Serie B, pressing rosanero per il bomber

Il Palermo fa il pressing per Matteo Brunori. Il club di viale del Fante vuole il bomber che nella stagione archiviata esattamente un mese fa ha trascinato la squadra con 29 reti diventando il bomber assoluto della serie C. Reti decisive, pesanti, di cui 18 arrivati nel girone di ritorno e 4 nei play off.

Accelerata per il bomber

Nei giorni scorsi c’è stato uno stallo tra le parti con la Juventus, che detiene il cartellino del calciatore classe ’94 praticamente irremovibile sulla sua richiesta di 5 milioni. L’offerta del Palermo ammonterebbe ad una cifra attorno ai 3.5 milioni. A questi dovrebbero aggiungersi diversi bonus individuali e collettivi da raggiungere.

Adesso, però, sembrerebbe esserci l’accelerata per portare Brunori a titolo definitivo in rosanero con le solite voci di corridoio che sarebbero il closing di questa trattativa che mette in apprensione gli appassionati ed interesserebbe alcune squadre di serie A (Sampdoria in primis). L’ok dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Rimane la volontà di chiudere la trattativa seguendo anche le indicaizoni del calciatore che in cadetteria vuole rimanere a Palermo.

Il direttore sportivo Renzo Castagnini sta lavorando per confermare Brunori in maglia rosanero e consegnarlo al tecnico Silvio Baldini. L’allenatore ha ritrovato l’ossatura del gruppo con il quale ha vinto i play off centrando la promozione in serie B. Negli ultimi giorni sono stati ufficializzati il ritorno di Samuele Damiani a titolo definitivo dall’Empoli ed i rinnovi contrattuali per una stagione di Andrea Accardi, Edoardo Lancini, Ivan Marconi e Nicola Valente.

Sembra lampante il fatto che dopo questa trattativa, il Palermo targato City Group si possa tuffare realmente nel calciomercato alla caccia di rinforzi per la prossima serie B il cui calendario sarà sorteggiato venerdì 15 luglio e che scatterà il 13 agosto.

Abbonamenti, superata quota 3.000

Intanto, procede la campagna abbonamenti del Palermo. La prima fase, riservata a chi ha diritto alla prelazione che include i vecchi abbonati della serie D e della scorsa stagione, fa registrare il superamento di quota 3.000 tessere. Lo ha ufficializzato nelle scorse ore il club rosanero. Questa prima fase, iniziata lo scorso 8 luglio, durerà fino al 24 luglio. Poi, dal 27 luglio fino al 13 o al 18 agosto (dipende se la prima giornata il Palermo la disputerà in casa o meno) ci sarà la vendita libera.

Ed è chiaro che se dovesse andare in porto la trattativa per Brunori, potrebbe esserci un ulteriore slancio per la campagna abbonamenti anche in questa prima fase. Se nel primo giorno le tessere sottoscritte sono state oltre 2.200, nelle giornate di domenica e di ieri si sono ottenuti buoni risultati ma un po’ tiepidi anche se tutto sommato buoni.

Rimane comunque l’entusiasmo dato sia dalla cavalcata della squadra che ha conquistato una serie B quasi insperata grazie ad un finale di stagione da incorniciare, ma anche l’arrivo del City Group che poco più di una settimana fa ha ufficializzato l’acquisto dell’80 percento delle quote. Un arrivo che fa sognare i tifosi.

Floriano vicinissimo alla riconferma in rosanero

Intanto, Roberto Floriano è vicinissimo alla firma del rinnovo col Palermo. Il tecnico Silvio Baldini ha confermato che l’accordo tra le parti è imminente e nei prossimi giorni potrebbero esserci le firme necessarie per il perfezionamento del contratto. L’esperto esterno offensivo, 36 anni il prossimo 14 agosto, resterebbe quindi anche in Serie B. Per lui nell’ultima stagione, 10 reti, ben quattro (al pari di Brunori) nei play off rispettivamente alla Triestina (doppietta all’andata), alla Feralpisalò ed al Padova, e diversi assist.

Ieri il primo giorno di allenamenti del Palermo

Il primo giorno di preparazione pre-campionato è trascorso tra lavoro in piscina al mattino e la seduta di allenamento al campo Tenente Onorato di Boccadifalco nel tardo pomeriggio. E per la prima settimana il programma sarà lo stesso. Del resto gli atleti devono ritrovare confidenza con il carico di lavoro.

Entusiasmo dei tifosi, in corteo con il pullman del Palermo

Monta l’entusiasmo dei tifosi. Letteralmente scortato il pullman del Palermo che dall’Hotel Casena dei Colli nella zona di San Lorenzo è arrivato al campo di allenamento a Boccadifalco. Una ventina di ciclomotori guidati da ultrà con i rispettivi passeggeri che tenevano in mano altrettante bandiere hanno accompagnato il mezzo che porta i giocatori agli allenamenti.

I tifosi rosanero sono entusiasti ed hanno dato così il bentornato alla squadra che ha centrato la promozione in B un mese fa. La squadra è stata preceduta lungo il tragitto da una scorta particolare che ha percorso viale Regione Siciliana e ha trovato in via Pitrè altri tifosi schierati sul marciapiede, in una sorta di “picchetto d’onore” con bandieroni e fumogeni. Poi all’arrivo al

Tenente Onorato cori, striscioni (“Continuiamo a lottare”) e entusiasmo alle stelle con un centinaio di tifosi riuniti per salutare i propri beniamini.

Ufficializzata amichevole col Pisa, si gioca il 21 agosto a Rovetta

Si delinea il programma delle amichevoli pre-campionato del Palermo che ha cominciato ieri la sua preparazione in vista della serie B 2022-23. Nelle scorse ore, il club rosanero ha ufficializzato che giovedì 21 luglio, la squadra affronterà il Pisa a Rovetta. Il club toscano, che ha sfiorato la promozione in serie A perdendo la finale dei play off col Monza, sta svolgendo il ritiro proprio nel comune che si trova a 37 chilometri da Bergamo.