Pallanuoto maschile, in serata sfida al Valis, il Telimar gioca col Duisburg

Vittoria sofferta e di carattere con “vista” sugli ottavi di finale di Len Euro Cup. A Bucarest, questa mattina l’Ortigia ha battuto 9-8 gli ungheresi dallo Zlugo nella seconda giornata della seconda fase del torneo continentale. Non si ferma la squadra aretusea. Si tratta, infatti, della seconda affermazione dei siciliani allenati da Stefano Piccardo che ieri avevano superato agevolmente i portoghesi del Vitoria Guimaraes per 25-1. Primo posto momentaneo nel girone F per i siciliani.

Tra poche ore, alle 17 in Italia, l’Ortigia scenderà di nuovo in acqua contro i serbi del Valis, in una partita che sarà molto importante per il cammino verso la qualificazione alla fase ad eliminazione. Il Valis in mattinata ha superato 21-8 il Guimaraes dopo aver perso ieri sera di misura con i padroni di casa dello Steaua Bucarest per 12-11.

Piccardo “Partita difficile, Zlugo davvero ottima squadra”

A fine gara il tecnico dell’Ortigia, commenta la vittoria e la prestazione della sua squadra: “Era una partita difficile da giocare e lo sapevamo. Loro sono davvero un’ottima squadra, molto forte ai due metri. All’inizio noi non abbiamo difeso bene, perché eravamo troppo bassi, mentre nel terzo tempo siamo cresciuti, abbiamo difeso benissimo a uomo in meno e siamo andati a +3. Poi, nel quarto tempo siamo entrati male e abbiamo subito un parziale brutto, giocando troppo sfilacciati in attacco senza mai arrivare a una conclusione giusta, mentre in difesa abbiamo preso due gol evitabilissimi. Abbiamo accusato un calo. Ad ogni modo, la squadra ha risposto bene in una partita non semplice”.

Tra Ortigia e Zlugo è equilibrio nella prima metà di partita

L’Ortigia lotta con grande spirito di squadra. Che non sarebbe stata una gara semplice era noto, lo aveva ribadito ieri anche capitan Napolitano. Il match parte all’insegna dell’equilibrio: il sette biancoverde la sblocca con Ferrero, ma nell’azione successiva gli ungheresi trovano l’immediato pareggio con Nagy. Gli aretusei sfruttano la loro velocità in transizione offensiva e, sulla prima occasione a uomo in più, vanno sul 2-1 con Napolitano, quindi, un minuto dopo, si portano sul 3-1 grazie a una gran botta dalla distanza di Ferrero.

Il doppio vantaggio, però, non cambia le cose, perché il match rimane in grande equilibrio anche nel secondo parziale. Gli ungheresi si rifanno sotto e arrivano al pareggio (4-4), con le reti di Tatrai, Gyarfas e Matyas Meszaros, inframezzate da quella biancoverde di Francesco Condemi, in superiorità. I ragazzi di Piccardo reagiscono e rimettono subito la freccia con il gol di un ottimo Ferrero, ma lo Zuglo pareggia ancora, concretizzando la terza superiorità su tre del secondo tempo. La squadra magiara ha perfino l’occasione di portarsi per la prima volta in vantaggio, ma il rigore di Csapo sbatte sulla traversa e rimbalza fuori dalla porta. Si va all’intervallo lungo sul 5-5.

Terza frazione decisiva

Nella terza frazione, l’Ortigia cresce e macina gioco: in pochi minuti va a segno tre volte, con Francesco Condemi, in posizione di secondo centroboa, Carnesecchi (con un bel mancino sullo scadere dell’azione) e con Velkic, in superiorità. Lo Zuglo accusa il colpo, Tempesti para e la difesa si chiude, annullando ben tre azioni a uomo in meno.

Prima degli ultimi 8 minuti, l’Ortigia conduce 8-5. Nel quarto tempo, però, i ragazzi di Piccardo accusano un po’ di stanchezza e gli ungheresi ne approfittano, tornando a -1 con i gol di Nagy e Gyarfas, ma ci pensa Ferrero, a 2’30” dalla fine, ad allungare ancora. A 4 secondi dalla sirena, Matyas Meszaros accorcia, ma non c’è più tempo: l’Ortigia vince 9-8. Tre punti d’oro e primato solitario nel girone.

Più tardi, l’Ortigia gioca col Valis

Il coach biancoverde è già concentrato sul secondo impegno di giornata che opporrà il suo Ortigia ai serbi del Valis: “Quella con il Valis sarà la partita più difficile, un match importantissimo contro una buona squadra. Il nostro risultato dipenderà molto da quanto saremo performanti sotto il punto di vista fisico e da come attaccheremo la loro difesa”.

Girone impegnativo quello di Bucarest che vede ai nastri di partenza cinque squadre. Domani l’Ortigia affronterà lo Steaua Bucarest chiudendo la sua trasferta in Romania. Passano agli ottavi di finale le prime due classificate.

Ortigia-Zlugo, il tabellino, poker di Ferrero

C.C. Ortigia – Bvsc Zuglo 9-8

Parziali: 3-1; 2-4; 3-0 e 1-3

C.C. Ortigia 1928: Tempesti, Giribaldi, Carnesecchi 1, A. Condemi, Di Luciano, Velkic 1, Ferrero 4, Gorria Puga, F. Condemi 2, Rossi, Vidovic, Napolitano (Cap) 1, Ruggiero. Allenatore: Stefano Piccardo

Bvsc Zuglo: Gyorke, Tatrai 1, Csapo (Cap), Sziladi, Nagy 2, Csacsovszky, Meszaros Junior, Gyarfas 2, Kovacs, Gal, Szabo, M. Meszaros 3, Gyapjas. Allenatore: Kristóf Kemény

Arbitri: Radoslav Koryzna (Polonia) e Julien Bourges (Francia)

Superiorità numeriche: Ort 3/7; Zug 2/8 + 1 rig;

Espulsioni definitive: nessuno

In serata il Telimar affronta il Duisburg

Il Telimar debutta questa sera nel girone C della seconda fase del torneo continentale che si disputa in Germania. I palermitani giocheranno alle 19.30 (ora italiana) con i padroni di casa del Duisburg. La squadra allenata da Marco Baldineti, finalista nella scorsa edizione, è stata inserita in un gruppo con squadre provenienti dalla Champions.

Anche i francesi del Tourcoing e gli spagnoli del Barcellona, prossimi avversari rispettivamente domani e domenica, del club dell’Addaura, provengono dalla massima competizione continentale.