Acquisito il marchio Us Città di Palermo

Un pezzo della storia rosanero torna: il vecchio e amato marchio della U.S. Città di Palermo è stato acquisito oggi dal Palermo Fc. Lo rende noto il club di viale del Fante sui social.

Questo il messaggio accompagnato da una foto del presidente Dario Mirri che firma il contratto: “Oggi a Milano il Palermo F.C. ha finalizzato l’acquisizione marchio U.S. Città di Palermo da Unicredit Leasing, anche grazie al supporto legale dell’avvocato Francesca Discepolo”. Al momento non sono noti i dettagli economici dell’operazione.

Il vecchio logo torna dopo tre anni

Torna dunque dopo tre anni il vecchio logo stilizzato che dal 2000, fino al 2019 ovvero fino al fallimento della vecchia società, aveva accompagnato le maglie del Palermo rendendolo un simbolo del club in Italia, in Europa e nel mondo. Al momento della rifondazione con il duo Mirri-Di Piazza, non era stato possibile acquistare il vecchio marchio. La società, giocoforza, adottò una denominazione diversa ed un nuovo stemma.

Si tratta, dunque, di una acquisizione fortemente voluta dal Palermo ma che si è rivelata più complicata del previsto. L’operazione rientra nell’ottica di uno sfruttamento commerciale e per le attività legate al museo. Al momento, infatti, non sembrerebbe previsto un ritorno alla vecchia denominazione o l’uso del vecchio logo per l’attuale società.

Bari-Palermo, aperta la vendita biglietti del settore ospiti

Si è aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti per assistere alla partita Bari-Palermo, prevista per domenica 24 aprile alle 17.30 allo stadio San Nicola. I tagliandi, al prezzo di 13,50 euro più prevendita, sono acquistabili nei punti vendita del circuito TicketOne e tramite il sito web sport.ticketone.it.

La vendita terminerà alle 19 di sabato 23 aprile. Si ricorda che:

il settore ospiti è riservato esclusivamente ai residenti nella provincia della squadra ospitata;

non vi è obbligo di acquisto con tessera di fidelizzazione per il settore ospiti;

è vietata la vendita dei biglietti dei settori locali ai residenti nella provincia di Palermo.

Due calciatori del Palermo positivi al Covid19

Due calciatori del Palermo sono risultati positivi al Covid19. A pochi giorni dalla partita decisiva sul campo della capolista Bari, che si disputerà domenica alle 17.30 al San Nicola e che chiuderà la stagione regolare in serie C, la squadra allenata da Silvio Baldini torna nuovamente a fare i conti con i contagi da coronavirus. Uno dei due giocatori è risultato positivo durante la pausa di Pasqua ed è rimasto in isolamento fuori dalla Sicilia nel suo domicilio.

L’altro ha riscontrato alcuni sintomi al rientro a Palermo e, accertata la positività, è stato posto in isolamento nel proprio domicilio in città. Il resto della squadra continua normalmente gli allenamenti in vista della trasferta di Bari dove saranno presenti oltre 300 tifosi rosanero.

Lo stato di salute dei portieri

Baldini, inoltre, deve fare i conti anche con lo stato di salute dei suoi portieri: Alberto Pelagotti, che ha già ripreso ad allenarsi a parte, ma sarà indisponibile per i postumi di un intervento chirurgico; Samuele Massolo nel corso del test in famiglia di sabato scorso contro la Primavera ha subito un trauma cranico non commotivo con ematoma dopo uno scontro fortuito con un compagno.

A Bari servirà impresa ma potrebbe non bastare

Domenica prossima il Palermo sarà ospite del Bari, regina del girone C. Gli uomini di Silvio Baldini dovranno fare l’impresa e sparare nei risultati negativi della coppia Catanzaro-Avellino. I giallorossi calabresi saranno impegnati in trasferta sul campo della Vibonese fanalino di coda mentre gli irpini faranno visita al Foggia. Il turno sulla carta è più favorevole al Catanzaro.

Il compito dei rosanero sarà quello di rovinare la festa promozione ai galletti di Michele Mignani. Ma potrebbe non bastare per conquistare la piazza d’onore.

La classifica, a 90 minuti dalla conclusione, recita così: Bari primo a quota 75 e promosso in serie B, Catanzaro ed Avellino 64, Palermo 63. Rosanero sicuri aritmeticamente di chiudere almeno al quarto posto per effetto del successo di mercoledì della Turris ai danni della Virtus Francavilla e si trova a quota 56 assieme al Monopoli.