pallanuoto, palermitani di nuovo in un torneo continentale

La notizia era nell’aria ma il Telimar giocherà in Europa anche per la stagione 2022-23. Sarà la seconda partecipazione consecutiva ad un torneo continentale dopo la finale di Len Euro Cup dello scorso marzo persa in Spagna col Sabadell.

Il club dell’Addaura giocherà la Challenger Cup, una competizione nuova di zecca della Fin che partirà la nuova stagione. Una terza coppa continentale come nel calcio, con la Uefa che lo scorso anno coniò la Conference League vinta poche settimane fa dalla Roma.

Telimar in Challenger Cup

Il Telimar giocherà questa nuova competizione dopo aver concluso il campionato in sesta posizione ed aver perso la finale per il quinto posto con l’Ortigia che si è qualificato per la Len Euro Cup.

La Challenger Cup prevede una formula con due turni di qualificazione, ottavi di finale, quarti di finale e final four. Si parte a fine ottobre. La final four è prevista dal 14 e 15 aprile 2023.

Il club ha chiesto il ripescaggio in Len

Tuttavia, il club presieduto da Marcello Giliberti ha già richiesto alla federazione europea il ripescaggio in Len Euro Cup.

“Abbiamo presentato alla Len un’istanza di ripescaggio in Len Euro Cup – ha spiegato il presidente del Telimar Marcello Giliberti – che riteniamo di meritare essendo vicecampioni in carica. Una cosa, comunque, appare certa. Il Telimar anche nella prossima stagione 2022/2023 porterà in alto in Europa i colori della città di Palermo”.

Avvicendamento in porta nel Telimar, Jurisic sostituisce Nicosia

Nelle scorse ore, intanto è stato ufficializzato un cambio della guardia tra i pali. Il portiere Gianmarco Nicosia, lascia Palermo dopo due stagioni ad altissimo livello, per andare a Savona. In due anni sono arrivati un quarto posto (20-21) ed una finale di Len Euro Cup (21-22). Nondimeno è entrato stabilmente nel giro della Nazionale. Nicosia fa parte della rosa che disputerà i Mondiali in Ungheria a partire dal prossimo 21 giugno. Al suo posto arriva l’italo-croato Egon Jurisic. È il terzo volto nuovo della squadra per la prossima stagione dopo quelli dell’americano Johnny Hooper e di Alex Giorgetti.

Jurisic, classe 1988, ha esordito con il Primorje Rijeka, con cui ha conquistato il titolo di vicecampione croato e il secondo posto in Coppa di Croazia, oltre ad aver giocato sia in Len Euro Cup che in Champions League, arrivando ai quarti di finale. Trasferitosi in Italia, ha prima giocato nella Pallanuoto Trieste, facendosi notare dal commissario tecnico Sandro Campagna, che lo ha convocato nel Settebello. Ultimi anni passati a Catania, tra Muri Antichi e Nuoto Catania, con una contemporanea esperienza nell’Esporte Club Pinheiros, che gli ha permesso di vincere sia lo scudetto, per due volte, che la Coppa di Brasile, per ben tre volte.

Con la Nazionale giovanile croata, di cui è stato il primo portiere in tutte le categorie, ha conquistato la medaglia di legno agli Europei di Oratea e il Bronzo ai Mondiali. È stato convocato da Ratko Rudic con la Nazionale maggiore all’età di 16 anni.

Jurisic “Felice per questo accordo, mi abituerò al gioco di Baldineti”

Egon Jurisic, neoacquisto del Telimar sottolinea: “Sono super felice per questo accordo veloce con il presidente Giliberti. Non vedo ora di iniziare questa nuova avventura al Telimar Palermo, perché giocherò per una delle migliori squadre del Campionato Italiano, che ormai alla fine di questa stagione possiamo dire che è il miglior campionato al mondo. Conosco già la maggior parte dei giocatori del Club dell’Addaura, quindi sono sicuro che sarà più facile abituarsi al gioco di mister Baldineti, che è stato di sicuro ancora un motivo in più per accettare questa sfida”.