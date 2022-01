Pallanuoto, serie A1 maschile

Ortigia-Pro Recco si gioca e rimane programmata per mezzogiorno di domenica 9 gennaio. La conferma arriva dalle due società. Ed in questo periodo in cui si registra la decisa impennata del Covid19 è un fatto quasi inusuale. Il dilagare dei casi, infatti, ha stravolto il calendario della 13ma ed ultima giornata di andata del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto che ha visto il rinvio di quasi tutte le altre partite.

Per questo turno, infatti, si gioca il match tra Anzio e Trieste con i giuliani in lotta assieme agli aretusei per un posto ai play off scudetto. Poi tutte le altre cinque sfide sono state bloccate dal correre della pandemia. Compreso il derby tra Nuoto Catania e Telimar che si sarebbe dovuto disputare oggi alla piscina Scuderi del capoluogo etneo.

Ortigia contro i campioni d’Europa

Dopo un mese dall’ultima gara disputata (quella interna contro il Brescia), per l’Ortigia inizia la seconda parte della stagione. Una ripartenza di quelle toste, con la proibitiva sfida contro la capolista Recco, che si giocherà domani mattina, alle 12, presso la piscina Paolo Caldarella di Siracusa.

Gli uomini di Piccardo affronteranno i campioni d’Europa in carica, in una partita che per i biancoverdi sarà un test probante in vista del fondamentale impegno di mercoledì, a Palermo, con la semifinale di andata di Euro Cup contro il Telimar.

Test in vista della semifinale di Len Euro Cup

L’Ortigia, momentaneamente al quinto posto in classifica, ma con una partita da recuperare (quella contro Salerno, rinviata sempre per Covid), proverà a contenere i liguri cercando, davanti ai propri tifosi, di ritrovare ritmo gara e di mettere in mostra le qualità e i miglioramenti che il coach biancoverde vuole vedere, in vista della semifinale europea.

Piccardo “Per noi super test in proiezione di gara 1 col Telimar”

Alla vigilia dell’incontro, Stefano Piccardo, allenatore dell’Ortigia, presenta il match contro la capolista: “Affrontiamo il club campione d’Europa, quindi per noi sarà un super test in proiezione della gara 1 di semifinale di Euro Cup contro il Telimar. In questo momento dobbiamo ritenerci fortunati di poter giocare contro squadre di questa portata e di poter ambire a obiettivi di altissimo livello. Noi dobbiamo assolutamente rincorrere quelli che sono i nostri sogni, però ben sapendo che tutto passa attraverso il lavoro. Quello di domani sarà un ottimo allenamento in vista dell’Euro Cup e poi di una serie di partite che arriveranno, una dietro l’altra, e che non saranno facili da gestire nel quotidiano. Sempre Covid permettendo, naturalmente”.

Il tecnico biancoverde racconta lo spirito con il quale la sua squadra si prepara ad affrontare questa seconda parte di stagione: “I propositi sono i migliori per il nuovo anno e per questa seconda fase che ci condurrà al termine della stagione. Come ho già detto ai ragazzi, l’idea è quella di migliorare la qualità della prestazione, migliorare già durante l’allenamento, cercando di fare sempre un passo in avanti e colmando le lacune che conosciamo”.

Ortigia al quinto posto

L’Ortigia, dopo aver trascorso numerose giornate in vetta alla classifica, nell’ultima parte del 2021 ha perso qualche punto, scendendo in quinta posizione, anche se con una partita in meno rispetto a Savona e Trieste, che la precedono, e al Telimar, con la quale condivide il quinto posto.

Tutto è ancora aperto e il tempo dirà dove potranno arrivare i biancoverdi: “In campionato – conclude Piccardo – credo che il momento topico per capire se potremo giocarcela fino in fondo sarà la fine di febbraio, con l’ultimo ciclo di partite. Bisognerà vedere cosa sarà capace di produrre la squadra in questi due mesi, perché poi si tratta di circa due mesi e sono quelli durante i quali si decideranno le posizioni dalla quarta alla sesta, perché secondo me per il terzo posto il Savona ha qualcosa di più sul lungo periodo. Il nostro obiettivo quest’anno era di arrivare nelle prime sei, quindi siamo perfettamente in linea con le nostre ambizioni. Non dobbiamo mai dimenticare da dove siamo partiti”.

Pro Recco in emergenza

Pro Recco in emergenza per la sfida di Siracusa con l’Ortigia che inaugura il 2022. Tra infortuni e positività al Covid saranno diversi gli atleti che mancheranno a mister Sukno, diventato papà di Maro, il suo secondogenito nato a Dubrovnik.

Preparazione alla partita complicata per l’allenatore croato che però guarda con ottimismo alla sfida contro i siciliani dell’ex Stefano Tempesti: “È sempre difficile ripartire dopo la sosta, lo faremo con diversi assenti tra Covid e infortuni, ma sono fiducioso che i miei ragazzi si faranno trovare pronti”.

Giliberti (Telimar) “Sospendere il campionato per due settimane”

Intanto, il presidente del Telimar, Marcello Giliberti auspica una sospensione del campionato. Queste le sue parole: “Il derby che avremmo dovuto giocare oggi è stato rinviato a seguito della positività da covid19 dichiarata dai cugini della Nuoto Catania su più di quattro dei loro atleti. Per la stessa ragione, sono state rinviare quasi tutte le altre partite dell’odierna giornata di Campionato di Serie A1, con la sola eccezione di Anzio-Trieste e di Ortigia-Pro Recco. Stando così le cose a seguito della nuova esplosione della pandemia, con la sua contagiosissima variante Omicron, credo che al momento la cosa più ragionevole da fare sia sospendere per un paio di settimane il torneo, in modo da cercare di mettere in sicurezza l’intero sistema, oltre a garantire il regolare svolgimento del Campionato, giocando tutti nelle stesse condizioni nelle stesse giornate”.

Semifinale di andata di Len Euro Cup si giocherà regolarmente

Continua il il massimo dirigente del club dell’Addaura: “Per quanto riguarda la semifinale di Len Euro Cup in calendario per mercoledì 12, il regolamento della Len non prevede sospensioni, quindi tranne che non intervenga all’ultimo qualche nuova direttiva, il match si giocherà regolarmente, e ciò indipendentemente dall’eventuale numero di positivi che potrebbero avere Telimar (ad oggi due) ed Ortigia”.