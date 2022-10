Pallanuoto serie A1 maschile, domani tocca all'Ortigia

Buona la prima per il Telimar che batte in trasferta l’Anzio per 12-9 e inizia la stagione con tre punti, mentre la Nuoto Catania va ko a Recco contro i campioni d’Italia per 16-3 nella prima giornata del campionato nazionale di serie A1 maschile di pallanuoto.

Domani, domenica 23 ottobre, l’Ortigia riceve il Bogliasco e chiude il programma della giornata inaugurale della massima serie nazionale.

Telimar avvio sprint

La squadra palermitana si presenta nel migliore dei modi allo stadio del nuoto di Anzio. Irving sigla una tripletta intervallata da una rete di Giorgetti per il 4-0 che spiana la strada ai ragazzi allenati da Marco Baldineti. Ad inizio del secondo quarto, Vitale segna subito per il 5-0, poi i padroni di casa si svegliano e segnano con Susak e Lapenna. Giorgetti porta il parziale sul 6-2, poi capitolini ancora a segno con Koprcina e Cuccovillo. Ed all’intervallo lungo si va sul 6-4 per i siciliani.

Il terzo parziale è un’alternanza di reti che mantiene immutate le distanze, segnano 3 volte i palermitani (Giorgetti, e due volte Occhione), alternandosi con le marcature dei capitolini Cuccovillo (due volte) e Barberini. Telimar in controllo.

Anzio ci prova fino alla fine, Telimar scappa via

Cuccovillo su rigore accorcia sull’8-9 trovando il -1 che riapre la contesa. Il Telimar però nei momenti decisivi riesce ad essere più lucido. Vitale con una doppietta riporta i palermitani sul +3, Susak accorcia sul 9-11 ma Irving mette il sigillo, firmando il poker personale, sul 9-12 per il Telimar.

Baldineti “Buona vittoria contro ottimo Anzio”

“Dopo il primo tempo, pensavamo che la partita fosse chiusa e abbiamo fatto tanti errori – dice l’allenatore del Telimar Baldineti -. Abbiamo avuto molte occasioni per farlo, ma ci siamo un po’ disuniti. In ogni caso, quello che conta è che abbiamo ottenuto una buona vittoria in un campo difficile e contro un ottimo Anzio, al quale faccio i complimenti. Intanto, cominciamo anche a venir fuori come squadra. E siamo solo all’inizio”.

Il tabellino, Anzio-Telimar 9-12, Irving cala il poker

Anzio Waterpolis-Telimar 9-12

Parziali: 0-4; 4-2; 3-3 e 2-3.

Anzio Waterpolis: S. Santini, N. Fratarcangeli, G. Nori, S. Susak 2, D. Caponero, A. Goreta, G. Barberini 1, N. Cuccovillo 4, F. Lapenna 1, L. Bajic, E. Koprcina 1, D. Presciutti, A. Antonini. Allenatore Tofani.

Telimar: E. Jurisic, M. Del Basso, A. Vitale 3, F. Di Patti, A. Giorgetti 3, J. Hooper, A. Giliberti, A. Pericas Eixarch, F. Lo Cascio, D. Occhione 2, R. Lo Dico, M. Irving 4, F. De Totero. Allenatore Baldineti.

Arbitri: L. bianco e D. bianco

Note: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Anzio Waterpolis 1/4 +1 rig.; Telimar 4/8. Spettatori 350 circa.

Nuoto Catania perde 16-3 a Recco

Niente da fare per la Nuoto Catania che in Liguria si arrende 16-3 nella vasca del Pro Recco, campione d’Italia e d’Europa in carica.

Sfida, come si evince dal punteggio, mai in discussione: troppo netto il divario in acqua tra le due formazioni. All’intervallo lungo il parziale era di 9-1 per il Sette di Sukno.

Al termine del match il tecnico della Nuoto Catania Peppe Dato ha sottolineato: “Abbiamo giocato contro tredici campioni, e a parte la prestazione di livello di Enrico Caruso (che ha parato un rigore a Rossi), diciamo che gli altri non hanno saputo limitare gli avversari il cui valore è indiscutibile. Lo scorso anno in casa della Pro Recco abbiamo certamente avuto un approccio più determinato”.

A segno per i rossazzurri Alessio Privitera, il capitano Giorgio Torrisi e il brasiliano Gustavo De Freitas Guimaraes detto “Grummy”.

Per il nazionale brasiliano si tratta di un ritorno nel campionato italiano avendo giocato in Italia prima nel 2016 a Trieste e poi a Savona nel 2019.

Queste le parole di Grummy al termine del match:”Tornare a giocare in Italia è un grande stimolo per me e mi spinge a lavorare sempre di più. Giocare la prima di campionato contro la squadra più titolata al mondo non è semplice ma significa anche imparare da grandi campioni. Oggi la Pro Recco ha fatto il suo dovere, noi dobbiamo concentrarci e cercare di fare punti sabato in casa contro la Roma”.

Sabato prossimo alle 16 prima gara casalinga della stagione per i rossazzurri che ospiteranno alla Scuderi la Roma. Gara tanto difficile quanto importante per cominciare a muovere la classifica.

Pro Recco-Nuoto Catania 16-3, il tabellino, Caruso para rigore a Rossi

Pro Recco-Nuoto Catania 16-3

Parziali: 4-0; 5-1; 4-2 e 3-0

Pro Recco: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, G. Zalanki 3, P. Figlioli, A. Younger 1, A. Fondelli 1, M. Iocchi Gratta 3, G. Echenique 3, G. Rossi 1, A. Velotto 1, M. Aicardi 1, L. Loncar 1, T. Negri. Allenatore Sukno

Nuoto Catania: E. Caruso, M. Ferlito, N. Eskert, A. Gullotta, R. Torrisi, V. Nicolosi, G. Torrisi 1, S. Camilleri, G. De Freitas Guimaraes 1, A. Privitera 1, E. Russo, S. Catania, S. Crisafulli. Allenatore Dato

Arbitri: Braghini e Zedda

Note

Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Recco 3/7 + un rigore e Catania 1/5. Negri (R) subentra a Del Lungo a inizio terzo tempo. Caruso (C) para rigore a Rossi a 4’30 del quarto tempo.

Spettatori 200 circa.