La decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC

Cinque anni di inibizione per Maurizio Zamparini e Walter Tuttolomondo. Inoltre, squalifiche per tutti gli altri ex dirigenti del Palermo deferiti dalla Procura federale.

Così ha deciso la Corte Federale d’Appello della FIGC a sezioni unite, ribaltando così la sentenza di primo grado del Tribunale Federale Nazionale, che lo scorso 23 luglio aveva rigettato il deferimento. I giudici d’appello, quindi, hanno accolto le tesi della Procura sulla vecchia gestione del Palermo e hanno deciso queste sanzioni: