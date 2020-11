La nota del club rosanero

Oggi, domenica 1° novembre, il Palermo Football Club compie 120 anni. Il club rosanero, infatti, è stato fondato nel giorno di Ognissanti del 1900 con il nome di Anglo Palermimtan Athletic and Football Club.

Il compleanno è stato ricordato da un francobollo, valido per la posta ordinaria, emesso oggi. La vignetta del francobollo è stata disegnata dall’artista palermitano Francesco De Grandi, figlio del centrocampista e storico allenatore rosanero Ninetto De Grandi: mostra sullo sfondo la sagoma dello Stadio Comunale Renzo Barbera di Palermo su cui compaiono due silhouette di giocatori, i cui profili richiamano le incisioni rupestri preistoriche delle grotte palermitane dell’Addaura; in alto sono presenti il profilo di un’aquila, simbolo della squadra palermitana e il logo della squadra.

L’annullo speciale ‘primo giorno di emissione’ viene apposto a Palermo; il bollettino illustrativo dell’emissione è firmato dal presidente della società Dario Mirri.

Oggi è stato anche aperto il Palermo Museum al Renzo Barbera dove, come si legge sul sito ufficiale rosanero, «si può vivere l’esperienza di allenarsi virtualmente con il Palermo, attraverso un’esperienza immersiva, con visori di realtà virtuale altamente tecnologici. Passando in rassegna le maglie storiche del Palermo, appese come vere e proprie opere d’arte in galleria, ci si ritrova poi a “indossarle” per gioco in un divertente photobooth tutto digitale. In un’apposita area multimediale scorrono filmati della storia antica e di quella recente, mescolando in un grande puzzle video indimenticabili e spezzoni di costume da vecchi tg, mentre in un piccolo “cinema” scorrono i riferimenti cinematografici al Palermo, tra una gag di Franco e Ciccio e una scena di Ficarra e Picone».

IL VIDEO: