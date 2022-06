Pallanuoto, club etneo si muove per la prossima serie A1

La Nuoto Catania comincia a pensare alla prossima stagione nel massimo campionato nazionale maschile di pallanuoto. Dopo aver conquistato la salvezza grazie ad una ottima seconda parte di campionato che ha permesso di evitare i play out, il club etneo getta le basi per la seconda stagione consecutiva in A1.

La società rossazzurra ha ufficializzato nei giorni scorsi la conferma del portiere Enrico Caruso per le prossime due stagioni. L’estremo difensore, tra i protagonisti nella scorsa stagione, è stato confermato con un contratto biennale.

Torrisi “Felice che Caruso continui il suo percorso con la Nuoto Catania”

Grande soddisfazione anche nelle parole del presidente Mario Torrisi: “Sono molto felice che Enrico abbia deciso con entusiasmo di continuare il suo percorso sportivo con la Nuoto Catania, dopo aver vissuto due stagioni straordinarie, culminate con la promozione in A1 nella stagione 20/21 e con la comoda permanenza nella massima serie, conquistata in anticipo, nella stagione attuale. Enrico è stato uno dei protagonisti dei nostri successi, offrendo con continuità prestazioni eccellenti. Credo che oggi Enrico sia fra i primi 4/5 portieri italiani e sarà uno dei pilastri dell’Adr Nuoto Catania del presente e del futuro”.

Nove rigori parati nella scorsa stagione

Tra i numeri da ricordare, indubbiamente, i nove rigori parati nella stagione andata agli archivi che ha permesso alla Nuoto Catania di rimanere in A1 e di far parte del trio di compagini siciliane – assieme a Telimar ed Ortigia – che difendere i colori della Sicilia nella massima serie.

Caruso “Non vedo l’ora di ricominciare”

Queste le parole di Enrico Caruso dopo il rinnovo: “Sono molto legato alla Nuoto Catania e sono felice di aver rinnovato. Considero questo club una seconda famiglia in cui sono riuscito a ritrovare stimoli e fiducia in me stesso, il mio augurio adesso è quello di scrivere la storia. Ci tengo a ringraziare personalmente il presidente Torrisi per la sua fiducia, la dirigenza, il mio allenatore Peppe Dato e la dottoressa Gabriella Campagna per il suo prezioso sostegno. Non vedo l’ora di ricominciare”.

Generini e Tringali lasciano la Nuoto Catania

Due, invece, gli addii. Giovanni Generini e Andrea Tringali, anche loro protagonisti della salvezza della Nuoto Catania, non faranno parte della rosa.

Il difensore fiorentino Generini era arrivato in prestito a settembre, dopo l’esperienza in rossazzurro nella stagione 19/20 interrotta dalla pandemia.

Per l’attaccante Andrea Tringali, un ritorno dopo aver vestito i colori rossazzurri nelle stagioni 2007/2008 e 2008/2009.

Rossi rimane all’Ortigia

Prosegue, intanto, l’avventura di Simone Rossi alla corte di Stefano Piccardo. L’Ortigia ha confermato un accordo per altre due stagioni. Una nuova permanenza dopo quella di Vidovic ufficializzata nelle scorse ore.

Il 29enne difensore ha disputato le ultime tre stagioni con la calottina dell’Ortigia recitando un ruolo da protagonista e diventando uno dei pilastri del Sette biancoverde. È entrato anche nel giro della Nazionale di Sandro Campagna.

In queste tre stagioni, Rossi, oltre alle doti difensive, ha messo in mostra anche le sue qualità in fase realizzativa, con gol pesanti che hanno contribuito al raggiungimento degli ottimi risultati del club.

“Sono contento – sottolinea Simone Rossi – perché da nessuna parte mi sono trovato così bene come qui in questi anni, soprattutto l’affetto che ho ricevuto e che naturalmente ricambio. Sono felice di rimanere ancora qui in questa squadra, che credo sarà l’ultima della mia carriera. Non sarei mai andato da nessun’altra parte. Ho scelto con convinzione di continuare con l’Ortigia e spero di lottare per grandi obiettivi e di migliorare quantomeno la posizione in campionato di quest’anno. Perché chiaramente, qui all’Ortigia, l’obiettivo è sempre quello di crescere”.