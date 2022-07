La serie calcistica di Ea Sports si rinnova, attesa per la licenza della B

Nuova tecnologia, gameplay rinnovato, più contenuti come le squadre di club dei maggiori campionati femminili e le coppe del Mondo di Qatar 2022 e di Australia e Nuova 2023. Questo e molto altro in Fifa 2023 annunciato nelle scorse ore da Electronic Arts.

Calcio di inizio il 30 settembre

Il nuovo capitolo della serie di videogiochi calcistica firmata da Ea Sports arriverà il prossimo 30 settembre su Pc, Stadia, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 ed Xbox One.

Accesso anticipato per gli utenti di Fifa 23 Ultimate Edition che potranno usufruire del titolo tre giorni prima, ovvero il 27 settembre.

In Fifa 23 debuttano i club femminili

Una delle novità più importanti della nuova edizione del gioco calcistico di Ea Sports è senza dubbio il debutto dei club femminili. Non è una novità assoluta per la serie: Fifa 16 segnò l’esordio del calcio femminile con la presenza delle nazionali di Germania, Stati Uniti, Francia, Svezia, Inghilterra, Brasile, Canada, Australia, Spagna, Cina, Italia e Messico.

La presenza delle compagini femminili non fu un evento soltanto estetico ma sostanziale: il gameplay variava molto in termini di velocità e fisica rispetto al calcio maschile.

In Fifa 23, dunque, l’offerta del calcio donne si estende ai club della Barclays Women’s Super League e della Division 1 Arkema, ovvero dei massimi campionati inglese e francese. Ma sembra che altri campionati possano essere annunciati durante queste settimane che porteranno al debutto del titolo. Segnale che conferma l’ulteriore crescita del calcio femminile in tutto il mondo.

Electronic Arts ha anche annunciato che tramite aggiornamento gratuito post-lancio sarà aggiunta anche la coppa del mondo femminile (Australia e Nuova Zelanda). Stesso dicasi per la coppa del mondo maschile di Qatar 2022 che, ahinoi, da italiani vedremo a casa.

HyperMotion 2 e sistema di fisica rinnovato

I progressi della tecnologia HyperMotion2 e del sistema di fisica di Fifa 23 hanno sbloccato una serie di nuove funzionalità con l’obiettivo di rendere l’esperienza di gioco più coinvolgente.

I movimenti della squadra e dei giocatori sul campo sono più reattivi, intelligenti e autentici, sia che si tratti di lottare contro un difensore o di contendere una palla aerea contro un attaccante come un portiere. I giocatori potranno inoltre contare su un nuovo sistema di dribbling intelligente, una transizione più naturale e fluida verso il tiro, una nuovissima meccanica di accelerazione, una maggiore consapevolezza dei giocatori e molto altro ancora.

Con il debutto delle squadre di club femminili sono state aggiunte nuovissime animazioni ispirate ai movimenti delle giocatrici reali.

Da ricordare come la tecnologia HyperMotion2 è disponibile solo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Pc e Stadia

I numeri di Fifa 23, oltre 19mila giocatori, 100 stadi

Fifa 23 presenta ora squadre di club femminili con la Barclays Women’s Super League e la Division 1 Arkema che si uniscono alle più grandi stelle e squadre, tra cui oltre 19.000 giocatori di oltre 700 squadre in più di 100 stadi ed oltre 30 campionati. Presenti la uefa Champions League, la Europa League, la Conference League ma anche la Conmebol Libertadores (la Champions del Sudamerica) la Sudamericana, nonché i campionati a licenza completa della Premier League, della Bundesliga e de LaLiga Santander.

Progressi delle modalità Carriera, Pro Club, Volta Football e Ultimate Team

Il titolo calcistico in arrivo a fine settembre presenta una serie di progressi e innovazioni nelle modalità Carriera, Pro Club, Volta Football (il calcio da strada), Ultimate Team e altre ancora. Il nuovo sistema di allenamento del Centro di Formazione darà anche agli utenti nuovi e meno esperti la possibilità di imparare facilmente i fondamenti del gioco e di affinare le proprie abilità prima di buttarsi in una partita.

Cross-play su next-gen, Pc e Stadia

Le versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S Stadia e PC di Fifa 23 saranno compatibili con il cross-play. Le versioni PlayStation 4 e Xbox One saranno compatibili tra loro.

Attesa per il Palermo tornato in serie B, ma è una questione di licenza

Non è ancora stata ufficializzata la lista completa dei campionati su licenza, ma anche se chiamata in altro modo potrebbe esserci la serie B italiana con il Palermo. Per motivi di licenza, la squadra non potrebbe avere lo stemma ufficiale ma sarebbe facilmente riconoscibile.

La cadetteria italiana, infatti, non ha i diritti e le licenze delle squadre in virtù dell’accordo biennale siglato da Konami, la casa produttrice di eFootball (conosciuto anche come Pes), per avere tutta la serie B con i nomi e le casacche originali. In Fifa 22 erano cinque le squadre licenziate e disponibili tra le formazioni del “resto del mondo”, ovvero Lecce, Parma, Monza, Benevento e Crotone.

L’accordo siglato tra Konami e la Lega Serie B è stato siglato per un biennio, per il 2020 e il 2021. Non è ancora chiaro dunque se in Fifa 23 ci sarà il ritorno della seconda serie italiana completamente licenziata con le maglie e i nomi originali di Cagliari, Genoa, Bari, Palermo e il resto delle venti squadre presenti nel torneo 2022/2023.

Curiosità per i valori dei giocatori nella modalità Ultimate Team che “trasforma” i calciatori in figurine di diverso valore (a seconda della bravura) e permette di realizzare la squadra dei sogni.

Kylian Mbappé e Sam Kerr atleti di copertina

Kylian Mbappé e Sam Kerr come atleti di copertina internazionale di Fifa 23 (la Ultimate Edition Global del titolo), che rappresenta la prima copertina globale con una giocatrice.

Inoltre, Mbappé sarà presente nella Standard Edition del titolo, mentre Sam Kerr sarà presente nella Standard Edition in Australia e Nuova Zelanda e in esclusiva mondiale su Amazon.

L’attaccante della squadra femminile del Chelsea Fc Sam Kerr è una delle stelle più talentuose di questo sport. Capitano della Nazionale femminile australiana e unica giocatrice ad aver vinto il Golden Boot in tre campionati diversi, in tre continenti diversi, è senza dubbio una delle migliori calciatrici al mondo.

La roadmap di Ea Sports per Fifa 23

Sul sito ufficiale sono presenti anche alcune date importanti, un cronoprogramma o roadmap, in cui verranno svelate con più dettagli diverse caratteristiche.

Il 27 luglio saranno mostrate le nuove funzionalità di gioco e l’Hypermotion2. L’1 agosto, focus sulla Modalità Carriera.

Il 5 agosto carne al fuoco con l’esperienza partita, poi l’8 agosto il Pro Club e Volta. L’11 agosto verrà mostrata la modalità più attesa di tutte, secondo tradizione, ovvero la Ultiate Team.