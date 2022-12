Pallanuoto, serie A1 maschile, sfide delicate per le tre siciliane

Ortigia per il riscatto e riprendere la corsa al vertice, Telimar per confermarsi tra le prime, Nuoto Catania per conquistare punti salvezza. La settima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile vede questi temi per le tre squadre siciliane che domani, sabato 3 dicembre, torneranno nuovamente in acqua.

Acqua della piscina fredda, Ortigia a Catania per ricevere il Salerno

Battere il Salerno per voltare pagina. Dopo le due sconfitte consecutive – in campionato contro Trieste e nell’andata degli ottavi di finale di Len Euro Cup contro Savona – l’Ortigia cerca riscatto nel match casalingo di domani pomeriggio contro la Rari Nantes Salerno dell’ex Valentino Gallo.

Si fa per dire sfida in casa: i biancoverdi saranno costretti a giocare a Catania (piscina di Nesima, alle 14.45, diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ortigia).

La piscina Caldarella, infatti, rimane impraticabile per via dell’acqua fredda, che già tante difficoltà ha causato ai biancoverdi in termini di allenamento e preparazione, soprattutto nelle ultime settimane. Una difficoltà non indifferente, visto che, anche nel giorno dopo il rientro da Savona, la squadra si è allenata altrove, nuotando ma non potendosi preparare come dovrebbe una formazione di serie A1 che punta ai vertici. Difficile parlare di pallanuoto, di tattica, di obiettivi, davanti a una situazione simile. Ci sarà bisogno di compattarsi, di tirare fuori tutte le forze mentali e fisiche possibili per affrontare una partita come quella di domani, contro un avversario che non è mai semplice da affrontare.

L’Ortigia, dopo la sconfitta col Trieste, è scesa nel gruppetto formato da Savona e Brescia che a 15 punti insegue la Pro Recco capolista a punteggio pieno. Salerno, invece, ha totalizzato finora 4 punti per effetto del successo con Nuoto Roma (alla quarta giornata) e del pari interno della settimana scorsa con l’Anzio.

Piccardo “Match con il Salerno insidioso in questo periodo”

Il tecnico dell’Ortigia, Stefano Piccardo, che si concentra sulla partita contro Salerno, sottolineando l’insidia rappresentata dai campani, soprattutto in un momento come questo. “Il match di domani sarà particolarmente difficile – spiega – per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto, perché non giochiamo in casa nostra, poi perché arriviamo da due trasferte consecutive e, infine, perché Salerno è una squadra composta da una decina di giocatori di ottimo livello, con un centroboa forte, con Valentino Gallo, che conosciamo, con un campione del mondo come Barroso, con degli ottimi difensori e un centro molto bravo. Sarà difficile affrontarli, ma stiamo cercando di preparare questa partita al meglio nonostante le difficoltà con le quali dobbiamo fare i conti sul piano logistico e dell’organizzazione”.

Tempesti “Tante difficoltà ma torneremo già col Salerno”

Alla vigilia parla anche Stefano Tempesti, portiere dell’Ortigia, che prova a caricare i suoi e a indicare la strada di uscita da questo momento difficile: “Per prima cosa, dobbiamo capire, come gruppo, che quella che fino a una settimana fa era considerata un’ottima squadra, non può essere diventata mediocre nel giro di poco tempo. Purtroppo abbiamo avuto tante difficoltà, con tantissimi problemi fisici che hanno colpito diversi giocatori”.

L’estremo difensore dell’Ortigia prosegue nella sua analisi del momento delicato che sta attraversando la squadra. “Avremmo bisogno di rifare una preparazione dall’inizio, ripartire da settembre, cosa che non è possibile per via dei tanti impegni. Per tutte queste ragioni, è normale che ci siano dei momenti in cui, soprattutto in partite importanti, questi deficit vengono fuori. In ogni caso, sono sicuro che torneremo ad essere un’ottima squadra già da domani, poiché penso che, dopo il passo falso con Trieste, a Savona abbiamo dimostrato di essere ancora una grande squadra, perché è vero che abbiamo sbagliato una fase, quella offensiva, però è altrettanto vero che siamo stati grandi in difesa. E da lì dobbiamo ripartire”.

Il portierone biancoverde parla dell’importanza degli episodi. “Purtroppo gli episodi determinano i risultati e, mentre quando giochi con avversari di profilo meno alto riesci a rimediare, quando hai davanti avversari con tanta qualità come Savona gli errori li paghi e tutto diventa più difficile”.

“Ortigia rimane squadra che può giocarsela con tutti”

Tempesti conclude parlando del gruppo “Deve credere in se stesso, deve avere la fiducia che aveva fino a poco tempo fa e ritrovare quella serenità d’animo che, a volte, viene compromessa da episodi che poi fanno scaturire i risultati negativi. L’Ortigia rimane una squadra che può giocarsela con tutti, ha solo bisogno di ritrovare un po’ di fiducia e anche un po’ più di fortuna, perché ultimamente, fra il gesto violento di Gitto su Ferrero e gli infortuni che ci hanno colpito, niente è girato per il verso giusto. Non vogliamo cercare alibi o scuse, ma la realtà oggettiva dei fatti è questa”.

Il Telimar riceve il Genova ancora senza spettatori

Torna in casa il Telimar e torna ancora in una piscina comunale senza spettatori. La tribuna non è ancora agibile. A tifare per la squadra di casa solo i tesserati delle giovanili del club dell’Addaura. Domani alle 15, quindi, il Telimar riceverà il Genova Quinto per il settimo turno. Arbitreranno Alessandro Severo e Marco Ercoli.

