Pallanuoto maschile serie A, la diciannovesima giornata delle siciliane

Ortigia e Telimar possono sfruttare il fattore campo per continuare a volare in classifica, la Nuoto Catania cerca l’impresa nella tana del Posillipo per alimentare le speranze salvezza. La diciannovesima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile offre questi spunti per le tre siciliane.

L’Ortigia riceve il Trieste per difendere il terzo posto dall’assalto dei giuliani ma anche da quello della Rari Nantes Savona che però gioca il derby ligure con l’imbattibile corazzata Pro Recco. Il Telimar dal canto suo cerca la vittoria per tornare in zona play off ricevendo il De Akker Team Bologna. In caso di vittoria, il quarto posto dovrebbe essere cosa fatta visto il durissimo avversario del Savona.

Per la bassa classifica, la Nuoto Catania è ospite a Napoli del Posillipo. I campani precedono gli etnei, penultimi in classifica, di 5 lunghezze. Tre punti che valgono, dunque, platino più che oro in ottica salvezza.

Ortigia, col Trieste una sfida che vale i play off scudetto

Dopo la storica parentesi di Coppa Italia, l’Ortigia finalista del trofeo vinto dalla Pro Recco torna a pensare al campionato. C’è ancora un importante obiettivo da centrare: la conquista del terzo posto e l’accesso alle semifinali scudetto.

Per consolidare questo cammino i biancoverdi ricevono sabato 4 marzo alle 15.15 (diretta streaming sulla pagina Facebook del club aretuseo) il temibile Trieste. La sfida si gioca a Nesima, a Catania.

Un match che vale tanto, tantissimo, vista la posizione in classifica delle due squadre: l’Ortigia, terza con 41 punti, ha 7 lunghezze di vantaggio sui triestini, i quali all’andata hanno vinto con un risultato molto ampio.

I biancoverdi hanno dunque l’occasione di aumentare la distanza sull’unica, tra le formazioni in corsa per i play-off scudetto, che può vantare uno scontro diretto a favore e difficile da pareggiare nel punteggio anche in caso di vittoria.

Ecco perché diventa fondamentale aumentare il distacco in classifica, considerato che poi mancheranno sette partite al termine della regular season.

Al di là dei calcoli, però, i biancoverdi devono pensare innanzitutto a mantenere alto il livello, specialmente sul piano mentale, per dimostrare di aver compiuto uno step importante e mandare alla pallanuoto italiana un messaggio chiaro: l’exploit in Coppa Italia non è stato casuale. Serve, quindi, dare un altro segnale al campionato. Una conferma, una consacrazione definitiva.

Piccardo “Grande rispetto per Trieste”

Alla vigilia del match, coach Stefano Piccardo mette in evidenza il valore dell’avversario che i suoi ragazzi affronteranno domani. “Abbiamo grande rispetto per il Trieste – sottolinea – e per la qualità dei suoi giocatori. È la squadra che quest’anno ci ha fatto più male di tutti, in assoluto, dandoci una sonora lezione all’andata. Quella triestina è una formazione molto fisica e molto veloce allo stesso tempo, credo che sia, per valore, la terza forza di questo campionato. È in semifinale di Euro Cup e l’altro ieri abbiamo visto il livello al quale gioca. Sarà una partita molto complicata dal punto di vista fisico e dovremo cercare di essere sempre profondi e molto attenti nelle letture difensive”.

Ci potrebbe essere il rischio che i giocatori possano incorrere in un appagamento, dopo le imprese in Coppa Italia, l’allenatore biancoverde spiega. “Dopo la giusta contentezza per un risultato storico per il nostro club e per la pallanuoto siciliana, resta il fatto che sin dall’inizio, quest’anno, ci ripetiamo che abbiamo un obiettivo e che dobbiamo fare di tutto per perseguirlo, ossia quello di arrivare tra le prime 4 in campionato. Dopo l’esclusione dall’Euro Cup, questa cosa è entrata ancora di più nella nostra testa. Quindi, cerchiamo di vivere solo il presente, scandendo la settimana, con i normali ritmi di allenamento. Poi, non si può del tutto escludere che, soprattutto nei ragazzi più giovani, ci possa essere questo rischio. Se sapranno gestirlo, sarà un ulteriore sintomo di maturità e di crescita del gruppo”.

Vidovic “Non sarà facile”

L’attaccante Stefan Vidovic pensa solo alla partita contro un avversario mai semplice per l’Ortigia.

“Abbiamo fatto un risultato storico – osserva – siamo molto contenti, ma non è più il tempo di pensarci. Capisco che non sia facile staccare tutto e concentrarsi per la partita successiva, ma noi dobbiamo farlo, perché Trieste è, a mio avviso, una delle prime tre squadre in Italia, con 13 giocatori tutti di alto livello. In questi anni, abbiamo sempre sofferto nelle partite con loro. Pertanto dovremo entrare in acqua concentrati e con l’approccio giusto, perché vogliamo vincere per continuare a inseguire il nostro obiettivo, che è quello di arrivare nelle prime quattro. Abbiamo visto il Trieste in Euro Cup, abbiamo grande rispetto per loro, sono molto forti. Non sarà facile”.

Il Telimar a caccia del quarto posto

Il Telimar riparte dalla sfida casalinga con la Deakker Team Bologna. I palermitani affrontano sabato 4 marzo alle 15 (diretta sulla pagina Facebook del club dell’Addaura), i felsinei con l’imperativo di centrare i tre punti che possono valere il ritorno al quarto posto. Obiettivo possibile visto che, come già sottolineato, la Rari Nantes Savona riceve la Pro Recco.

