Pallamano femminile, ora siciliane col Dossobuono per la Coppa Italia di A2

Pallamano siciliana in festa. La Vita Nuova Paceco è promossa in serie A1 femminile. A Chieti, la squadra allenata da Marina Pellegatta supera la Leonessa Brescia per 23-13 nel match decisivo dei play off e si qualifica al contempo per la finale di Coppa Italia che si gioca domenica 14 maggio alle 15 col Dossobuono che nell’altra sfida batte le Guerriere Malo 31-23 e festeggia la promozione in massima serie.

Dopo la Coppa Sicilia conquistata e la promozione in serie A1 appena raggiunta, la Coppa Italia sarebbe la ciliegina sulla torta in una stagione indimenticabile per il giovanissimo club trapanese. Paceco raggiunge l’Handball Erice che domani sera (domenica 14 maggio) alle 20 giocherà a Salerno gara 2 della finale scudetto partendo dal successo ottenuto in gara 1.

Difesa di Ferro per Paceco

Come si evince facilmente dal punteggio, il Paceco fa sua la sfida con la Leonessa Brescia grazie ad una difesa granitica. Appena 13 reti subite in 60′ di gioco. E fino al 45′ le lombarde avevano perforato la rete delle siciliane in appena 8 occasioni.

Dall’altro lato, match sempre in controllo con Lena Schleupen mattatrice con 11 reti. Punteggio mai in discussione e conto alla rovescia per la festa promozione scattato a 10 minuti dalla fine, tanto era il distacco tra le due compagini.

Leonessa Brescia-Nuova Vita Paceco, il tabellino

Leonessa Brescia-Nuova Vita Paceco 13-23

Primo tempo 6-11

Leonessa Brescia: Brescianini, Torriani, Libris, Delbara 1, Bindini, Franchi 1, Colombo, Franchi, Turkevych, Girotto 2, Bellini 6, Canattieri, Medina Romera 3, Aglio. Allenatore: Savoldi.

Vita Nuova Paceco: Monteleone, Poskute 5, Farisè 1, Marino 3, Torrente, Schleupen 11, Volpe, Lo Grasso, Firinu 1, Rios 2, Mirkovych, Belatreche. Allenatore: Marina Pellegatta.

Domenica la finale di Coppa Italia col Dossobuono

Domenica 14 maggio alle 15, sempre a Chieti, la partita che equivale alla ciliegina sulla torta, ovvero la finale di Coppa Italia di categoria tra Paceco e Dossobuono. Le due squadre si sono già affrontate due giorni fa nell’ultima giornata della fase a girone di questi play off. La sfida è stata vinta dalle veronesi 31-20. Successo che ha permesso alle venete di chiudere il girone B al primo posto ai danni del sette siciliano. Domani, però, sarà una finale per un trofeo ambito e le motivazioni non mancheranno di certo. Ci si aspetta un match decisamente più equilibrato.

