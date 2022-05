Serie C, play off, all'Euganeo potrebbe esserci un nuovo esodo

In attesa di sapere se la sfida di ritorno della finale per i play off tra Palermo e Padova del 12 giugno sarà spostata (anticipata o posticipata) in vista delle elezioni comunali, parte la prevendita dei biglietti per la partita di andata all’Euganeo. La corsa al biglietto inizia alle 17.30 di oggi (martedì 31 maggio) quando i biglietti saranno messi in vendita sul circuito Vivaticket (Web e Punti vendita).

Di certo il primo atto di questa finalissima per la cadetteria si giocherà domenica 5 giugno alle 21. Per l’occasione, l’impianto patavino avrà una capienza aumentata ad 11.483 posti.

Il Padova ha chiesto ed ottenuto l’aumento della Tribuna Est (ora a 2.557 posti) e verranno aperti i settori Tribuna Est Nord e Tribuna Ovest Nord per complessivi 3.000 posti. L’Euganeo avrà una capienza per la sfida del 5 giugno di 11.483 posti. Circa 3.000 di questi riservati ai tifosi rosanero dato che la Curva Nord ne può contenere 3.318. Potrebbe dunque esserci un esodo in massa. Generalmente il settore ospiti in questa stagione ha avuto una capienza di 1.500 posti. A Salò, con oltre 500 tifosi, e nelle precedenti trasferte di Chiavari e Trieste con più di 1.000 presenze a testa, il pubblico di fede rosanero non è mancato.

Padova-Palermo, le indicazioni per l’acquisto dei biglietti

Di seguito le indicazioni settore per settore:

Poltrone Premium, Poltrone Biancoscudate, Poltrone Vecchie Glorie, Tribuna Ovest e Tribuna Ovest Nord: apertura prevendita alle 17.30 di martedì 31 maggio. Canale Web e punti vendita;

Tribuna Est, Tribuna Est Nord (con acquisto limitato ai soli residenti nelle province di Padova, Vicenza e Venezia): apertura prevendita alle 17.30 di martedì 31 maggio Canale Web e punti vendita;

Settore Ospiti – Curva Nord: apertura prevendita alle 17.30 di martedì 31 maggio Canale Web e punti vendita.

Prezzo dei biglietti

Ecco i prezzi dei biglietti, si va dai 50 ai 7 euro (+ commissioni). I ridotti, invece, sono riservati alle donne, agli under 15 ed agli over 65.

Poltrone Premium 50 euro + commissioni, ridotto 35 + commissioni

Poltrone Biancoscudate 35 euro + commissioni, ridotto 25 euro + commissioni

Vecchie glorie 25 euro + commissioni, ridotto 20 euro + commissioni

Tribuna ovest 16 euro + commissioni, ridotto 10 euro + commissioni

Tribuna ovest nord 7 euro + commissioni, ridotto 5 euro + commissioni

Tribuna est 10 euro + commissioni, ridotto 7 euro + commissioni

Tribuna est nord 7 euro + commissioni, ridotto 5 euro + commissioni

Curva nord ospiti 7 euro + commissioni, ridotto 5 euro + commissioni.

La biglietteria dello Stadio Euganeo rimarrà chiusa nel giorno gara. Il settore Ospiti, dove chiaramente si accomoderanno i tifosi del Palermo, sarà invece in vendita fino alle 19 del giorno antecedente la partita, ovvero sabato 4 giugno.

Vista l’importanza che ricopre la sfida e la conseguente probabile alta affluenza di pubblico, si invitano tutti i tifosi a presentarsi allo stadio con largo anticipo e non a ridosso dell’orario di inizio della gara, in modo da evitare di creare assembramenti al momento dell’accesso.