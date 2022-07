Pallanuoto, Serie A1 maschile, Ingaggiato il nazionale verdeoro

Gustavo Guimaraes de Freitas, meglio conosciuto come Grummy, approda alla Nuoto Catania per la prossima stagione in A1 maschile.

Lo ha annunciato il club etneo. Un arrivo di caratura internazionale per la squadra rossazzurra che punta a migliorare quanto di buono fatto nella stagione scorsa culminata con la salvezza diretta senza passare dai play out. La trattativa con Guimaraes è nata durante i recenti mondiali 2022 che si sono svolti in Ungheria.

Guimaraes, il nuovo volto della Nuoto Catania

Nato a San Paolo il 24 gennaio 1994, il giocatore verdeoro è alto 1.91 metri per 93 chili. Proveniente dall’Aopf 1926, squadra della massima serie del campionato greco, è un universale con grande esperienza nei campionati internazionali (ha partecipato a cinque mondiali e a due olimpiadi) e con un’ottima conoscenza del massimo campionato italiano.

Grummy ha già giocato in Italia prima nel 2016 a Trieste e poi a Savona nel 2019. Prima della parentesi a Savona ha giocato in Spagna nelle fila del Mataró.

Ogni anno, nella stagione estiva, partecipa al campionato brasiliano con l’Esporte Clube Pinheiros. Il suo mentore in Nazionale è stato il grande allenatore Ratko Rudic, ex Ct della Nazionale italiana.

Ultimamente è stato impegnato ai mondiali di nuoto di Budapest con la selezione brasiliana, di cui è un veterano e nella quale ha i galloni di capitano. Agli ultimi mondiali, però, poca fortuna per la rappresentativa sudamericana: 15mo posto su 16 partecipanti.

Universale, cecchino da fuori

L’idea del club rossazzurro è quella che Grummy possa dare un grande supporto alla squadra guidata da Peppe Dato essendo un ottimo realizzatore da fuori. Tra le sue caratteristiche c’è anche la rapidità degli inserimenti ed è in grado di aiutare tutta la linea centrale dalla difesa, dove spesso si trova a supportare fino ai due metri come secondo centro.

Dato “Ha accolto nostro progetto con massimo entusiasmo”

“Accogliamo Grummy con grande piacere e certi che la sua duttilità tattica sarà un valore aggiunto – ha sottolineato il tecnico Giuseppe Dato – in questi anni ha maturato esperienze importanti e ha avuto guide di primissimo livello, evidenziando doti tecniche e caratteriali importanti. Ha accolto il nostro progetto con entusiasmo e questo è un motivo in più per augurargli le migliori fortune”.

Le prime parole di Guimaraes “Bello tornare a giocare in Italia”

Queste le parole del giocatore brasiliano Grummy: “Tornare a giocare in Italia, per me sarà la terza stagione, è qualcosa di molto importante per la mia carriera, e farlo con la Nuoto Catania, una squadra ricca di storia mi da tanta motivazione. Ho voglia di cominciare a lavorare per giocare un’ottima stagione sia come squadra che a livello individuale, penso che possiamo fare bene e raggiungere i nostri obiettivi stagionali. L’importante è lavorare ogni giorno e dare il massimo ogni sabato, vincendo il più possibile in casa e rendendo le cose complicate agni avversari in trasferta”.

Corsello “La nostra squadra si sta rivoluzionando, Grummy è giocatore duttile”

Il responsabile del mercato rossazzurro Giuseppe Corsello ha dichiarato: “Una sera, nel bel mezzo del mondiale, Pippo Leonardi (direttore sportivo Nuoto Catania, ndr) ci ha detto di rintracciare Grummy e abbiamo pensato che questa fosse una buona soluzione tattica da proporre a mister Peppe Dato. In effetti quest’anno la nostra squadra subisce una rivoluzione di non poco conto, considerato che abbiamo bisogno di rinforzare la linea di attacco e alcuni nostri giocatori hanno cambiato ruolo con l’avanzare dell’età. Grummy è un giocatore molto duttile che sicuramente potrà darci una mano in questo senso e che potrà essere di grande supporto nelle fasi più delicate del campionato avendo alle spalle centinaia di partite pesanti con la calottina della nazionale e con quelle dei vari club”.

E continua: “È un ragazzo d’oro e questo non è mai secondario nella scelta. Infine, come staff dirigenziale e staff tecnico, ci preme ringraziare il nostro presidente Mario Torrisi che è sempre protagonista nelle scelte dei giocatori e ci consente di ottenere sempre il meglio da quelle che sono le opportunità di mercato che si vanno a presentare”.

Bacinevic saluta la Nuoto Catania

La Nuoto Catania saluta Bojan Banicevic non farà parte della rosa del club per la stagione 2022-23. Dopo un anno, quindi, Banicevic anche lui tra i protagonisti, lascia Catania ,

dove ha contribuito al mantenimento della massima categoria nazionale.