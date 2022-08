Pallanuoto, la conferma arriva dal direttore sportivo Leonardi

La Nuoto Catania conferma Alessio Privitera per la prossima stagione nel massimo campionato nazionale di pallanuoto. Lo annuncia il direttore sportivo del club rossazzurro Pippo Leonardi: “Il nostro bomber continuerà a fare la sua importante parte nel nostro prossimo campionato di serie A1”.

E continua: “Alessio è stato uno dei migliori marcatori in assoluto nella passata stagione contribuendo con grande impegno al raggiungimento dell’obiettivo che avevamo fissato. Lo attende un’altra stagione dove siamo sicuri confermerà quanto di buono ha già fatto vedere in tanti campionati con noi”.

Privitera, 40 gol nella scorsa stagione

Alessio Privitera con le sue 40 reti è stato sicuramente uno dei protagonisti della salvezza del club etneo. Un risultato arrivato al termine della regular season e della poule retrocessione che ha permesso alla Nuoto Catania di conservare la massima serie evitando i play out.

Privitera ha firmato 27 reti in 13 partite nella prima parte della regular season ed altre 13 nelle 6 del girone retrocessione. Per la prossima stagione sarà interessante vederlo in azione in una squadra che si sta rinnovando. Sono arrivati il brasiliano Gustavo Guimaraes (universale), l’attaccante mancino maltese Steven Camilleri ed il giovane difensore Valerio Nicolosi. La sua conferma si aggiunge anche a quella del portiere Caruso.

“Felice di rimanere”

Queste le parole di Alessio Privitera: “Sono felice di poter lottare ancora una volta per i colori della mia città. Dato che la società ha confermato quasi tutto l’organico, che ha un anno in più di esperienza in questa serie, oltre ad aver inserito giocatori importanti come Camilleri, sono certo ci prenderemo qualche soddisfazione in più dell’anno scorso!”.

Dato “Alessio rappresenta e incarna l’anima della Nuoto Catania”

Soddisfatto il tecnico Giuseppe Dato che mantiene così un perno importante nel suo scacchiere tattico. “Quando si parla di giocatori come Alessio parlare di riconferma mi sembra superfluo, Alessio incarna e rappresenta l’anima della Nuoto Catania. Le sue doti tecniche e umane sono indiscutibili e rappresenteranno ancora una volta un valore aggiunto”.

Confermati i giovani Catania, Ferlito, Russo e Torrisi

Continuano le conferme in casa Nuoto Catania in vista della stagione 2022/23 in serie A1.

Dopo la conferma dell’accattante catanese Alessio Privitera è la volta di quattro atleti nati nella città etnea e cresciuti nelle giovanili della società catanese: Samuele Catania, Matteo Ferlito, Eugenio Russo e Riccardo Torrisi.

In questi anni hanno dimostrato talento e maturato la giusta esperienza che permetterà loro di continuare a fare bene, dando così il loro importante contributo nel prossimo campionato di A1.

“Scontata la riconferma per i nostri giocatori Samuele Catania, Matteo Ferlito, Eugenio Russo e Riccardo Torrisi”, sottolinea il direttore sportivo rossazzurro Leonardi che continua: “Loro sono atleti del nostro vivaio che hanno davvero ben figurato nella passata stagione in A1. Siamo convinti del loro potenziale e siamo certi che faranno ancora meglio dopo un anno di ulteriore esperienza nella massima serie. La forza di un gruppo nasce dal senso di appartenenza e dalla condivisione di un progetto e Samuele Riccardo Matteo ed Eugenio ne sono a pieno titolo gli artefici pronti a darci in futuro ancora grandi soddisfazioni. Noi siamo la Nuoto Catania!”.