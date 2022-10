Pallanuoto, serie A1 maschile, gli impegni delle tre siciliane al via

Dopo Coppa Italia e Len Euro Cup, parte il massimo campionato nazionale maschile di pallanuoto con tre siciliane ai nastri di partenza. Telimar e Nuoto Catania sono chiamate in trasferta ospiti rispettivamente dell’Anzio e dei campioni d’Italia e d’Europa del Pro Recco. Impegno casalingo, invece, per l’Ortigia che giocherà con il Bogliasco. Quest’ultima partita è stata posticipata a domenica 23 ottobre, alle 15, dovuto al ritardato arrivo della compagine ligure a causa dello sciopero odierno dei controllori di volo che ha determinato la cancellazione di molti voli.

Per il Telimar trasferta ad Anzio

Domani, sabato 22 ottobre, allo Stadio del Nuoto di Anzio con inizio alle 16.30 (arbitri Luca e Daniele Bianco), il Telimar farà il suo esordio nella serie A1 2022-2023 con l’obiettivo di centrare subito tre punti importanti. L’obiettivo della squadra allenata da Marco Baldineti è quello di confermarsi tra le prime 5-6 squadre del campionato. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Facebook.

E dopo la doppia qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia ed al secondo turno preliminare della Len Euro Cup, il club dell’Addaura, alla quarta stagione consecutiva in A1, cerca conferma pur con una rosa rinnovata al 40 percento. Di contro l’Anzio che si è salvato nella scorsa stagione e che pare essersi rinforzato adeguatamente per reggere nuovamente l’urto della massima serie.

Il precedente in Coppa Italia sorride al Telimar

C’è già un precedente in questa stagione agonistica che si è aperta ufficialmente due settimane fa, quello nel girone eliminatorio della Coppa Italia che ha visto i siciliani prevalere 19-12.

L’ex di turno, Giorgetti “Ad Anzio per i tre punti”

Ex di turno è l’attaccante del Telimar, nonché nuovo arrivo dei palermitani, Alex Giorgetti. “L’Anzio di quest’anno – dice l’attaccante – è completamente rinnovato e si è rinforzato rispetto all’anno scorso. Dalla scorsa stagione, sono rimasti solo i miei due amici Lapenna e Presciutti. Per il resto, invece, è composto da rinforzi stranieri di livello e altri giocatori italiani che militano in A1 da anni. Sono, però, molto fiducioso. Andremo lì per portare a casa i tre punti, imponendo intensità e aggressività, mentre loro proverranno a puntare sul fattore casa, per tentare di renderci la vita difficile. Sarà un match importante per vedere a che punto siamo della forma, prima del secondo turno di Len Euro Cup”.

Per la Nuoto Catania, missione impossibile a Recco

Avvio di campionato in salita per la Nuoto Catania. La formazione etnea, al suo secondo campionato di A1 consecutivo dopo la brillante salvezza ottenuta nella scorsa stagione, è attesa da una missione impossibile sulla vasca dei campioni d’Italia e d’Europa del Pro Recco. Fischio di inizio alle 15 di domani (fischietti affidati a Braghini e Zedda, diretta streaming sulla pagina YouTube del club ligure).

Il tecnico Giuseppe Dato ha sottolineato: “Iniziamo la stagione affrontando la Pro Recco che non ha bisogno di presentazioni. Sarà per noi un’occasione per confrontarci con dei campioni di valore assoluto e sarà come sempre un onore. Cercheremo di rodare ulteriormente i meccanismi sui quali lavoriamo da inizio stagione”.

Le due squadre si sono affrontate nel girone eliminatorio di Coppa Italia con una chiara vittoria dei liguri per 14-5.

