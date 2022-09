Pallanuoto maschile, le tre siciliane impegnate l’8 ed il 9 ottobre

Telimar a Bologna col Savona, l’Anzio e la matricola De Akker; Ortigia ad Ostia con Trieste e Roma; Nuoto Catania a Bogliasco in un girone tutto ligure. Le tre siciliane che militano nel massimo campionato nazionale di pallanuoto conoscono il calendario dei rispettivi gironi di Coppa Italia che si disputeranno l’8 ed il 9 ottobre prossimi.

In palio la qualificazione alla Final Eight. Al trofeo partecipano esclusivamente le formazioni di serie A1. Ecco gli impegni delle siciliane secondo il calendario diramato dalla Fin.

Telimar nel girone con Savona

Il Telimar è stato inserito nel girone C con Rari Nantes Savona, Anzio Waterpolis e la matricola De Akker Team di Bologna che ospita il raggruppamento.

Alla piscina Carmen Longo del capoluogo felsineo, il Sette allenato da Marco Baldineti debutterà alle 16.15 di sabato 8 ottobre con l’Anzio Waterpolis, il giorno dopo, i palermitani giocheranno alle 10.30 col Savona nella riedizione della finale per il terzo posto della Coppa dell’ultima edizione, e nel pomeriggio alle 17.30 chiuderanno la fase eliminatoria ospitando la De Akker Team.

Nel girone B la Nuoto Catania con la Pro Recco

La Nuoto Catania è stata inserita nel gruppo B con i campioni di tutto della Pro Recco (detentori della Coppa, del campionato e della Champions), Quinto e Bogliasco. Un girone ligure con i rossazzurri come “intrusi” che si giocherà a Bogliasco alla piscina Comunale Vassallo.

La Nuoto Catania esordirà alle 19.30 dell’8 ottobre con i padroni di casa del Bogliasco. Il giorno dopo, doppia sfida con il Quinto alle 10.30 e con la Pro Recco alle 15.30.

Ortigia con Pallanuoto Trieste e Roma Nuoto

Ad Ostia, infine, l’Ortigia giocherà nel girone D con la Pallanuoto Trieste (alle 18.30 di sabato 8 ottobre) e con la Roma Nuoto alle 16 del 9 ottobre.

Per completezza, ecco il calendario del girone A che si disputerà alla piscina Felice Scandone di Napoli. Sabato 8 ottobre si giocherà Nuoto Salerno-Brescia, il giorno successivo, i vicecampioni d’Italia del Brescia giocheranno col Posillipo alle 9.30. Alle 16.30, infine, il derby campano tra Posillipo e Salerno.

Telimar, Ortigia e Nuoto Catania a caccia della Final Eight

In questa fase le 14 squadre di serie A1 sono suddivise in 4 gironi (2 da 3 squadre, 2 da 4), con le prime due classificate di ogni raggruppamento che accedono alla Final Eight in calendario dal 10 al 12 marzo 2023.

Telimar, Ortigia e Nuoto Catania sono a caccia della qualificazione alla fase finale, obiettivo raggiunto in due occasioni consecutive da Telimar e Ortigia con i palermitani terzi nell’edizione 2021 ospitata proprio alla piscina Olimpica di viale del Fante dopo la vittoria ai rigori nella finalina nel derby con gli aretusei, e quarti nell’edizione 2022 che si è disputata a Genova nel marzo scorso.