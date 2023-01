Serie B, Corini presenta il big match di domani

A caccia del settimo risultato utile consecutivo con l’obiettivo di non volersi fermare. Il Palermo è pronto per la sfida col Bari che si disputerà domani sera, venerdì 20 gennaio alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera, anticipo della ventunesima giornata del campionato di serie B.

Palermo con tanti acciacchi e con 16 giocatori di movimento

I rosanero arrivano all’appuntamento reduci da sei risultati utili consecutivi, ultimo il pareggio rocambolesco a Perugia per 3-3 acciuffato nel finale di partita, ma anche con tanti acciacchi. Pesano le assenze a centrocampo. Si deve ancora valutare l’infortunio di Leo Stulac ma a questo punto è chiaro che l’attesa non sarà breve. Arriva anche la sosta ai box per Claudio Gomes, operato ieri alla mano sinistra, che non sarà disponibile. Per lui i tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi e dovrebbero essere valutabili lunedì al termine della visita di controllo già fissata subito dopo l’intervento.

A questi dobbiamo aggiungere anche Luca Vido che ieri ha riportato una lesione al gluteo. Nulla di grave ma come ha detto lo stesso tecnico del Palermo Eugenio Corini durante l’incontro con la stampa prima della sfida col Bari, non sarà convocato.

“Siamo con 16 giocatori di movimento – ha spiegato Corini – visto che c’è il recupero di Marco Sala e quello di Davide Bettella. Siamo pochi, ma siamo quelli giusti. Non aggregherò nessun giocatore della Primavera. Sul mercato stiamo lavorando con la società per individuare profili idonei alle nostre esigenze. Sicuramente un centrocampista arriverà a breve”.

Corini “Col Bari match duro”

L’allenatore del Palermo ha presentato il match di domani sera. “Col Bari sfida dura – sottolinea – è un’ottima squadra che propone un gran calcio. Faccio i complimenti a Mignani per il lavoro svolto. È un avversario di valore e la classifica dei pugliesi lo certifica. Loro hanno tante soluzioni offensive. È una squadra che abbina qualità tecniche. Sanno come contrattaccare. Il valore è importante e c’è un percorso dietro che è quello di una squadra che ha vinto un campionato. Dobbiamo fare qualche cosa di più del normale per portare a a casa il risultato”.

E parla del momento dei suoi “Ma noi abbiamo dimostrato di essere in crescita. Partite come quella di Perugia non si pareggia facilmente. Il gol del 3-3 è nato su una azione voluta e non alla disperata. Valente ha fato un ottimo cross sul quale Brunonri si è catapultato da par suo”.

Sfida Brunori – Chedirra

Palermo – Bari sarà anche la sfida a distanza tra i due bomber principi della classifica cannonieri della serie cadetta. Walid Cheddira è il capocannoniere con 12 reti, mentre Matteo Brunori insegue a 10 e col Perugia ha trovato la doppia cifra migliorando ulteriormente il suo record personale in cadetteria.

Corini ha parlato dell’attaccante del Bari: “Cheddira è un giocatore oggettivamente in continua crescita. È un giocatore di livello, ha un ottimo attacco della profondità e si sa destreggiare. Ci sarà una grande attenzione anche per gli scambi con l’altra punta. Cheddira sta finalizzando molto bene e sa giocare con i compagni”.

Tutino al primo allenamento

Corini ha parlato del nuovo arrivo. “Tutino l’attaccante che cercavamo – sottolinea – ed è quello chiamato a far migliorare il tasso qualitativo. Si allenerà con noi oggi per la prima volta. Stiamo cercando di acquisire altri giocatori in altri ruoli per migliorare il livello qualitativo della rosa”.

Senza Stulac e Gomes sarà occasione per Damiani?

Senza Stulac e Gomes in cabina di regia potrebbe essere l’occasione per Samuele Damiani. Corini ha così commentato: “Ho quattro centrocampisti per tre ruoli. Damiani ha già giocato a Brescia ed è pronto”.

Verso Palermo – Bari, Corini carica i tifosi

Ed ha continuato parlando della squadra: “Al momento abbiamo 16 giocatori di movimento ma sono quelli giusti. Un tifoso penso debba essere contento di quello che stiamo facendo. I ragazzi stanno sudando la maglia. Dobbiamo superare le difficoltà insieme e chiedo ai nostri tifosi di giocarla con noi perché questi ragazzi meritano il supporto”.