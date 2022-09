Pallanuoto, le due siciliane in acqua dal 13 al 16 ottobre

Telimar ed Ortigia conoscono le prime avversarie nei gironi del turno preliminare di Len Euro Cup, la seconda coppa continentale per importanza dietro soltanto alla Champions.

Le due compagini siciliane, giocheranno dunque per conquistare un posto nel tabellone principale della competizione che la scorsa stagione le ha viste assolute protagoniste con i palermitani raggiungere la doppia finale persa solo all’andata col Sabadell e gli aretusei fermati in semifinale nel derby siciliano proprio col Telimar ma fortemente indirizzato dal Covid che non permise agli aretusei di presentarsi alla sfida di andata e perdere 10-0. Un risultato che compromise l’accesso alla finalissima.

Per questa stagione agonistica, le due compagini inizieranno dai gironi preliminari. La Len, la federazione europea, ha disegnato 4 gruppi da 6 squadre. Le prime 4 classificate andranno a disputare i gironi eliminatori della Len Euro Cup, le ultime due di ogni gruppo giocheranno la nuova Len Challenger Cup. La fase preliminare si disputerà dal 13 al 16 ottobre prossimi. Gli orari ed il palinsesto saranno comunicati in seguito.

Di certo, tra poco più di un mese, le due siciliane torneranno in acqua per tentare di conquistare il prestigioso trofeo continentale.

Telimar inserito nel Gruppo C a Kranj

Il Telimar, sesto nell’ultimo campionato di serie A1, è stato inserito nel Gruppo C che sarà ospitato a Kranj in Slovenia. Questa la composizione del girone del Telimar: Cn Terrassa (Spagna); Team Strasburgo (Francia), Budapesti Honved (Ungheria), Vk Valis (Serbia) ed i padroni di casa del Triglav Kranji.

I palermitani ritrovano lo Strasburgo, affrontato in un girone eliminatorio dell’edizione scorsa. Interessante la sfida con l’Honved Budapest vincitori della Champions nella stagione 2003-2004. Il Telimar, come già visto finalista la scorsa stagione, è stato ammesso in Len Cup per l’allargamento dei ranghi dopo aver perso in gara 3 la finale per il quinto posto in campionato con l’Ortigia che valeva proprio il pass alla kermesse continentale.

L’Ortigia ospita il Girone B

Gioca in casa l’Ortigia, quinta nell’ultimo campionato di serie A1 proprio a discapito del Telimar. Il club aretuseo ospiterà il girone B e riceverà lo Szonlok Dosza (Ungheria), il Partizan di Belgrado (Serbia), l’Ydraikos Nc (Grecia), il Paix d’Aix (Francia) e lo Zvl 1886 (Paesi Bassi).

Per il Sette di Stefano Piccardo un girone tostissimo visto che si ritroveranno di fronte il Partizan di Belgrado e i vincitori della Len Euro Cup 2020-2021, lo Szonlok Dosza che nella stagione scorsa vennero eliminati proprio dagli aretusei nei quarti di finale. L’Ortigia ha una buona tradizione in questa kermesse e nella stagione 2019-2020 raggiunse la finalissima che non si disputò per lo scoppiare della prima ondata di Covid19 che sorprese tutto il mondo.

Gli altri gironi, nel Gruppo B c’è Trieste

Come detto sono 24 le formazioni inserite in questo turno preliminare suddivise in quattro raggruppamenti. Resi noti i gruppi delle siciliane (Telimar ed Ortigia), ecco gli altri due gironi.

Gruppo A: (Thessaloniki, Grecia): Solaris (Croazia), Ludwigsburg 08 (Germania), Montpellier (Francia), Tenerife Echeyde (Spagna), Paok Thessaloniki (Grecia), ZV De Zaan (Paesi Bassi).

Gruppo D: (Barcelona, Spagna): Pallanuoto Trieste (Italia), Apollon Smyrnis (Grecia), Mediterrani (Spagna), Crvena Zvezda (Serbia), Bvsc-Zuglo (Hungheria), Sp Kosice (Slovacchia).

Le date della Len Euro Cup 2022-2023