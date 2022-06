Pallanuoto, serie A1 maschile

Stefan Vidovic rimane all’Ortigia. Lo ha confermato il club aretuseo impegnato nell’allestimento della squadra nella prossima stagione sarà impegnata su tre fronti. Dalla A1, con la voglia di migliorare la quinta posizione, alla Coppa Italia senza dimenticare la Len Euro Cup, obiettivo della società biancoverde.

Vidovic rimane a Siracusa nonostante le tante offerte, anche più vantaggiose a livello economico. Per l’attaccante montenegrino (13 marcature nella regular season scorsa) una scelta d’amore per i colori ma anche la fiducia nel progetto e l’enorme affetto per l’ambiente Ortigia, che lui considera ormai come una famiglia.

Vidovic, “Molto felice di rimanere all’Ortigia”

“Sono molto felice – dichiara Stefan Vidovic – di rimanere in questa città e in questa società. Per me è molto importante restare qui insieme ai miei compagni, a quelli che sono diventati i miei fratelli. Nei giorni in cui stavo valutando altre offerte importanti, con le notizie che uscivano e che parlavano già di un mio sicuro trasferimento, mi sono arrivati tanti messaggi da Siracusa, dall’ambiente Ortigia, da tifosi, compagni di squadra, amici. Per me questo è più importante di ogni altra cosa e mi rende felice”.

E prosegue: “Voglio dire quindi grazie a tutti quelli che mi hanno scritto. Questa è una famiglia per me e ora voglio continuare a dare il massimo per questi colori, per provare a ottenere risultati importanti insieme ai miei compagni. Voglio approfittare di questo momento per salutare due amici che non giocheranno più con noi, cioè Valentino Gallo e Filip Klikovac. Li voglio ringraziare per tutto quello che abbiamo fatto insieme”.

Gallo e Klikovac partenti

Nei giorni scorsi Valentino Gallo e Filip Klikovac non faranno parte della rosa per la stagione 2022/23. Gallo, dopo tre stagioni, è andato alla Rari Nantes Salerno. Per il centroboa montenegrino a segno 21 volte nelle tre competizioni disputate dell’Ortigia, invece, non si conosce la destinazione.

Nei giorni scorsi l’Ortigia si è accordato con Velkic

Pochi giorni fa, il club aretuseo ha ufficializzato il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione di pallanuoto nella quale sarà impegnato nel massimo campionato e nella Len Euro Cup. Oltre che in Coppa Italia. La società biancoverde ha ufficializzato l’arrivo di Petar Velkic, proveniente dal Partizan Belgrado. Con il giocatore è stato raggiunto un accordo biennale.

Velkic è un centroboa serbo, classe 1998, è alto 188 centimetri e pesa 105 kg. Inizia la sua carriera nel Partizan Belgrado, club con il quale si forma e gioca fino al 2017, anno in cui si trasferisce al Sabac. Con quest’ultima formazione milita per quattro stagioni, contribuendo al raggiungimento di traguardi storici per il club serbo, come la vittoria del “double”, ossia l’accoppiata campionato nazionale e coppa di Serbia.

Durante i 4 anni in cui Velkic ha militato nel Sabac, la squadra si è piazzata sempre tra le prime quattro in campionato. Nel 2021 è tornato al Partizan Belgrado, secondo nella massima serie serba nella stagione regolare e quarto al termine dei play off.

Il nuovo centroboa dell’Ortigia è anche nel giro della fortissima nazionale serba. Nel 2016 ha iniziato ad essere convocato per i raduni collegiali della nazionale assoluta, con la quale ha esordito nel 2019, in World League, contro la Romania. Da allora, ha disputato diverse partite. Con le nazionali giovanili, è sempre stato convocato partecipando a tutti i più importanti tornei internazionali delle diverse categorie. Con la Serbia Under 19 ha vinto due campionati europei (uno da capitano) e un bronzo mondiale.