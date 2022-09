Pallanuoto, serie A1 maschile, al via il 22 ottobre con tre squadre siciliane

A circa 40 giorni dall’avvio della stagione 2022-2023, la Fin ha diramato il calendario del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto. La massima serie vedrà tre squadre siciliane al via, l’Ortigia, quinto nello scorso campionato, il Telimar (sesto), e la Nuoto Catania (terza nel girone Retrocessione, ovvero decimo posto complessivo).

Il torneo scatta il 22 ottobre. La stagione regolare si concluderà il 22 aprile dopo 26 giornate di campionato. Il 22 ottobre l’Ortigia riceverà a Siracusa il Bogliasco, il Telimar sarà ad Anzio mentre la Nuoto Catania sarà ospite dei campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco.

Derby isolani, alla seconda c’è Telimar-Ortigia

Ecco il calendario dei derby siciliani nella regular season. Si comincia subito alla seconda giornata, prevista il 29 ottobre, con Telimar-Ortigia di scena alla Piscina Olimpica di vale del Fante (il ritorno a vasche invertite ovviamente il 4 febbraio 2023).

Alla quinta giornata (19 novembre) a Siracusa si disputerà la sfida tra Ortigia e Nuoto Catania (ritorno il 25 febbraio 2023).

Il 7 dicembre si giocherà il match tra Nuoto Catania e Telimar valido per l’ottava giornata (25 marzo 2023).

Formula del campionato A1 maschile, play off e play out

All’edizione numero 104 del campionato maschile, che scatterà il 22 ottobre 2022, parteciperanno quattordici squadre con partite di andata e di ritorno. La formula prevede il tradizionale svolgimento delle sfide di andata e di ritorno. Si torna al passato, nella scorsa edizione si disputò il classico girone all’italiana all’andata, poi le prime sette disputarono un mini-torneo per la qualificazione ai play off scudetto, e le ultime sette un torneo per stabilire la prima retrocessa e la griglia dei play out.

Confermati i play off scudetto e i play out retrocessione. Tre i turni infrasettimanali per il torneo maschile (7 dicembre, 18 gennaio e 29 marzo). Tali date ed orari possono essere soggette a variazioni, a seguito della pubblicazione del calendario internazionale e quindi con impegni delle Nazionali, e delle coppe europee.

Alla regular season seguiranno i play off con semifinali per i piazzamenti dal primo al quarto (1a-4a e 2a-3a; andata il 3, ritorno il 6 ed eventuale gara 3 il 9 maggio) e finali (16, 20 ed eventuale gara 3 il 27 maggio). I piazzamenti dal quinto all’ottavo saranno stabiliti con semifinali (3, 6 ed eventuale gara 3 il 9 maggio) e finali (16, 20 ed eventuale bella 27 maggio).

La 14esima classifica al termine della regular season retrocederà in serie A2. La seconda formazione retrocessa sarà stabilita dai playout con semifinali (10a-13a e 11a-12a; andata il 3, ritorno il 6 ed eventuale gara 3 il 9 maggio) e finali (16, 20 ed eventuale gara 3 il 27 maggio). Sul sito della Federnuoto italiana il calendario completo.

Questa la prima giornata

RN Nuoto Salerno-Pallanuoto Trieste

CN Posillipo-AN Brescia

CC Ortigia-Bogliasco 1951

Anzio Waterpolis-Telimar

RN Savona-De Akker Team

Roma Nuoto-Iren Genova Quinto

Pro Recco N e PN-Nuoto Catania.

Coppa Italia, ecco i gironi di Ortigia, Telimar e Catania

La Federazione ha comunicato anche la composizione dei gironi eliminatori di Coppa Italia. Le partite del turno preliminare si giocheranno l’8 ed il 9 ottobre. Orari e sedi saranno comunicati successivamente.

Le tre siciliane sono state inserite in tre diversi raggruppamenti. L’Ortigia è finita nel gruppo D con Trieste e Roma Nuoto; il Telimar nel gruppo C con Savona, Anzio Waterpolis e De Akker Team; la Nuoto Catania nel gruppo B con Pro Recco, Quinto e Bogliasco 1951.

Le prime due qualificate vanno alla final eight che si giocheranno tra il 10 ed il 12 marzo 2023 con la formula dell’eliminazione diretta: quarti di finale, semifinali e finali. Anche in questo caso la sede e gli orari devono essere ancora resi noti.