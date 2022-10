Pallanuoto, le tre siciliane in acqua nel weekend

Vacanze finite. Si torna in acqua per l’apertura della stagione 2022-2023. Impegno di Coppa Italia nel fine settimana per Telimar, Ortigia e Nuoto Catania. Le tre compagini siciliane che militano in massima serie affronteranno sabato e domenica la prima fase del trofeo.

Il Telimar parte da Bologna nel girone col Savona

Inizia da Bologna la stagione agonistica dei palermitani del Telimar che sfideranno domani, sabato 8 ottobre, e domenica 9 ottobre nell’ordine Anzio Waterpolis, Rari Nantes Savona dell’ex portiere Giammarco Nicosia, e i padroni di casa della De Akker nel girone C di Coppa Italia di pallanuoto maschile.

Alla piscina Carmen Longo del capoluogo felsineo, il Sette allenato da Marco Baldineti debutterà alle 16.15 di sabato 8 ottobre con l’Anzio Waterpolis, il giorno dopo, i palermitani giocheranno alle 10.30 col Savona nella riedizione della finale per il terzo posto della Coppa dell’ultima edizione, e nel pomeriggio alle 17.30 chiuderanno la fase eliminatoria con la De Akker Team che ospita il girone.

Lo Cascio “Tre partite complicate per il Telimar”

Il capitano del Telimar, Francesco Paolo Lo Cascio presenta il girone di Coppa Italia dei suoi. “La De Akker, da neopromossa, avrà voglia in casa di qualificarsi alla fase successiva – fa notare –. Anzio e Savona, invece, hanno cambiato molto delle loro formazioni. Quindi, saranno tre partite complicate. Guardando a noi, la squadra ha fatto un gran lavoro di preparazione – dice – con doppi allenamenti e palestra praticamente ogni giorno. Credo che saremo pronti per affrontare questo primo test ufficiale, grazie anche al fatto che da qualche settimana, oltre alla parte fisica, stiamo curando molto la nostra difesa”.

Il Club dell’Addaura, per affrontare al meglio l’avvio di stagione, ha svolto alcune giornate di common training con il Trieste, stavolta in trasferta, contrariamente a quanto fatto negli ultimi anni: “È stato molto importante – afferma Lo Cascio – soprattutto per acquisire l’intesa e capire a che punto siamo fisicamente e come squadra. Abbiamo perso giocatori forti, è vero, ma sono fiducioso sui nuovi innesti. Il nostro obiettivo è interpretare al massimo delle nostre possibilità il gioco che ha in mente il nostro tecnico Baldineti, fondato soprattutto sulla fase difensiva. Abbiamo ottime individualità che il tecnico riuscirà a fare girare all’unisono. Se riusciremo a fare questo, sarà una stagione divertente e ricca di emozioni”.

Baldineti “Forse è il girone più difficile”

Scende nel particolare l’allenatore Marco Baldineti: “Questo girone di Coppa Italia è forse il più difficile, perché anche il Savona ha cambiato tanti interpreti per rinforzarsi ulteriormente, a cominciare dal portiere, il nostro ex Nicosia. È sicuramente la favorita tra le quattro. Ma anche lo stesso Anzio ha cambiato tanto. Ha preso quattro giocatori croati molto bravi, oltre a Cuccovillo e Santini. È una buona squadra. Poi, c’è la Deakker, la neopromossa, che ha un buon organico. Si è rinforzata prendendo un grande giocatore come Di Napoli e poi gioca in casa. Saranno due partite, contro Anzio e Deakker in cui dovremo tenere altissima la concentrazione per poter vincere, mentre la sfida con il Savona sarà una partita difficilissima, ma ci proveremo. La preparazione di questo mese è stata molto pesante e sicuramente le giornate di Trieste sono state utilissime. Siamo andati ad affrontare una squadra che l’anno scorso è arrivata quarta in campionato, una squadra molto fisica, che negli anni non ha fatto altro che rafforzare un organico già completo”.

Quanto alle ambizioni per la prossima stagione, “è chiaro che noi siamo tra le squadre che hanno cambiato di più quest’anno – fa notare il tecnico –. Abbiamo perso diversi giocatori importanti, e ne abbiamo acquistati altri altrettanto importanti. Quindi, siamo una squadra quasi completamente nuova, specialmente nei ruoli chiave (portiere, centroboa, difensori). Abbiamo, dunque, sicuramente bisogno di tempo. Quest’anno, l’obiettivo primario deve essere centrare i play off in campionato”.

Giliberti, “Telimar punta a far bene anche in questa stagione”

Non solo serie A1 e Coppa Italia, ma anche una seconda stagione in Len Euro Cup. Gli impegni per il Telimar anche per la stagione 2022-2023 sono fitti: “La mia società ha fatto, come sempre, più del massimo – afferma il Presidente Marcello Giliberti – con una campagna acquisti importante, grazie alla quale siamo riusciti a portare ancora una volta a Palermo giocatori di primissima fascia. Abbiamo dato la possibilità al gruppo di sostenere un periodo di allenamenti molto intenso e completo, curando ogni minimo particolare. Anche in questi ultimi giorni, con la inaspettata chiusura della piscina Olimpica Comunale, abbiamo trasferito tempestivamente il nostro programma di allenamenti nella piscina Comunale di Terrasini, la cui intera amministrazione ha mostrato grandissima sensibilità ed efficienza. Ci ha accolti nel suo impianto, davvero ben gestito, comprendendo le nostre immediate necessità”.

