Pallanuoto, serie A1 maschile

Nuovo colpo di stagione per il Telimar che punta a rinforzarsi per la prossima stagione nel massimo campionato nazionale di pallanuoto. Dopo l’arrivo dello statunitense Johnny Hooper, il club dell’Addaura ha ufficializzato l’italo-ungherese Alex Giorgetti, polivalente classe ’87 che nella stagione archiviata da qualche settimana ha giocato nell’Anzio Waterpolis. Il Telimar, dunque, vuol provare a migliorare il sesto posto dell’ultimo campionato e tornare tra le prime 5 per conquistare l’accesso all’Europa.

Giorgetti vanta un curriculum importante e può migliorare il potenziale offensivo del Sette orchestrato da Marco Baldineti.

Il curriculum di Giorgetti

Giorgetti ha disputato il campionato appena concluso, di cui è stato uno dei migliori marcatori con 24 reti, tra le file dell’Anzio Waterpolis. Nominato miglior giocatore della World League nel 2011, dove ha conquistato l’argento. Campione del Mondo nello stesso anno e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012 segnando anche un gol nella finale per l’oro persa dagli Azzurri con la Croazia per 11-6.

Alla Pro Recco per otto anni, ha conquistato insieme ai liguri quattro Champions League, otto Scudetti e per sette volte la Coppa Italia. Top scorer anche nel campionato ungherese in cui ha giocato nel 2012 e 2013. Ambasciatore della pallanuoto nel mondo, si è laureato a Roma in Scienze della Formazione e Psicologia dell’Infanzia e della Gioventù. Ha al suo attivo 258 presenze con il Settebello.

Giorgetti “Orgoglioso di questa nuova sfida col Telimar”

Queste le prime parole di Alex Giorgetti con la calottina del Telimar: “Innanzitutto ci tengo a ringraziare il presidente Giliberti per il forte interessamento e per la semplicità con la quale siamo riusciti ad accordarci in brevissimo tempo. Con una chiamata siamo entrati subito in sintonia, condividendo soprattutto gli stessi obiettivi futuri del club. Sono davvero contento di fare parte della famiglia Telimar. Ma anche di riabbracciare Gu (Baldineti, ndr), un grande allenatore che avevo avuto quando ero ancora ragazzino. Per me è motivo di orgoglio cimentarmi in questa nuova sfida e so che sarà un nuovo percorso molto stimolante”.

Giorgetti continua: “Sicuramente mi aspetterà un bel compito sia dal punto di vista umano che sportivo e cercherò di portare la mia esperienza e il mio entusiasmo all’ambiente. Speriamo di toglierci tante soddisfazioni insieme! Infine, ci tengo anche a ringraziare l’Anzio Waterpolis e il presidente Damiani per questi ultimi due begli anni passati insieme, che mi hanno dato anche l’opportunità di finire i miei studi universitari a Roma.

Baldineti “Giocatore universale, grande acquisto per il Telimar”

Marco Baldineti sottolinea: “Grande acquisto operato dal Club. Alex è un giocatore universale dotato di gran tiro, oltre che di un’ottima visione di gioco, che ho avuto l’opportunità di allenare tanti anni fa a Cremona, quando era giovanissimo, ma dimostrava già allora di poter diventare un campione”.

Giliberti “Alex è motivato e sarà a servizio di coach e squadra”

Marcello Giliberti, presidente del Telimar: “Sono molto contento di avere perfezionato in maniera immediata un contratto biennale con Alex Giorgetti, giocatore vulcanico che tanto ha dato sia al nostro Settebello che alla Nazionale magiara. Su di lui il nostro coach Baldineti ripone grandi aspettative, anche relativamente ai ritmi da dare alle partite durante le loro fasi più delicate. Da un approfondito confronto avuto con Alex ho verificato la sua capacità, disponibilità e motivazioni a mettersi totalmente a servizio del coach e del gruppo. Sia io che Gu e Alex, oltre che tutto il nostro gruppo, siamo determinati ed ambiziosi e quindi in grado di continuare a fare grandi cose insieme. In questo modo, garantiremo al Club di restare nella pallanuoto che conta”.