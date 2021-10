Rosanero a caccia del tris dopo i successi con Francavilla e Vibonese

Crivello convocato “Rientra definitivamente nel progetto”

Avellino, che fermò la corsa dal Palermo nei playoff della scorsa stagione, cerca l’aggancio

Tra i convocati Marconi e Silipo, tempi di recupero incerti per Accardi

C’è anche Roberto Crivello tra i convocati di Filippi per la sfida del Palermo all’Avellino che si giocherà domani, domenica 31 ottobre alle 14.30 al Barbera e che sarà valida per la dodicesima giornata del girone C di serie C. Tre punti pesantissimi che se conquistati darebbero ai rosanero un nuovo slancio per posizioni di classifica ancora più importanti.

Alla vigilia della sfida con gli irpini, squadra ostica che nella scorsa stagione eliminò i rosanero durante i play off per la promozione in serie B, il tecnico palermitano spiega il ritorno del difensore in rosa. Un reintegro, più che un ritorno.

“Ho tenuto fuori dal progetto Crivello per una scelta tecnica – spiega Filippi – ed è sempre per una scelta tecnica che io lo abbia reinserito. Nell’ultimo periodo si è allenato benissimo e ci dà garanzie per l’interpretazione del modulo”.

Un rientro definitivo

L’allenatore rosanero continua: “Il ragazzo ha dato prova e dopo aver visto questo lo ho reinserito in maniera definitiva. Quando ho preso la decisione di escluderlo è stato perché il giocatore non soddisfaceva le mie esigenze. Adesso è allineato alle mie esigenze. Tengo a sottolineare che lui si è sempre allenato bene ma ora ho visto che è pronto”.

Anche Somma può rientrare

C’è anche un pensiero per Michele Somma: “Ovviamente si, non c’è l’ho né con Crivello, né con Somma né con nessuno. Si parla solo di esigenze tecniche che in quel momento non rientravano nei miei canoni”.

Avellino squadra difficile, Palermo a caccia del tris

Dal punto di vista tecnico, il match con gli irpini è sempre stato duro. In classifica le due squadre sono separate da tre punti: 19 il Palermo contro 16 dei biancoverdi. I rosanero sono a caccia del tris dopo i successi con Francavilla e, il primo in trasferta, sul campo della Vibonese.

L’Avellino è reduce dal netto 3-0 interno rifilato alla malcapitata Paganese e non perde dal 3 ottobre quando cadde a Monterosi. Da allora 8 punti in 4 partite, frutto di due vittorie e due pareggi.

Partita importante ma non crocevia

Un successo, dunque, potrebbe far volare le aquile molto in alto ma per Filippi la sfida con i lupi irpini non è un crocevia. “Non penso che sia un crocevia – dice il tecnico – ma sicuramente partita importante. Incontriamo una squadra di alto livello, almeno uguale a Catanzaro e Bari se non più competitivo. Hanno Di Gaudio, Kanutè e tanti, tanti, altri. È un organico forte che punta alla categoria superiore. Sono un’ottima squadra che già era competitiva la scorsa stagione ed ora hanno un organico di primo livello per la lotta promozione”.

E continua: “Avellino ha un po’ di ritardo ma è molto forte, fisica e tecnica. Una squadra che verrà fuori alla distanza per l’organico che ha”.

“Saluterò Braglia, con lui niente da chiarire”

Nessuna polemica con Braglia, tecnico dell’Avellino, che nel match di ritorno dei playoff della scorsa stagione del 26 maggio, esclamò “Io alleno da 30 anni, lui da 2 minuti e mezzo”.

“Ma col mister Braglia non ho niente da chiarire. È come dice lui. Sono cose che si dicono e rimangono li. Quando domani ci incontreremo, ci saluteremo tranquillamente”.

Fella, l’ex di turno, è reduce da una doppietta

Un pensiero va sugli ex. Uno di questi è Giuseppe Fella che domenica scorsa a Vibo Valentia ha siglato la doppietta decisiva che ha ribaltato la sfida in favore dei rosanero. Due reti che hanno sbloccato l’attaccante ex Avellino.

“Normale che l’autostima ti aiuta a lavorare sempre meglio – sottolinea Filippi – ma sottolineo che Peppe (Fella) si è sempre allenato con grande voglia ed intensità. In più si è sbloccato ed è il giocatore che sapevamo essere ed ora si è sbloccato”.

Su Kanutè

Altro ex ma a parti inverse, tra i tanti che saranno in campo domani, è Mamadou Kanutè che la scorsa stagione ha vestito la maglia rosanero.

Parole di stima da parte di Filippi “Giocatore pericoloso, forte, che può creare uno squilibrio. Può fare male da un momento all’altro. Gli faccio un in bocca al lupo ma gli auguro di ripartire dalla prossima partita”.

Silipo ok, per Accardi ancora incerti i tempi di recupero

“Silipo sta bene – sottolinea il tecnico – è al 100% ed ha recuperato. Accardi, invece, è tornato da Siviglia. Non riusciamo a quantificare la tempistica precisa. Dipende dalle sensazioni e da quanto riesce a recuperare. Ma a quanto sembra il problema è recuperato”.

I convocati per l’Avellino, c’è anche Marconi

Ecco l’elenco dei giocatori rosanero convocati per la gara di domani, 31 ottobre, contro l’Avellino: 1 Pelagotti; 3 Giron; 5 Marong; 6 Crivello; 7 Floriano; 9 Brunori; 10 Silipo; 11 Dall’Oglio; 12 Massolo; 15 Marconi; 17 Luperini; 19 Odjer; 20 De Rose; 23 Fella; 25 Buttaro; 27 Soleri; 29 Almici; 30 Valente; 31 Corona;36 Mauthe; 54 Peretti; 77 Doda e 79 Lancini.