Il capitano rossazzurro, Giorgio Torrisi ha parlato della squadra: “Gruppo coeso e pronto dunque ad affrontare l’avvincente e insidioso campionato di A1. Come ogni anno la prima della stagione è sempre una partita speciale. Certo domani giocheremo contro i campioni della Pro Recco però sarà importante per noi fare una buona prestazione così da preparare al meglio anche la sfida di sabato prossimo. Per quanto riguarda la stagione credo che sarà un campionato più difficile rispetto a quello dell’anno passato però sono convinto che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi”.

Ortigia in casa con il Bogliasco, match posticipato a domenica

Esordio casalingo per l’Ortigia che domenica ella 15 (arbitri Scappini ed Ercoli, diretta streaming, in chiaro, sulla pagina del club siracusano) riceve alla piscina Caldarella il neopromosso Bogliasco.

Una sfida che in A1 si è giocata tante volte, con i precedenti tra le due squadre che, in casa, pendono nettamente a favore dei siracusani, sconfitti in una sola occasione nelle 24 partite disputate nell’impianto della Cittadella.

Tuttavia, al di là dei favori del pronostico, per l’Ortigia, che deve rinunciare ancora a Francesco Cassia, si tratta di una partita da prendere con la necessaria attenzione, perché i liguri sono una matricola e hanno entusiasmo, ma soprattutto perché la squadra di Piccardo per giocare al meglio ha bisogno di mantenere sempre alta la concentrazione.

Le 30 stagioni in A1 di Stefano Tempesti

Sicuramente, il morale dei biancoverdi è buono dopo l’autorevole passaggio alla Final Eight di Coppa Italia e al secondo turno di Euro Cup (da giovedì a domenica prossima, a Bucarest). Ora tocca al campionato, dove partire bene è sempre importante. L’Ortigia spera di farlo davanti a tanti tifosi (ingresso libero in tribuna), anche perché domani la Caldarella vivrà un momento importante: la società celebrerà Stefano Tempesti che si appresta ad iniziare il suo 30esimo campionato di A1 consecutivo. Un vero record. Una festa per il numero 1 biancoverde.

Piccardo “La squadra ha lavorato bene”

Alla vigilia della prima giornata, coach Stefano Piccardo, parla della condizione fisica e mentale dell’Ortigia e delle aspettative in Serie A1: “Dal punto di vista fisico arriviamo da due settimane di partite, tra Coppa Italia e Coppa Len. Devo dire che la squadra ha lavorato molto bene, nonostante abbiamo l’handicap di non avere Cassia con noi. Sul piano mentale c’è grande voglia per l’avvio di questa Serie A1, perché come ho già detto è sempre bellissimo cominciare un campionato italiano. Questo è il mio sesto campionato alla guida dell’Ortigia, il nostro è un progetto che parte da lontano. Mi aspetto una ulteriore crescita, così come è avvenuto ogni anno, perché credo che quest’anno abbiamo ringiovanito molto, ma possiamo migliorare la qualità del nostro gioco e quella individuale dei nostri giocatori. Le forze e la nostra volontà sono proiettati verso questo obiettivo”.

Piccardo, inoltre, presenta l’avversario e spiega cosa dovrà fare l’Ortigia per vincere la partita: “Partiamo dal presupposto che Bogliasco per me è una realtà storica, che ha anche vinto uno scudetto. È una formazione composta da un mix di giovani e di atleti più di esperienza, che dovremo prendere con le molle e affrontare con attenzione. Comunque, al di là del loro valore, noi dobbiamo cercare di inseguire quella che è la nostra idea di pallanuoto, che poi è adatta alle nostre caratteristiche di squadra. Quindi dobbiamo essere profondi, giocare il più orizzontali possibili e interpretare al meglio le situazioni in inferiorità numerica. Questo è un aspetto che, se affrontato bene, con il Bogliasco ci aiuterà”.

Ex di turno, invece, è Filippo Ferrero che per la prima volta affronterà da avversario il Bogliasco, club nel quale è cresciuto e ha esordito in Serie A1 prima di passare proprio all’Ortigia.