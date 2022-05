Polverizzati i tagliandi in circa 3 ore

La febbre rosanero si conferma altissima. In circa 3 ore, infatti, sono andati esauriti i biglietti del settore ospiti dell’Eauganeo che ospiterà la sfida di andata della finale dei play off tra Padova e Palermo. L’attesissima partita si giocherà domenica prossima, 5 giugno, alle 21. Sul sito di VivaTicket non ci sono più tagliandi disponibili. La vendita era iniziata alle 17.30 di questo pomeriggio.

Esodo in massa dei tifosi del Palermo

La squadra di Silvio Baldini sarà sostenuta a grandissima voce dal tifo rosanero. Saranno circa 3.000 i supporters del Palermo che invaderanno – pacificamente visto il gemellaggio che c’è tra le due tifoserie – l’impianto patavino. Se ci eravamo stupiti dei più di 1.000 spettatori di Trieste per il primo turno dei play off nazionali, e per i 1.111 che invasero il Comunale di Chiavari con la Virtus Entella, nonché per i più di 500 (ma per le limitazioni dello stadio Turina di Salò), i circa 3.000 biglietti andati sold-out online in circa 3 ore, potrebbero lasciare a bocca aperta.

C’è entusiasmo e fame di serie B con una città che sogna ad occhi aperti il ritorno in cadetteria dei suoi beniamini.

Clima di amicizia

Le due tifoserie sono gemellata dal lontano 1983. Ci sarà un clima di amicizia per le due finali.

Il ritorno si giocherà regolarmente il 12 giugno

La finale di ritorno dei play off di serie C tra Palermo e Padova si giocherà regolarmente il prossimo 12 giugno alle 21 al Renzo Barbera, così come stabilito dalla Lega Pro che organizza il torneo. La conferma arriva dalla prefettura al termine della riunione di oggi.

“Sarà garantito un dispositivo di sicurezza – spiegano dalla prefettura – che consentirà il regolare svolgimento dell’incontro”.

Nei giorni scorsi si era paventata la possibilità di uno spostamento (anticipo all’11 o posticipo al 14) in quanto nel capoluogo siciliano sono previste le elezioni a sindaco. Alcuni esponenti della politica si erano detti preoccupati per l’ordine pubblico con le forze dell’ordine al lavoro nei seggi. Questa contemporaneità con la sfida di ritorno con uno stadio Renzo Barbera presumibilmente pieno oltre le 35.000 unità così come accaduto per la sfida con la Feralpisalò di domenica scorsa.