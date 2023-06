Serie B, il numero 5 rosanero "Orgoglioso e soddisfatto"

Nuovo passo verso la prossima stagione per il Palermo che dopo aver blindato il bomber Matteo Brunori ufficializza il prolungamento del contratto anche per Claudio Gomes.

Il centrocampista rosanero si è legato al club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2027.

Gomes “Onore poter continuare ad indossare questa maglia”

“Sono orgoglioso e molto soddisfatto – dichiara il numero 5 rosanero – ringrazio il Palermo FC e l’intera famiglia del City Football Group. Questo atto di stima nei miei confronti rappresenta un momento cruciale per la mia crescita e per la mia carriera professionale. È un onore poter continuare ad indossare la maglia di questo glorioso ed ambizioso Club, che mi ha già dato la possibilità di esprimermi al meglio. Darò sempre il massimo per contribuire a ripagare al più presto l’incredibile passione dei nostri tifosi”.

Gomes, 23 anni il prossimo 23 luglio, ha totalizzato 26 presenze senza reti nella stagione che si è chiusa tre settimane fa con il Palermo che ha concluso la sua corsa in campionato al nono posto con 48 punti. Si è fatto notare per la buona fase di interdizione alternando buone prestazioni ed altre meno brillanti. I margini di crescita non mancano.

Brunori in rosanero fino al 2027

Come detto, ieri, era toccato al capocannoniere rosanero ed indiscusso protagonista delle ultime due stagioni con 49 reti complessive. Matteo Brunori ha sottolineato: “Questo accordo è l’ennesimo attestato di grande stima nei miei confronti – dichiara il numero 9 rosanero – da capitano ho il dovere di ricambiare la fiducia del Palermo Fc e del City Football Group con i fatti per conquistare a pieno un posto nella storia di questo Club. A Palermo ho raggiunto l’apice della mia carriera e non voglio più fermarmi perché il meglio deve ancora venire. La testa è già al prossimo campionato, sappiamo quello che vogliamo. Daremo tutto in campo, vogliamo regalare la vera gioia alla nostra gente”.

Pigliacelli e Buttaro vicini al prolungamento

Tra i punti fermi del Palermo per la prossima stagione anche Mirko Pigliacelli, che vestirà la maglia rosanero anche nell’annata 2023-2024. Il portiere dovrebbe essere uno dei prossimi a rinnovare fino al 2026. Assieme a lui il giovane terzino Alessio Buttaro. Quest’ultimo si è preso la scena nel finale di regular season con diverse prestazioni di buon livello. Il suo entourage ha intensificato i contatti con la società di viale del Fante. Non dovrebbe esserci nessun ostacolo per il prolungamento del suo contratto in scadenza 2025.