Il massimo dirigente del club dell’Addaura prosegue: “Ora inizia l’attività agonistica, alla quale arriviamo pronti, ritenendo, con un cauto ottimismo, di poter far bene. Puntiamo infatti, senza mezzi termini, a passare il turno in Coppa Italia, così come quello preliminare di Len Euro Cup. Cercheremo di onorare la vasca contro qualsiasi avversario, consapevoli degli immani sacrifici che abbiamo operato in questo difficilissimo periodo. Correlato a tutto ciò, speriamo sempre di riuscire a trovare un main sponsor che ci sostenga in questo straordinario progetto, che è del nostro intero territorio e non soltanto del nostro Club”.

Ortigia ad Ostia nel girone con Trieste

In vasca anche l’Ortigia. Gli aretusei sono stati inseriti nel girone D ad Ostia con la Pallanuoto Trieste (alle 18.30 di sabato 8 ottobre) e con la Roma Nuoto alle 16 del 9 ottobre.

Per la squadra di Stefano Piccardo, dunque, subito un big match contro la quarta forza dello scorso campionato, una compagine in grande crescita, che quest’anno punterà a centrare il terzo posto e la qualificazione in Champions League.

Sarà una partita decisiva, sicuramente quella sulla carta più complicata per l’Ortigia che, il giorno dopo, vale a dire domenica pomeriggio (ore 15.30), se la vedrà con la Distretti Ecologici Nuoto Roma, allenata da Maurizio Mirarchi, padre dell’ex biancoverde Cristiano, che sarà in acqua con la calotta della nuova società che ha acquisito il titolo della Roma Nuoto.

Due gare importanti che bisognerà disputare al meglio, perché in gioco c’è il primo obiettivo stagionale, ossia la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Per l’Ortigia, roster quasi al completo, fatta eccezione per Francesco Cassia, che starà fuori per un po’ per un problema al menisco.

Piccardo “La squadra sta lavorando bene”

Il coach biancoverde fa il punto della situazione sulla condizione dei suoi ragazzi il giorno prima della partenza per Roma: “Dopo queste prime sei settimane di lavoro posso dire che la squadra sta lavorando bene. Questa settimana si sono aggregati anche Francesco Condemi e Lorenzo Giribaldi. Purtroppo abbiamo fuori Cassia, che è indisponibile perché ha un problema al menisco e dovrà fare un piccolo intervento e credo non sarà utilizzabile per tutto il mese di ottobre. Per il resto il gruppo è al completo e sta lavorando con buoni ritmi e con dedizione”.

Dopo sei settimane e alla vigilia del primo impegno stagionale, è tempo di fare un po’ il punto anche sui nuovi arrivati e sul loro inserimento nel gruppo e nel sistema di gioco: “I ragazzi nuovi – afferma il coach dell’Ortigia – dal punto di vista ambientale mi sembra che si siano integrati molto bene. Sono atleti seri, che danno molto durante la fase di allenamento. Sia Velkic che Gorrìa saranno un importante aiuto, Carnesecchi ha bisogno di lavorare, ma ha margini di crescita veramente notevoli. Credo che, pian piano, tutti si inseriranno sempre meglio nei nostri meccanismi”.

Piccardo, infine, presenta le due sfide di questo weekend e poi parla di come sarà, dal punto di vista tattico, l’Ortigia che vedremo in questa nuova stagione: “La qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia sarà complicata come lo sono tutte le partite di inizio anno. Giochiamo contro Trieste che, secondo me, è una squadra che come valori si assesta al terzo posto. Poi incontriamo la Roma, una società tutta nuova, che ha tanto entusiasmo, ha un allenatore nuovo, ha fatto due acquisti come Viskovic e Mirarchi, quindi ritengo che non sarà una partita facile”.

Nel girone B la Nuoto Catania con la Pro Recco

La Nuoto Catania è stata inserita nel gruppo B con i campioni di tutto della Pro Recco (detentori della Coppa Italia, del campionato e della Champions), Quinto e Bogliasco. Un girone ligure con i rossazzurri come “intrusi” che si giocherà a Bogliasco alla piscina Comunale Vassallo.

La Nuoto Catania esordirà alle 19.30 dell’8 ottobre con i padroni di casa del Bogliasco. Il giorno dopo, doppia sfida con il Quinto alle 10.30 e poi con la Pro Recco alle 15.30.

Queste le parole del presidente Mario Torrisi alla vigilia: “Comincia finalmente la nuova stagione, un week-end dedicato alla prima fase di Coppa Italia che per noi sarà soprattutto una preparazione al campionato che inizierà il prossimo 22 ottobre. La nostra squadra come al solito conterà sul solito gruppo di giocatori al quale sono stati aggiunti due tasselli importanti come Stevie Camilleri e Grummy. A Bogliasco affrontiamo un girone molto difficile che servirà per fare un primo bilancio dei valori in campo. Sono fiducioso che anche quest’anno faremo la nostra parte con onore”.

Il tecnico rossazzurro Giuseppe Dato ha sottolineato: “A Bogliasco inizieremo la stagione affrontando Bogliasco, Quinto e Recco. Sarà l’occasione per testare i meccanismi provati in queste settimane e il nostro grado di preparazione. saranno due giorni molto intensi ma che ben vengano a due settimane dall’inizio del campionato”.

La formula della Coppa Italia, le prime due dei gironi in Final Eight

In questa fase le 14 squadre di serie A1 sono suddivise in 4 gironi (2 da 3 squadre, 2 da 4), con le prime due classificate di ogni raggruppamento che accedono alla Final Eight in calendario dal 10 al 12 marzo 2023. La sede deve essere ancora decisa.