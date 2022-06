Pallanuoto, serie A1 maschile, il mercato delle siciliane

Ortigia e Nuoto Catania attive sul mercato in vista della prossima stagione nella massima serie nazionale maschile della pallanuoto. Gli aretusei si accordano con il giovane mancino Alessandro Carnesecchi, gli eteni portano in rossazzurro il capitano della nazionale maltese Steven Camilleri.

Il mancino Carnesecchi all’Ortigia

L’annuncio ufficiale arriva dal club biancoverde che si accorda con Alessandro Carnesecchi. Per lui un contratto biennale. Carnesecchi è un attaccante mancino, classe 2002, alto 1,88 e pesa 96 kg. Arriva dalla Rari Nantes Florentia dove ha cominciato nelle giovanili ed è entrato in prima squadra nel 2018.

Con le nazionali giovanili è stato campione d’Europa Under 17 nel 2019, in una formazione che comprendeva anche Francesco Cassia, Francesco Condemi e Pippo Ferrero. Compagni che ritroverà anche a Siracusa. Dopo il trionfo continentale, ha partecipato a tutti i collegiali successivi, fino all’esclusione dalla lista per il mondiale Under 20 del 2021, a causa della positività al Covid. Quest’anno è stato anche convocato da Sandro Campagna nell’ambito del progetto tecnico Giovani.

È il secondo volto nuovo in casa Ortigia

Dopo le conferme di Rossi e Vidovic, Carnesecchi è il secondo nuovo innesto dell’Ortigia, seguito a quello del centroboa serbo Velkic. Nello scacchiere di Stefano Piccardo, il mancino toscano, sul quale avevano messo gli occhi anche altre squadre, prenderà il posto del partente Valentino Gallo. Quest’ultimo è diretto alla Rari Nantes Salerno.

Carnesecchi “La squadra giusta per fare il salto di qualità”

Queste le parole con le quali Alessandro si presenta all’ambiente biancoverde: “Mi fa molto piacere aver ricevuto la chiamata da una squadra importante come l’Ortigia, penso che sia la squadra giusta per fare quel salto di qualità di cui credo di aver bisogno per crescere. Ho visto il progetto che la società ha avviato con i giovani e che reputo molto interessante. Ritengo che questa sia l’esperienza ideale per migliorare e diventare un giocatore di alto livello”.

E conclude: “Per quello che so quello dell’Ortigia è un bell’ambiente, molto tranquillo, Siracusa è una bella città, insomma ci sono tutti i presupposti per fare bene come atleta e penso che, anche a livello personale, sia una bella scelta di vita. Sono contentissimo di far parte di questa nuova famiglia, spero di diventare presto un ragazzo ben voluto dalla tifoseria. Non vedo l’ora di cominciare e spero di aiutare questa squadra a raggiungere tutti gli obiettivi”.

Il capitano della nazionale maltese Camilleri alla Nuoto Catania

Novità importanti anche dalla Nuoto Catania che dopo aver blindato il suo portiere Enrico Caruso annuncia l’arrivo dell’attaccante e capitano della nazionale maltese Steven Camilleri.

L’esperto giocatore conosce molto bene il campionato italiano, negli anni ha collezionato diverse esperienze sia in A1 che in A2, mietendo reti in quantità. Circa 800 le sue reti complessive nelle due categorie.

Negli ultimi due anni Camilleri ha fatto parte della compagine dei Muri Antichi in serie A2, ma la sua storia in Italia e in particolare nella massima serie della pallanuoto nazionale italiana parte da lontano e più precisamente da Bogliasco (2008-14 serie A1), per poi passare ad altre due società Ortigia (2015-17 serie A1) e AS Roma Nuoto (2017-20 A2-A1).

Capocannoniere agli Europei 2016

Camilleri è un giocatore di caratura internazionale, nel 2016 è stato anche capocannoniere degli Europei segnando 21 reti nonostante il 15° posto della sua nazionale nella competizione.

Adesso il giocatore maltese, il cui arrivo nella società del presidente Mario Torrisi è frutto del lavoro di tutto lo staff dirigenziale rossazzurro, è pronto a ritornare nella massima serie del campionato italiano per la stagione 2022/2023.

Camilleri “Esperienza ed impegno a disposizione”

“Sono molto contento di entrare a fare parte della Nuoto Catania e non vedo l’ora di confrontarmi di nuovo nella massima serie – ha dichiarato Steven Camilleri – metterò tutta la mia esperienza e il mio impegno a disposizione del mister e della squadra, nella speranza di toglierci qualche soddisfazione insieme. Ringrazio tutta la società per avermi cercato e voluto!”.

Dato “Ci sarà di grande aiuto”

Il tecnico Giuseppe Dato commenta così l’arrivo di Camilleri: “Stevie Camilleri è un giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni e che certamente alzerà il livello tecnico della nostra compagine. La sua esperienza e le sue qualità ci saranno di grande aiuto. Lo accogliamo tutti con un grande in bocca al lupo!”.

Il direttore sportivo Giuseppe Leonardi ha sottolineato: “Siamo particolarmente soddisfatti di aver raggiunto l’accordo con Steven Camilleri, data la sua importante storia pallanotistica, ricca di successi. Vorrei sottolineare anzitutto la sua disponibilità ad integrarsi in un gruppo omogeneo e coeso come il nostro. E dico questo perché nei giorni in cui ci siamo visti, per perfezionare i termini dell’accordo, ho riscontrato una grande voglia in tal senso, con propositi sempre condivisibili che ci daranno positivi riscontri nel corso del prossimo campionato. Un campionato che si preannuncia difficile e impegnativo, ma innanzi al quale ci faremo trovare pronti. Benvenuto Stevie e forza Nuoto Catania”.