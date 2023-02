Pallanuoto maschile, biancoverdi di fronte a bestia nera

Tutto secondo pronostico nella Final Eight di Coppa Italia. L’Ortigia, che nel suo quarto di finale ha battuto il Posillipo per 15-11, se la vedrà col Brescia nella semifinale del trofeo. Un revival dell’edizione 2021 del trofeo nonché dello scontro diretto nella scorsa edizione.

Nell’ultimo quarto di finale in programma venerdì 24 febbraio i lombardi hanno superato 12-8 il Trieste al termine di una sfida combattuta per tre delle quattro frazioni. Questi i parziali: 4-3; 1-1; 3-2 e 4-2.

La sfida tra Ortigia e Brescia è prevista sabato 25 febbraio alle 21 con diretta su Rai Play. Questo match è preceduto dall’altra semifinale che è Pro Recco-Rari Nantes Savona. Quest’ultima si è qualificata tra le magnifiche quattro grazie al successo per 11-4 sui padroni di casa del Genova Quinto.

Le prime quattro classificate del campionato dunque entrano nelle semifinali confermando i valori in vasca espressi fin qui e si sfideranno per l’accesso alla finale che assegna il primo trofeo della stagione agonistica 2022-2023.

Ortigia per entrare nella storia

In palio quindi la finale di Coppa Italia, traguardo mai raggiunto dalla squadra siciliana che come suo miglior piazzamento in questa competizione ha un quarto posto ottenuto nella stagione 2020-2021 quando a Palermo gli aretusei persero, come già accennato, in semifinale proprio contro il Brescia. All’epoca finì 17-8 con i siracusani che poi si arresero ai rigori nel derby con i padroni di casa del Telimar nella finale per il terzo e quarto posto.

Brescia bestia nera dell’Ortigia

Non sarà facile, quindi, avere la meglio del Brescia che vanta una tradizione importante negli scontri diretti. I Leoni sono stati giustizieri dei biancoverdi anche nell’edizione scorsa del trofeo quando nei quarti di finale si imposero 10-8 sudando più del previsto. I siciliani sperano quindi di non confermare la massima “Non c’è due senza tre” per evitare la terza eliminazione in Coppa sempre per mano del Brescia.

Più recentemente le due formazioni si sono affrontate lo scorso 18 gennaio nella penultima giornata di andata del campionato di A1. I siciliani persero a Nesima e quindi “in casa” per 7-12 fermando la furia dei lombardi nel primo quarto per poi cedere di schianto nel secondo parziale che poi risultò decisivo ai fini del risultato.

Telimar-Genova Quinto nel torneo di consolazione

Come da regolamento di questa nuova edizione della Coppa Italia, il 25 febbraio si giocano anche le semifinali del torneo di consolazione che mette in palio il quinto posto. Il Telimar, sconfitto nettamente dalla Pro Recco per 18-5 gioca con i padroni di casa del Genova. Fischio di inizio alle 17. La vincente se la vedrà con una tra Trieste e Posillipo nella finalina per la quinta piazza. Chi perde giocherà domenica 26 febbraio per il settimo posto.

Coppa Italia, tabellone

Questo il tabellone della Coppa Italia 2022-2023.

Quarti di finale

Ortigia – Posillipo 15-11

Pro Recco – Telimar 18-5

Rari Nantes Savona – Genova Quinto 11-4

Brescia – Pallanuoto Trieste 12-8

Semifinali

Sabato 25 febbraio

Alle 19 Pro Recco – Rari Nantes Savona (diretta su Rai Play)

Alle 21 Brescia – Ortigia (diretta su Rai Play)

Torneo per il quinto posto

Alle 15 Pallanuoto Trieste – Posillipo

Alle 17 Telimar – Genova Quinto

Finali

Domenica 26 febbraio

Giornata di finali. Prime a scendere in acqua le squadre che giocheranno per la settima posizione. Fischio di inizio alle 10. A seguire tutte le altre. Il clou chiaramente quella che vale il trofeo.

Primo posto alle 16

Terzo posto alle 14

Quinto posto alle 12

Settimo posto alle 10.