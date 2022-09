Serie B, dal 20 al 24 settembre rosanero all’Ethiad Campus

Tutto pronto per la trasferta inglese del Palermo. La squadra domattina si trasferirà a Manchester per svolgere fino al 24 settembre un ritiro all’Etihad Campus, quartier generale del Manchester City, club “madre” della famiglia City Football Group. Una trasferta concepita fin dall’arrivo di Corini sulla panchina del club siciliano per permettere al tecnico di conoscere meglio la rosa sfruttando la prima pausa del campionato di serie B. Torneo cadetto che, ricordiamo, riprenderà l’1 ottobre dopo la pausa per le nazionali.

Per il Palermo, primo allenamento a Manchester nel pomeriggio

I rosanero scenderanno in campo già nel pomeriggio per il primo allenamento. Nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì è prevista una doppia seduta, alternando il lavoro in campo e quello in palestra.

Venerdì pomeriggio i rosanero allenamento col Nottingham Forest

Nel pomeriggio di venerdì 23 settembre, è in programma un allenamento congiunto con la prima squadra del Nottingham Forest, militante in Premier League, sul campo dell’Academy Stadium del Campus. Un allenamento con la squadra di un club che ha scritto la storia del calcio europeo famosa soprattutto nella fine degli anni ’70 quando sotto la guida di Brian Clough, vinse la prima (e sua unica) Premier League da neopromossa nella stagione 1977-1978 e poi conquistò due Coppe dei Campioni (adesso Champions League).

Sabato mattina, infine, il Palermo svolgerà l’ultimo allenamento mattutino prima di far rientro in città. Non è consentito l’accesso al pubblico all’Etihad Campus, pertanto tutte le sedute saranno a porte chiuse.

Ma l’intero ritiro sarà documentato sui canali social ufficiali del Palermo e, con contenuti esclusivi, nell’AppTv dentro l’app ufficiale rosanero.

I convocati di Corini

Convocati tutti i calciatori a disposizione dell’allenatore Eugenio Corini. Uniche eccezioni per Ionut Nedelcearu e Dario Saric, impegnati con le rispettive Nazionali. Oltre a loro non ci sarà Masimiliano Doda: il calciatore albanese, a causa dei tempi tecnici che hanno impedito di completare l’iter burocratico, non è in possesso del visto per entrare nel Regno Unito e si allenerà a Palermo con la formazione Primavera.

Saric e Nedelcearu convocati nelle loro nazionali

Ionut Nedelcearu e Dario Saric sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni internazionali della prossima settimana.

Il difensore romeno sarà impegnato il 23 settembre ad Helsinki contro la Finlandia ed il 26 settembre a Bucarest contro la Bosnia ed Herzegovina, in cui affronterà lo stesso Saric, che è stato convocato anche per la gara del 23 settembre a Zenica contro il Montenegro. Possibile, dunque, derby rosanero in ambito internazionale per il difensore romeno e centrocampista bosniaco del Palermo che ritrovano la maglia delle rispettive rappresentative.