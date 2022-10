Pallanuoto, palermitani e aretusei passano il turno

Missione compiuta per Telimar ed Ortigia che passano i rispettivi gironi eliminatori e volano alla Final Eight di Coppa Italia che si disputerà dal 10 al 12 marzo 2023. Niente da fare, invece, per la Nuoto Catania. Questo è il primo verdetto stagionale per le tre siciliane che si apprestano ad iniziare anche l’avvio della massima serie nazionale di pallanuoto a partire dal 22 ottobre.

Telimar alla Final Eight per il terzo anno di fila

Ancora Final Eight per il Telimar. Per la terza stagione consecutiva il club dell’Addaura si qualifica tra le prime otto del Trofeo che nel 2020-2021 li ha visti arrivare terzi e nella scorsa stagione quarti.

La squadra allenata da Marco Baldineti a Bologna conquista il secondo posto nel girone C, dietro alla Rari Nantes Savona, l’unica a punteggio pieno. Dopo la pirotecnica vittoria per 19-12 sull’Anzio Waterpolis di sabato, domenica mattina il Telimar ha perso di misura per 13-12 sulla Rari Nantes Savona (terzo nell’ultimo campionato di A1), la qualificazione arriva con la netta affermazione per 17-8 con i padroni di casa della De Akker.

In quest’ultimo match, l’equilibrio regna per le prime due frazioni, poi emergono le reali forze in campo col Sette palermitano a dilagare. Una buona occasione per far affiatare i nuovi arrivi.

La Pro Recco ai quarti di finale per il Telimar

Il Telimar sfiderà ai quarti di finale la Pro Recco che ha vinto il girone B. Sfida proibitiva contro i detentori del trofeo, campioni d’Italia e d’Europa in carica.

“Buon risultato, essere tra le prime otto in Coppa Italia per il terzo anno consecutivo – dice il tecnico Baldineti –. Oggi abbiamo nuotato molto, creando tantissime occasioni e concretizzandole in buona parte contro gli agguerriti bolognesi. Un po’ di meno, ma forse perché ci è mancato un po’ di cinismo, con il Savona. Nel complesso, soprattutto con i liguri, ho visto dei miglioramenti in difesa a distanza di poche ore dalla partita con l’Anzio, che penso possano essere un buon punto di partenza in vista dei molti impegni stagionali”.

Il Telimar si prepara ora per il girone eliminatorio di Len Euro Cup che si disputerà a Kranj, in Slovenia, dal 13 al 16 ottobre.

Passa il turno anche l’Ortigia

L’Ortigia vince grazie alla differenza reti il girone D che si è disputato ad Ostia alla piscina del Polo Aquatico Frecciarossa. La squadra allenata da Stefano Piccardo ha prima pareggiato 10-10 con il Trieste non senza qualche rammarico avendo chiuso all’intervallo lungo in vantaggio di 3 reti, ha superato agevolmente la Nuoto Roma per 11-3 (3-0; 2-0; 5-0 ed 1-3). Con i capitolini, i biancoverdi giocano una partita attenta, con un’ottima difesa, tenendo la porta inviolata per oltre tre tempi e gestendo molto bene le due fasi. La squadra ora può concentrarsi sull’imminente esordio stagionale in Len Euro Cup (13-16 ottobre a Siracusa).

A fine gara, il l’allenatore dell’Ortigia, Stefano Piccardo, è soddisfatto della partita e della qualificazione conquistata: “Ottimo risultato, abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale. Peraltro siamo passati come primi, facendo un passo in avanti rispetto all’anno scorso, quando ci eravamo qualificati come secondi. Sono molto contento, la squadra ha giocato bene difensivamente, ha lavorato con intensità, facendo un ottimo pressing, anche se secondo me negli ultimi due tempi potevamo fare meglio sul piano del gioco e spingere ancora di più. Comunque, due ottime partite, soprattutto oggi abbiamo ridotto i gol subiti, perché con Trieste ne abbiamo presi 10 e sono tanti, così come ne abbiamo presi tanti nelle amichevoli con il Vouliagmeni. Ora pensiamo al turno di Euro Cup, che sarà impegnativo”.

Solo un pari per la Nuoto Catania

Non riesce nell’impresa, invece, la Nuoto Catania inserita a Bogliasco in un girone proibitivo con i padroni di casa, il Quinto ed i campioni di tutto della Pro Recco. Gli etnei pareggiano col Bogliasco 9-9 (Eskert a segno tre volte) poi si arrendono 12-8 col Genova Quinto (Camilleri con 3 reti miglior marcatore) e 14-5 alla Pro Recco. Buona esperienza, però, in attesa dell’avvio del campionato.