziale lo strappo decisivo: A metà parziale Velkic riporta a +2 i siracusani poi Bursac spreca un rigore e sul rovesciamento di fronte, Ferrero in superiorità numerica porta i suoi sul 10-7. I serbi si innervosiscono, i siciliani no e Francesco Condemi firma l’11-7. Poi Tempesti devia un rigore sulla traversa. Non c’è più storia. Negli ultimi 8 minuti il sette di Piccardo amministra subendo solo la rete di Baucalo e andando ancora a bersaglio con Vidovic e con il rigore di Ciccio Condemi. Finisce 14-9.

Vk Valis-Ortigia, il tabellino, 5 gol di Ferrero

Vk Valis – C.C. Ortigia 1928 9-14

VK Valis: Bulajic, Sofranac, Rouwenhorst, Bursac 2, Posmuga 1, Obradovic, Radanovic (Cap) 1, Yazdankhah, Baucalo 2, Arsenovic, Almasi 1, Mitrovic 2, Popadic. Allenatore Milos Sakovic

C.C. Ortigia 1928: Tempesti, Giribaldi, Carnesecchi, A. Condemi 1, Di Luciano 1, Velkic 1, Ferrero 5, Gorria Puga, F. Condemi 3, Rossi 1, Vidovic 1, Napolitano (Cap) 1, Ruggiero. Allenatore Stefano Piccardo

Parziali: 4-3; 2-4; 2-5 e 1-2

Arbitri: Rok Vehovec (Slovenia) e Julien Bourges (Francia)

Superiorità numeriche: Val 4/8 + 4 rig; Ort 5/12 + 2 rig;

Espulsioni definitive: Rossi (O) nel 3° tempo; A. Condemi (O), Giribaldi (O), Radanovic (V) nel 4°, tutti per 3 falli.