Un vero e proprio scontro diretto tra i palermitani che hanno finora raccolto 12 punti ed i liguri che inseguono a tre lunghezze di distanza.

Lo scenario della sfida tornerà ad essere la vasca coperta dell’impianto di viale del Fante. I tifosi e potranno seguire la partita in diretta streaming sulla pagina Facebook del club palermitano.

Il Club dell’Addaura arriva all’appuntamento dopo la bella prestazione di sabato scorso a Bologna. Tre punti importanti, che tengono i palermitani al quinto posto, a parimerito col Trieste. Ma si sono registrati miglioramenti da parte di una squadra che ha potuto recuperare il proprio capitano, Francesco Paolo Lo Cascio, e il centrovasca Alessandro Vitale, assenti in precedenza per infortunio.

Quella di domani sarà una sfida importante in ottica classifica. Ne parla l’allenatore Marco Baldineti. “Sarà una partita sicuramente difficile – racconta –. Il Quinto è una squadra forte che ha già fatto bene l’anno scorso col settimo posto, ma che quest’anno si è ulteriormente rinforzata con tre acquisti. Molina e Massaro, arrivati dal Savona, e il montenegrino Mijuskovic, che ha un buon tiro, si sono aggiunti a tutti i loro punti di forza, come Di Somma, Ravina, Figari. Insomma – spiega il tecnico – è una squadra che può sicuramente puntare ad arrivare nelle prime sei. Quindi, è una nostra diretta concorrente e diventa ancora più importante per noi poterla battere, conquistando altri tre punti per noi fondamentali”.

Giliberti “Genova avversario temibile”

Il presidente del Telimar Marcello Giliberti, parla alla vigilia di questo spareggio per l’Europa. “Temo molto la difficile partita casalinga contro il Quinto, squadra strutturata per l’alta classifica, che a mio avviso al momento occupa in classifica una posizione bugiarda. Coach Bittarello dispone di una rosa di giocatori di primissima fascia, alcuni dei quali punto di forza nel recente passato del Settebello di Sandro Campagna, che vengono a Palermo con l’obiettivo di consolidare un risultato utile. Per riuscire ad avere la meglio sui grintosi avversari, e consolidare la nostra classifica, dovremo essere attenti e perfetti. Le nostre ultime prestazioni sono state confortanti, sia grazie ad un’attenta difesa, che ad un attacco efficace”.

E chiude: “Dobbiamo mantenere alta la concentrazione, perché un minimo calo di tensione darebbe il via libera ai forti liguri. Una vittoria, molto difficile ma non impossibile, darebbe ulteriore forza al nostro programma di questa stagione. Purtroppo, a causa della perdurante inagibilità delle tribune, giocheremo ancora una volta a porte chiuse, orfani del nostro straordinario pubblico”.

Nuoto Catania, a Bogliasco è spareggio salvezza

Trasferta calda per la Nuoto Catania che domani alle 15 (diretta streaming sulla pagina Fb del club ligure) farà visita al Bogliasco. Entrambe le formazioni sono a quota tre nelle ultime posizioni della classifica. Un successo per gli etnei significherebbe confermare quanto di buono fatto sabato scorso quando regolando 11-7 il Posillipo centrarono il primo acuto stagionale.

“Contro il Bogliasco un’altra prova importante e altrettanto difficile – ha sottolineato il tecnico Giuseppe Dato – il Bogliasco è una squadra in salute e gioca in una piscina con una grande storia e un pubblico caloroso. Noi cercheremo di consolidare gli aspetti positivi visti sabato contro il Posillipo e smussare ulteriormente le imperfezioni”.

Il presidente della Nuoto Catania, Mario Torrisi, è consapevole della difficoltà della sfida. “Sarà una partita durissima, da giocare in un campo storicamente caldo e con un tifo incessante. Per fare il risultato bisognerà mettere in acqua il temperamento e la mentalità giusta per fare emergere le qualità del nostro gruppo. Tornare da Bogliasco con un risultato positivo probabilmente ci darebbe morale e consapevolezza per affrontare le ultime partite dell’anno e provare a mettere altri punti in cascina prima della sosta del campionato. Mi auguro, comunque, di assistere ad una bella partita che onori lo sport fra due squadre che si equivalgono. Un ricordo particolare carico di affetto e nostalgia va a Francesco Scuderi di cui domani ricorre l’anniversario della sua scomparsa. Domani sarà in acqua con noi!”.

I match della settima giornata

Questo il programma dei match di domani, 3 dicembre 2022, per la settima giornata del massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile.

Ortigia – Salerno

Bogliasco – Nuoto Catania

Rari Nantes Savona – Nuoto Roma

Telimar – Quinto Genova

Posillipo – Trieste

Anzio – Pro Recco

De Akker Team Bologna – Brescia

Classifica, Ortigia al secondo posto

Questa la classifica della massima serie dopo 6 giornate: Pro Recco 18 punti; Savona, Brescia e Ortigia 15; Telimar e Trieste 12; Genova Quinto 9; Anzio 8; De Akker Team Bologna e Salerno 4; Nuoto Catania, Posillipo, Bogliasco e Nuoto Roma 3.

In serie A2, trasferta ad Ancona per la Waterpolo Palermo

Trasferta nelle Marche per la Waterpolo Palermo che domani, alle 16, sarà ospite della Vela Nuoto Ancona in occasione della quinta giornata di andata del girone Sud del campionato nazionale di serie A2.

I siciliani reduci da tre sconfitte consecutive sono alla caccia di punti importanti in chiave salvezza. La Waterpolo è ferma a quota 3 punti, i padroni di casa hanno una lunghezza in più.