Scenario dell’incontro sarà di nuovo la vasca coperta della piscina Olimpica comunale, che in questo 2023 tra problemi vari non ha mai ospitato una sfida della massima categoria

La Deakker, intanto, occupa l’ottavo posto in classifica insieme all’Anzio Waterpolis, staccate 8 punti dal Quinto. Superata a pieni voti, quindi, la prima parte della stagione dagli uomini di Mistrangelo, che hanno pagato inizialmente lo scotto del salto di categoria. Ma ne sono venuti fuori con merito, grazie anche ad alcuni giocatori particolarmente talentuosi come Manzi e ad altri molto esperti come Cocchi e Deserti.

Dopo la prima sfida con gli emiliani della prima fase di Coppa Italia, in cui i bolognesi avevano a sorpresa dato del filo da torcere ai palermitani, all’andata di campionato il Club dell’Addaura aveva messo subito in chiaro le cose. Un break di 5-0 aveva permesso ai ragazzi allenati da Baldineti di gestire negli altri tre tempi gli assalti dei neopromossi.

Sarà una partita-chiave nel prosieguo della stagione del club del presidente Giliberti, che ha messo alle spalle le Final Eight di Coppa Italia chiusa all’ottavo posto avendo ottenuto nel torneo l’obiettivo minimo stagionale già a settembre scorso.

Il tecnico Baldineti ritrova l’ex Azzurro Alex Giorgetti, al rientro dall’infortunio alla mano destra occorso durante la partita con il CN Posillipo di un mese fa.

Giliberti “Dopo la Coppa Italia, mi aspetto prova d’orgoglio”

Marcello Giliberti, presidente del Telimar parla dopo la parentesi di Coppa Italia chiusa con un ottavo posto che lascia un po’ l’amaro in bocca. E si auspica il riscatto da parte dei suoi. “Dopo le due prestazioni sottotono in Final Eight di Coppa Italia contro Quinto e Posillipo – sottolinea – in cui abbiamo rimediato due meritate sconfitte, mi aspetto una prova di orgoglio in questa partita in casa contro l’ostico De Akker Bologna. Gli emiliani sono una squadra ben strutturata, come dimostra la posizione in classifica, eccellente in quanto neopromossi. Noi saremo finalmente al gran completo e torneremo a giocare, dopo oltre due mesi e mezzo, in vasca coperta, seppur a porte chiuse a causa della perdurante inagibilità delle tribune. L’accesso sarà possibile solo per alcuni tesserati del nostro settore giovanile”.

E prosegue analizzando il momento cruciale della stagione. “Ci aspettano ora due mesi importanti, in cui dobbiamo tenere costantemente altissima la concentrazione. Se giocheremo sugli standard delle ultime partite di Campionato potremo alla fine della regular season arrivare in alto in classifica. Se, invece, approcceremo senza la dovuta determinazione, come fatto nello scorso fine settimana in Coppa Italia, distruggeremo tutto quello che di buono abbiamo costruito in questa importante stagione. Il nostro esperto coach Baldineti ha come sempre perfetta contezza della situazione e sono sicuro che riuscirà a gestire al meglio questo delicato e importante periodo”.

Nuoto Catania in casa del Posillipo per continuare a sperare

Scontro salvezza per la Nuoto Catania che il 4 marzo alle 14.30 sarà ospite del Posillipo. Il match verrà trasmesso in streaming dalla pagina Facebook della formazione campana.

Il tecnico Giuseppe Dato parla del match delicato e della necessità della sua squadra di dover fare punti pesanti in trasferta. La classifica è deficitaria con i rossazzurri penultimi con appena 8 punti conquistati mentre i campani sono a quota 13.

“Incontriamo il Posillipo, squadra in salute che ha dimostrato sia in campionato che in Coppa Italia di essere in crescita – ha sottolineato il tecnico – noi non possiamo fare calcoli e abbiamo il dovere di affrontare ogni incontro con un unico obiettivo”.

Il giocatore rossazzurro Samuele Catania ha ribadito: “Nel corso di questo campionato il Posillipo sta dimostrando di essere una squadra in grado di giocarsela con chiunque, è dotata di grandi individualità ed al momento è in ottima crescita. Per quanto riguarda noi invece abbiamo lavorato duro queste due settimane sfruttando la sosta che abbiamo avuto a disposizione. Faremo il massimo per portare a casa la posta in palio, cercando di imporre il nostro gioco sin dai momenti iniziali della partita”.

Serie A1 maschile, il programma della 19ma giornata

Questo il palinsesto della diciannovesima giornata del massimo campionato nazionale.

Sabato 4 marzo

Posillipo – Nuoto Catania, alle 14.30

Nuoto Roma – Brescia, alle 15

Rari Nantes Savona – Pro Recco, alle 15

Telimar – De Akker Team Bologna, alle 15

Ortigia – Trieste, alle 15.15

Anzio – Salerno, alle 16.30

Bogliasco – Genova Quinto, alle 18

La classifica, Ortigia terzo, Telimar quinto, Catania penultimo

Questa la graduatoria aggiornata. Pro Recco 52 punti; Brescia 49; Ortigia 41; Rari Nantes Savona 38; Telimar 37; Trieste 34; Genova Quinto 25; De Akker Team Bologna e Anzio 17; Posillipo 15; Nuoto Roma* 14; Salerno 13; Nuoto Catania* 8; Bogliasco 4.