Volto nuovo per la Nuoto Catania, arriva il giovane difensore Valerio Nicolosi

Edoardo Ullo di

12/07/2022

Si delinea sempre più il volto della Nuoto Catania in vista della prossima stagione nel massimo campionato nazionale maschile di pallanuoto. Il club etneo, che sarà ai nastri di partenza per il secondo anno consecutivo, ufficializza l’arrivo del giovane difensore catanese Valerio Nicolosi. A pochi giorni dall’arrivo dell’universale brasiliano Grummy, e da quello del bomber della nazionale maltese Steven Camilleri, arriva un’altra pedina nuova per il tecnico Giuseppe Dato.

L’atleta, classe 2000 nato ad Acireale, ha giocato le ultime cinque stagioni in A2 con i Muri Antichi, prima due anni in serie B con l’Acese e precedentemente ha fatto parte delle giovanili della Blu Team.

Oggi Nicolosi è pronto a fare il salto di qualità in A1, essendo un difensore catanese con enorme prospettiva.

Le prime parole di Nicolosi con la calottina della Nuoto Catania

“Ho accettato con entusiasmo di far parte della Nuoto Catania visto che è la squadra nella massima serie della mia città – ha sottolineato Valerio Nicolosi – sono sicuro che sarà un anno fantastico visto che conosco già molti elementi, non vedo l’ora di cominciare e poter dare anche il mio contributo”.

Dato “Con il suo arrivo puntelliamo il reparto difensivo”

Questo il pensiero del tecnico Peppe Dato: “Puntelliamo il reparto difensivo con Valerio, ragazzo giovane che si è già ben distinto grazie all’ottimo lavoro svolto dai tecnici dei Muri Antichi, lo conosco bene avendolo visto crescere in questi anni e sono sicuro che si ambienterà velocemente nella massima categoria”.

Il direttore sportivo Giuseppe Leonardi accoglie con queste parole Valerio Nicolosi: “Valerio Nicolosi è un altro importante arrivo per la nostra squadra. Un giovane giocatore molto promettente, che dopo cinque anni a Muri antichi dove ha avuto modo di crescere e di ben figurare nei campionati di A2 ha deciso di mettersi alla prova nella massima serie. Sono sicuro che questo suo percorso continuerà anche in A1 viste le buone basi e ci potrà dare quindi delle belle soddisfazioni. Benvenuto Valerio”.

Nuoto Catania rinnova con Nicola Eskert

Nei giorni scorsi, il club rossazzurro ha ufficializzato il rinnovo per la prossima stagione dell’accordo con il centroboa serbo Nikola Eskert. Classe ’93 ed autore di 15 gol oltre a tanto lavoro nella stagione passata culminata con la salvezza al termine della seconda fase della regular season, Eskert è un giocatore di peso.

“Nikola è cresciuto molto nell’arco della stagione – ha detto il tecnico Dato – e, in termini di esperienza e qualità, garantisce certezze nel suo ruolo. Sono certo che il suo apporto, umano e tecnico, sarà un valore aggiunto per la prossima stagione”.

Eskert dopo il rinnovo ha così commentato: “Sono molto contento di tornare a giocare per questa grande famiglia che è la Nuoto Catania. Sono già pronto e carico a dare il massimo negli allenamenti ma soprattutto in partita. Lavorerò duramente per la squadra, per me stesso e per i nostri tifosi. Non vedo l’ora di tornare in acqua e dimostrare a chiunque quanta passione e impegno noi tutti mettiamo in questo sport. Sono certo che anche quest’anno raggiungeremo grandi risultati e che insieme contribuiremo a mantenere alto il nome della nostra amata Nuoto Catania”.

L’arrivo del brasiliano Grummy

La settimana scorsa, la società siciliana aveva annunciato l’arrivo del brasiliano Gustavo Guimaraes de Freitas, meglio conosciuto come Grummy. Nato a San Paolo il 24 gennaio 1994, il giocatore verdeoro è alto 1.91 metri per 93 chili. Proveniente dall’Aopf 1926, squadra della massima serie del campionato greco, è un universale con grande esperienza nei campionati internazionali (ha partecipato a cinque mondiali e a due olimpiadi) e con un’ottima conoscenza del massimo campionato italiano.

Grummy ha già giocato in Italia prima nel 2016 a Trieste e poi a Savona nel 2019. Prima della parentesi a Savona ha giocato in Spagna nelle fila del Mataró. In Nazionale ha recentemente partecipato ai Mondiali di Budapest dove col suo Brasile non è andato oltre il 15° posto.

Bacinevic saluta la Nuoto Catania

Ancora prima, la Nuoto Catania aveva annunciato l’addio a Bojan Banicevic. Dopo un anno, quindi, Banicevic anche lui tra i protagonisti, lascia Catania, dove ha contribuito al mantenimento della massima categoria nazionale.