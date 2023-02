Pallamano femminile, a Siracusa la prima edizione del trofeo

Trionfo per la Pallamano Paceco che nel weekend alla Palestra Pino Corso di Siracusa ha conquistato la prima edizione della Coppa Sicilia di serie A2 femminile.

Tre le formazioni al via. Oltre alla Pallamano Paceco anche l’Alikada Gattopardo e le padrone di casa dell’Aretusa Mattroina. Un successo netto per la compagine allenata da Marina Pellegatta che si presentava ai nastri di partenza della competizione con in cassaforte il primo posto al termine della prima fase del girone D2 della seconda serie nazionale centrando la fase ad orologio dei play off che possono valere il salto in massima serie nazionale.

Pallamano Paceco vittoriosa in Coppa Sicilia

A Siracusa, la Pallamano Paceco ha battuto nettamente le agrigentine dell’Halikada Gattopardo col punteggio di 33-15 e superato le padrone di casa dell’Aretusa Mattroina 27-16. In precedenza, le siracusane avevano vinto la partita inaugurale per 20-15 sull’Halikada Gattopardo.

Grande soddisfazione per il coach Marina Pellegatta: “Contentissima per le ragazze, non era così scontato come poteva sembrare. So di avere un gruppo di ragazze molto brave ma nulla è semplice. Il primo tempo è stato complicato ma le ragazze sono state disciplinate. Poi abbiamo visto che nella seconda frazione non avevamo problemi di crampi e tutto è andato bene”.

Miglior marcatrice della competizione è stata Ramune Poskute della Pallamano Paceco con 18 reti di cui 12 nella sfida decisiva all’Aretusa. Miglior portiere Alessia Di Nicolò (Aretusa).

Halikada Gattopardo – Aretusa Mattroina 15-20

Halikada Gattopardo – Pallamano Paceco 15-33

Pallamano Paceco – Aretusa Mattroina 27-16

I tabellini delle tre sfide

Aretusa Mattroina-Halikada Gattopardo 25-10

Primo tempo: 10-9

Aretusa Mattroina: Strano, Sciurba 3, E. Spalletta, Spada 6, Pagana, Giallongo 2, Baggini 2, Di Nicolò, Lattuca 2, Rotondo 2, Lion 3, Gricio Armeli, Nasca, Gugliotta, Averna, S. Spalletta. Allenatore Settembre.

Halikada Gattopardo: Bianchi 5, Greco Polito 2, Ninotta, Garaci, G. Peritore, V. Peritore 2, Perugia 1, Gatì, Mitidieri, Ballachino, Munda 5, Riolo, Tardino, Castagna, Castellino, Vecchio. Allenatore Porrello-Bona

Arbitri: Schiavone e D’Annibale

Pallamano Paceco-Halikada Gattobardo 33-15

Primo tempo: 19-5

Pallamano Paceco: Marino 5, Poskute 6, Belatreche 3, Mirkovych, Rios Gala 2, Farisè 5, Monteleone, Gia. Torrente 4, Volpe 1, Tumbarello, Di Giovanni 1, Giu. Torrente 1, Schleupen 6. Alenatore Pellegatta.

Halikada Gattopardo: Bianchi 4; Greco Polito 3, C. Faraci, G. Peritore, V. Peritore, Peruga, Gatì, Mitidieri, Ballachino, Munda 7, Riolo, Tardino, Catagna, Castellino. Allenatore Porrello-Bona.

Arbitri Trapani e Bertino

Aretusa Mattroina-Pallamano Paceco 16-27

Primo tempo: 11-12

Aretusa Mattroina: Strano, Sciurba 4, E. Spalletta, Spada 2, Pagana, Giallongo 1, Baggini 2, Di Nicolò, Lattuca 3, Rotondo 1, Lion 2, Gricio Armeli, Nasca 1, Gugliotta, Averna, S. Spalletta. Allenatore Settembre.

Pallamano Paceco: Marino 3, Poskute 12, Belatreche, Mirkovych, Rios Gala 3, Farisè 3, Monteleon, Già. Torrente, Volpe, Tamburello, Di Giovanni, Giu. Torrente, Schleupen 6. Allenatore Pellegatta.

Arbitri Bettino e D’Annibale.