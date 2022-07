Serie B, per l'attacco spunta l'alternativa La Gumina

Il calciomercato non si ferma ed il Palermo è sempre più impegnato nell’allestimento della squadra in vista della prossima serie B.

Dopo l’ufficializzazione del centrocampista Samuele Damiani (ha firmato un contratto quadriennale), il club rosanero sta lavorando ai rinnovi di Ivan Marconi, Edoardo Lancini, Nicola Valente ed Andrea Accardi che sarebbero in dirittura d’arriva ma al tempo stesso guarda l’orizzonte per dare i rinforzi necessari al tecnico Silvio Baldini.

La squadra, domani 10 luglio inizierà il ritiro pre-campionato al Tenente Onorato di Boccadifalco dove chiuderà la preparazione il 30 luglio alla vigilia del primo impegno ufficiale, il turno preliminare di Coppa Italia con la Reggiana.

Tra i pali c’è l’idea Pigliacelli, Donnarumma verso il rinnovo col Padova

Tra idee, suggestioni ed ipotesi, spunta il nome del portiere Mirko Pigliacelli. Il 29enne estremo difensore di Roma ha giocato nelle ultime quattro stagioni in Romania all’Università Craiova vincendo anche la coppa nazionale nel 2020-21. Ha però una discreta esperienza in serie B avendo collezionato oltre cento presenze con le maglie di Frosinone, Pescara, Reggina, Pro Vercelli e (nel 2017-18) del Trapani.

Tuttavia per avviare la trattativa serve la risoluzione del contratto col suo club.

Si allontana, e sembra anche a tutta velocità, l’ipotesi Antonio Donnarumma. L’esperto portiere vuole il rinnovo col Padova. Ed è già pronto per andare iniziare il ritiro dei biancoscudati. Si aspetta nero su bianco, in pratica. Donnarumma è stata una ipotesi, quasi una suggestione: tra Palermo ed il giocatore non è iniziata neppure la trattativa. Nei giorni scorsi si è parlato di Alessandro Plizzari, giovane portiere di proprietà del Milan che nell’ultima stagione ha giocato a Lecce, vittorioso in serie B e neopromosso in A, dove però ha collezionato solo tre presenze.

Palermo-Brunori in fase di stallo

Rimane ancora in fase di stallo, senza apparenti novità, la trattativa tra il Palermo e la Juventus per Matteo Brunori. Il bomber che ha trascinato i rosa con i suoi 29 gol in stagione vuole rimanere in Sicilia nonostante le sirene della serie A. Ma l’ostacolo è la cifra richiesta dal club bianconero che non scende dai 5 milioni richiesti.

Gli incontri si sono susseguiti ma non sembrerebbe esserci ancora una intesa tra le parti. Il club rosa offrirebbe una cifra attorno ai 3.5 milioni ed eventuali bonus.

Alternativa La Gumina

Il Palermo comincia, dunque, a guardarsi intorno per una alternativa. Questa potrebbe essere Antonio Lagumina, attaccante palermitano, classe ’96 che è cresciuto nel club rosanero con il quale ha debuttato nella stagione 2014-15 in serie A. Dopo la parentesi con la Ternana è tornato nel capoluogo siciliano nel 2017-18 segnando 4 regi in 29 partite.

Il cartellino del giocatore è della Sampdoria che nell’ultimo campionato lo ha girato in prestito al Como dove ha siglato 9 reti in 34 presenze con 3 assist all’attivo.

Idee Ferrante e Leonetti in attacco

E nelle ultime ore per l’attacco si parla anche di Alexis Ferrante (cartellino della Ternana), che ha giocato l’ultima stagione al Foggia di Zeman in serie C mettendo a referto 13 reti, e di Vito Leonetti, bomber della Turris a segno 15 volte (una anche al Palermo nel 3-0 dei campani ai rosa della sfida di andata della nona giornata).

Coppa Italia, confermati data ed orario di Palermo-Reggiana

La Lega ha reso noto il calendario del turno preliminare di Coppa Italia. Tutto confermato il programma per i rosanero. Il Palermo giocherà il suo match di qualificazione per i trentaduesimi di finale con la Reggiana al Renzo Barbera per domenica 31 luglio alle 21.

Le altre tre partite sono Bari-Padova che si giocherà sempre domenica 31 luglio alle 21, Modena-Catanzaro (alle 20.30) mentre Sudtirol-Feralpisalò si giocherà sabato 30 luglio alle 18 e sarà il match inaugurale della 76ma edizione del trofeo che i rosa hanno sfiorato 3 volte (1974, 1978 e 2011).

Se il Palermo dovesse superare l’ostacolo Reggiana affronterebbe il Torino il prossimo 6 agosto nei trentaduesimi di finale. In caso di ulteriore vittoria, i siciliani giocherebbero con la vincente tra Cittadella e Lecce.

Il tabellone porterebbe, in caso di ulteriore affermazione, l’Undici di Silvio Baldini in una ipotetica sfida con il Milan campione d’Italia agli ottavi di finale.

Partita la campagna abbonamenti del Palermo

Iniziata la campagna abbonamenti del Palermo per la stagione 2022-2023 che segna il ritorno dei siciliani in serie B. C’era molta attesa per gli appassionati che aspettavano l’ufficialità da tempo. Ad aumentare l’attesa anche il recente closing della trattativa tra il club di viale del Fante e il City Group ufficializzata lunedì 4 luglio al Barbera.

Il club rosanero, nonché la nuova proprietà con in testa Ferran Soriano – presente a Palermo durante la presentazione – confida nel calore dei tifosi visto in occasione dei play off che hanno portato l’Undici di Baldini alla promozione. In quel frangente il pubblico con una presenza media di oltre 32.000 spettatori (e richieste di almeno 100.000 biglietti a partita) è stato letteralmente il dodicesimo uomo in campo. “Aiutateci, riempite lo stadio, perché anche i più forti non possono vincere da soli”, questo il commento di Soriano e Mirri lo scorso 4 luglio parlando proprio dell’inizio di questa campagna abbonamenti.

Grandi protagonisti gli appassionati e gli abbonati degli scorsi anni, con un lungo periodo di prelazione e una tariffa agevolata rispetto ai nuovi abbonati. Benefit anche per i nuovi abbonati che con la tessera stagionale risparmieranno in alcuni casi fino a un terzo della somma delle singole partite.

Per chi ha diritto di prelazione, gli abbonamenti (a prezzo intero) vanno dai 160 euro delle curve ai 1350 euro di chi sottoscrive una tessera in tribuna sostenitori.

Chi invece acquisterà l’abbonamento dalla vendita libera affronterà una spesa dai 190 euro (per le curve) ai 1500 euro per la tribuna sostenitori. I biglietti per le singole partite, invece variano dai 15 euro ai 110 euro.