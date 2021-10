Filippi "Serve prestazione per dare risposta a noi stessi ed a tutti"

Il Palermo vuole ricominciare dalla vittoria sofferta ottenuta con il Francavilla

A Vibo Valentia per centrare la prima vittoria stagionale lontano da casa

Vibonese in serie positiva da quattro partite e con la porta inviolata da tre

Filippi “Serve prestazione di squadra per dare risposta a noi stessi ed a tutti”

Costanza di risultati, conferme e, soprattutto, un’inversione del ruolino di marcia in trasferta Dopo la sofferta vittoria interna con la Virtus Francavilla che ha permesso al Palermo di tornare a respirare e dare un segnale di vitalità che si chiedeva dopo la figuraccia esterna con la Turris, i rosanero sono attesi domani – domenica 24 ottobre alle 14.30 – sul campo della Vibonese per l’undicesima giornata del girone C di serie C.

Palermo ha conquistato 3 punti in trasferta

Il ruolino di marcia del Palermo lontano dal Barbera è magro e soprattutto ancora privo di acuti. Nelle cinque trasferte precedenti i rosanero hanno conquistato 3 punti, frutto di altrettanti pareggi, e di due sonore sconfitte a Taranto ed a Torre del Greco rispettivamente per 3-1 e 3-0. Insomma, il mal di trasferta dei rosanero in questa prima parte di stagione è ampiamente diagnosticato.

Vibonese imbattuta da quattro turni

Sebbene attardata in classifica, la Vibonese che ha raccolto 8 punti, la metà di quelli conquistati dal Palermo, è in serie positiva da quattro turni. Non perde dallo scorso 29 settembre (1-0 sul campo della Paganese) avendo centrato tre pareggi e la prima affermazione stagionale, domenica scorsa, ai danni del Latina. Inoltre, i calabresi non prendono gol da tre partite.

Filippi “Vittoria con Francavilla sia punto di partenza”

Alla vigilia di questa nuova trasferta, il tecnico Rosanero parla dell’importanza di questa partita che coincide con le assenze di difesa di Perrotta e Marconi.

“La vittoria difficile e sofferta con il Francavilla – ha detto – deve essere il punto di partenza per fare una grande prova a Vibo e per invertire il ruolino di marcia in trasferta. Dal punto di vista tattico da inizio stagione abbiamo problemi di assenze. Soprattutto nel reparto arretrato sembra ci sia una maledizione”.

Sul terreno di gioco

A Vibo Valentia, lo scorso 4 settembre, si è giocata Messina-Palermo, finita 1-1, in quell’occasione il campo non era buone condizioni. Il terreno di gioco potrebbe essere una delle incognite. Filippi ne ha parlato in conferenza stampa: “Il campo non è grande come il nostro e dopo qualche minuto potrebbe dare difficoltà dal punto di vista delle condizioni del terreno di gioco. Ma dobbiamo guardare a noi stessi come abbiamo fatto mercoledì per raggiungere il risultato”.

“Bisogna fare grande prestazione di squadra”

Dopo un avvio complicato dove mancavano i risultati, la Vibonese appare in salute con 6 punti conquistati nelle ultime quattro giornate e la rete inviolata da tre match. Il tecnico rosanero lo sa. “Si sono assestati bene dopo un inizio difficile – osserva Filippi – squadra solida che sa giocare a calcio e variare assetto tattico. Bisogna fare una grande prestazione da collettivo per raggiungere un risultato forte e determinante per dare un segnale forte a noi stessi, alla città a tutti e intraprendere un bel filotto”.

Sul tecnico D’Agostino

D’Agostino, l’allenatore della Vibonese che sembrava destinato ad essere esonerato sta continuando: ha la fiducia del presidente del club calabrese. “Menomale – dice Filippi – che D’Agostino è nelle mani di una società che a prescindere dai risultati lo tiene perché sa che è in gamba. La Vibonese è una squadra allenata bene, che si muove bene, che sa giocare. Il fatto di aver cambiato modulo è simbolo di intelligenza. Sta lavorando benissimo e società fa benissimo a tenerselo”.

Possibile doppia punta

Il tecnico del Palermo poi parla della possibilità di giocare con la doppia punta. Una scelta che potrebbe permettere a Fella di rendersi più pericoloso essendo più vicino alla porta. “Sicuramente – osserva – affiancando due attaccanti in avanti c’è più possibilità di fraseggio e di far male. Se dovessimo scegliere questa opzione, Fella sarebbe molto più pericoloso”.

I convocati per la Vibonese

Ecco l’elenco dei giocatori rosanero convocati per la gara di domani, 24 ottobre, contro la Vibonese: 1 Pelagotti; 3 Giron; 5 Marong; 7 Floriano; 9 Brunori; 10 Silipo; 11 Dall’Oglio; 12 Massolo; 16 Mannina; 17 Luperini; 19 Odjer; 20 De Rose; 23 Fella; 25 Buttaro; 27 Soleri; 29 Almici; 30 Valente; 31 Corona; 36 Mauthe; 54 Peretti; 77 Doda e 79 Lancini.