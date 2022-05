Pallanuoto, serie A1 maschile, aretusei perfetti nella sfida decisiva

Quinto posto e qualificazione alla Len Euro Cup: l’Ortigia si impone 10-6 in gara 3 sul Telimar nella finalina dei play off per la quinta piazza e conquista l’ultimo pass per le coppe europee della pallanuoto maschile della prossima stagione.

Davanti al pubblico amico della piscina Caldarella di Siracusa, i biancoverdi allenati da Stefano Piccardo hanno sfoderato una prestazione importante nella partita che decideva la stagione facendo esultare i circa 600 spettatori che hanno invaso le tribune dell’impianto aretuseo.

Gli aretusei si aggiudicano così con due vittorie a una la serie valida per la finale dei playoff per assegnare il quinto posto in Serie A1. Per l’Ortigia è la quinta qualificazione alle coppe europee della sua storia.

Estasi Ortigia, delusione Telimar

L’Ortigia vola quindi in Len Europa Cup e proverà a conquistare questo trofeo che è sfuggito di mano al club aretuseo nella stagione 2019-20 quando, dopo aver conquistato la finale sul campo, non la disputò per l’esplodere della prima ondata di Covid. E sempre per la pandemia è stata costretta a non presentarsi nella semifinale di andata dell’edizione 2021-22 a Palermo: la Len diede il 10-0 a tavolino in favore del Telimar che di fatto spianò la strada della finalissima ai palermitani.

Il club dell’Addaura, dopo il quarto posto della scorsa stagione e la prima partecipazione ad una competizione continentale, non è riuscito a ripetersi e non disputerà la Len Cup che aveva sfiorato nella doppia sfida con gli spagnoli del Sabadell che vide i palermitani vincere gara 1 all’Olimpica ma perdere il trofeo nella sfida di ritorno in Catalogna per la differenza reti.

I palermitani di Marco Baldineti, dopo un ottimo avvio di stagione hanno subito il calo e non hanno sfruttato la vittoria esterna in gara 1 con l’Ortigia perdendo malamente in casa la sfida della qualificazione europea. L’Ortigia ha capitalizzato il successo esterno ed oggi è stato praticamente perfetto.

Napolitano e Condemi lanciano i biancoverdi

Ad inizio partita c’è l’1-2 dei padroni di casa con Napolitano e Condemi. Poi il Telimar con Vlahovic riapre la sfida nel finale della prima frazione.

Nel secondo parziale, l’Ortigia scappa. Francesco Cassia sigla il 3-1, Vlahovic in superiorità numerica tiene ancora a galla i palermitani per il 3-2. Poi Francesco Condemi si scatena con ua doppietta intervallata da una rete di Vidovic che porta le due squadre all’intervallo lungo sul 6-2.

Biancoverdi in controllo nella seconda metà di gara

Occhione prova a suonare la carica per il Telimar siglando la terza rete ad inizio della terza frazione. Ma i padroni di casa sono in controllo: Cassia firma in superiorità numerica il nuovo +4. Ancora Occhione fa il 7-4, ma Cassia è scatenato e sigla l’8-4. Chiudono la frazione una rete di Vlahovic ed un’altra segnatura di Cassia.

Il quarto tempo è accademia per l’Ortigia: segna Irving su rigore per il Telimar ma il Sette allenato da Piccardo controlla e con Ferrero in superiorità numerica firma il 10-6 conclusivo. Match winner della sfida Francesco Cassia autore di un poker decisivo. Ancora Tempesti protagonista tra i pali con un rigore parato a Del Basso nel finale di partita.

Il tabellino, Ortigia perfetto nella prima metà

Cc Ortigia-Telimar 10-6

Parziali: 2-1; 4-1; 3-3 e 1-1

Cc Ortigia: S. Tempesti, F. Cassia 4, F. Condemi 2, A. Condemi 1, F. Klikovac, F. Ferrero 1, S. Di Luciano, Giribaldi, C. Mirarchi, S. Rossi, S. Vidovic 1, C. Napolitano 1, F. Piccionetti. Allenatore: Piccardo.

Telimar: G. Nicosia, M. Del Basso, E. Fabiano, F. Di Patti, D. Occhione 2, A. Vlahovic 3, A. Giliberti, L. Marziali, F. Lo Cascio, M. Irving 1, R. Lo Dico, A. Basic, F. De Totero. Allenatore: Baldineti.

Arbitri: Bianco e Gomez

Note. Usciti per limite di falli Mirarchi (O) nel terzo tempo e Irving (T) nel quarto tempo. Rossi (O) sbaglia un rigore (palo) nel secondo tempo. Vlahovic (T) sbaglia un rigore (fuori) nel terzo tempo. Tempesti (O) para un rigore a Del Basso nel quarto tempo. Superiorità numeriche: CC Ortigia 3/7 e Telimar 4/10 + un rigore. Spettatori 600.