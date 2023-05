Pallanuoto maschile, i Leoni ribaltano la sfida dopo l'intervallo

Il sogno della bella per giocarsi la finalissima tricolore svanisce in casa. L’Ortigia lotta, fa sudare il Brescia e va all’intervallo in vantaggio per 6-5, poi però i vicecampioni d’Italia si ricompattano e ribaltano la partita risolvendola nel finale con due reti di Somma. A Siracusa finisce 8-11 per i Leoni la semifinale di ritorno dei play off scudetto di pallanuoto maschile.

Il Brescia, che aveva vinto all’andata a fatica per 9-8, si qualifica per la finale scudetto. L’Ortigia, invece, si giocherà il terzo posto e la relativa qualificazione ai preliminari di Champions ma esce a testa alta, anzi, altissima, dal doppio confronto con i lombardi. Giusti gli applausi degli oltre 500 spettatori presenti alla piscina Caldarella.

Brescia avanti nel primo parziale

La partita inizia in salita per l’Ortigia. Dolce e Di Somma fanno già scappare via a metà della prima frazione la squadra di Somma. I padroni di casa accorciano con Napolitano ma Di Somma trasforma e ristabilisce il +2. Sempre Napolitano firma la seconda rete dei siciliani ma a 16″ dalla prima sirena Renzuto Iodice sigla il 2-4.

Rimonta Ortigia, ospiti in difficoltà

I biancoverdi, però, ci credono. Ferrero trasforma un rigore dopo 40″ e Francesco Condemi sfrutta una superiorità. Luongo riporta avanti il Brescia. Ma Napolitano non ci sta e segna altre due reti: il primo con l’uomo in più, l’altro, quello dell’unico vantaggio siracusano a 30″ dal termine.

La squadra di Stefano Piccardo va all’intervallo in vantaggio per 6-5.

Gli ospiti non sbagliano più nulla

Ma il vantaggio dura poco. Appena 26″ l’avvio della terza frazione Dolce trova il pareggio. E gli ospiti segnano altre due volte con Luongo e Dolce, quest’ultimo in superiorità. Di Luciano con l’uomo in più riaccende le speranze a metà frazione ma Renzuto Iodice sigla 7-9.

Nel finale decide Somma

In avvio dell’ultima frazione Vidovic sfrutta la superiorità numerica ed accorcia. Il Brescia però segna altre due volte: la decide Somma in superiorità e su rigore.

Ortigia-Brescia, il tabellino

Ortigia – Brescia 8-11

Parziali: 2-4; 4-1; 1-4; 1-2

Ortigia: S. Tempesti, F. Cassia, Giribaldi, A. Condemi, Di Luciano 1, Velkic, Ferrero 1, J. Gorria Puga , F. Condemi 1, Rossi, Vidovic 1, Napolitano 4, Ruggiero. Allenatore: Piccardo.

Brescia: P. Tesanovic, V. Dolce 3, C. Presciutti, T. Gianazza, D. Lazic, B. Vapenski, V. Renzuto Iodice 2, K. Kharkov, J. Alesiani, S. Luongo 2, E. Di Somma 4, N. Gitto, T. Baggi Necchi. Allenatore Bovo.

Arbitri: D. bianco e Peris (cro)

Note. Usciti per limite di falli Giribaldi (O) e A. Condemi (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ortigia 6/13 + un rigore e Brescia 4/12 + un rigore. Espulsi per reciproche scorrettezze Cassia (O) e Vapenski (B) nel terzo tempo e per proteste Di Somma (B) nel quarto tempo. Spettatori 500 circa.