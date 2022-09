Per il gioco calcistico di Ea Sports è Pigliacelli il giocatore più forte

Manca sempre meno al debutto di Fifa 23 in programma il prossimo 30 settembre su Pc, Stadia, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 ed Xbox One.

L’edizione di quest’anno avrà la licenza della serie B ed il Palermo sarà presente nel gioco. I rosanero tornano ufficialmente in un gioco dopo 4 stagioni. L’ultima apparizione fu in Fifa 19, ed anche in quell’occasione la formazione siciliana era in cadetteria ai nastri di partenza della stagione 2018-2019 che si chiuse, come si ricorderà, con la maledetta finale di ritorno dei play off persa a Frosinone per 2-0 tra le polemiche sull’arbitraggio di La Penna… ed i tanti palloni in campo.

Poi il capitolo buio del fallimento e la rinascita che ha portato il club di viale del Fante al ritorno nel calcio che conta… ed in quello videoludico.

Valutazioni del Palermo in Fifa 23

Ed ecco che in rete vengono mostrate le valutazioni dei giocatori del Palermo presenti in Fifa 23. Come sempre sono punteggi che faranno discutere gli appassionati rosanero così come quelli delle altre squadre presenti.

La valutazione, spieghiamo, va da 1 a 100 e sono suddivise in Bronzo, Argento ed Oro (più varie sfumature di raro). Da 1 fino a 65 il calciatore sarà di Bronzo, da 65 a 74 sarà di Argento, da 75 in poi Oro. La maggior parte degli atleti in maglia rosanero sono Bronzo. Nessuna valutazione Oro, come era prevedibile, nel Palermo

Il migliore è Pigliacelli

Per Ea Sports che sta realizzando il gioco – e che poi supporterà con aggiornamenti costanti – attualmente, il miglior calciatore del Palermo è Mirko Pigliacelli con 72 di valutazione. La stessa che l’estremo difensore aveva in Fifa 22 con l’Universitate Craiova presente con la licenza della Superliga romena.

A seguire da Francesco Di Mariano e da Leo Stulac con 75. Brunori ha 65 di valutazione e rientra nell’Argento, ma – forse a sorpresa – Floriano viene quotato a 66.

Tra i difensori spiccano Nedelcearu, fresco di convocazione in Nazionale romena, con 69 e Roberto Crivello (stesso punteggio del centrale romeno) che attualmente sembra ai margini del progetto tecnico di Corini. Interessanti anche gli overall di Vido (70), Saric che ha appena ritrovato la Nazionale bosniaca (69), di Segre e Sala (entrambi 68). Sorprendente il 67 a Lancini

Tra i peggiori Alessio Buttaro e Massimiliano Doda con 55. Poi Grotta, il terzo portiere del Palermo con 56 e Valente con 58. In Fifa 23, il Palermo partirà con una rosa composta da 13 calciatori di valore Argento ed 11 Bronzo. Valori “medi” per una compagine di medio-alta classifica in serie B.

La lista ruolo per ruolo

Questa è la lista con il rating di ogni giocatore del Palermo, ruolo per ruolo. È molto probabile che tali valori possano poi cambiare con la pubblicazione ufficiale di Fifa 23. Gli aggiornamenti poi potrebbero ulteriormente cambiare le carte in tavola come è da tradizione.

Portieri

Pigliacelli 72 (argento)

Massolo 59 (bronzo)

Grotta 56 (bronzo)

Difensori

Buttaro 55 (bronzo)

Bettella 64 (bronzo)

Lancini 67 (argento)

Marconi 66 (argento)

Nedelcearu 69 (argento)

Doda 55 (bronzo)

Crivello 69 (argento)

Accardi 63 (bronzo)

Sala 68 (argento)

Peretti 62 (bronzo)

Pierozzi 61 (bronzo)

Centrocampisti

Stulac 71 (argento)

Saric 69 (argento)

Segre 68 (argento)

Broh 64 (bronzo)

Damiani 62 (bronzo)

Attaccanti