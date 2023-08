I voti della prima al Renzo Barbera

Il Palermo prova la gamba in vista della terza giornata di Serie B. Fermi a causa dello stop imposto dal calendario, in attesa del giudizio della giustizia sportiva sul caso Brescia-Lecco, i rosanero battono agevolmente in amichevole il modesto Melita, formazione militante in Serie B maltese. Gli uomini di Corini mettono a referto un 5-1. In gol Brunori, Di Mariano, Valente e Soleri, autore di una doppietta. Un test necessario soprattutto per mantenere la condizione e per provare a limare gli angoli visti in quel di Bari. Dopo alcuni rischi corsi nel primo tempo, i rosanero non subiscono praticamente nulla nella ripresa, salvo poi prendere gol su punizione da Motta. Una partita poco indicativa sul piano del gioco ma che certamente servirà ad aumentare la benzina nel serbatoio in vista della sfida ben più impegnativa contro la neo-promossa Reggiana.

Le pagelle di Palermo – Melita

Pigliacelli 6: Impegnato in ben tre occasioni dagli avversari, mantiene inviolata la propria porta. Bravo in particolare sull’occasione, in pieno recupero del primo tempo, di Da Costa.

Lund 6: Arrivato soltanto 48 ore fa, deve inserirsi ancora nei meccanismi difensivi della squadra. Il giocatore danese mostra però personalità, puntando l’avversario diretto e cercando spesso la via del cross. Da valutare in contesti più impegnativi.

Lucioni 6: Deciso quando deve esserlo, rischia zero in fase difensiva.

Ceccaroni 5,5: Tornato nel suo ruolo naturale di difensore centrale, mostra qualche incertezza di troppo in fase d’avvio. Deve ancora trovare l’intesa con Lund.

Buttaro 5,5: Preferito dal 1′ a Mateju, il terzino destro fatica a farsi vedere in fase offensiva, coperto in parte da una buona prestazione di Insigne.

Gomes 6,5: Mostra diverse belle giocate da un punto di vista tecnico. Apparso più pimpante rispetto alle ultime uscite.

Stulac 6: Dovrebbe verticalizzare di più, specialmente in un test match come quello di questa sera. Va però più volte alla conclusione.

Segre 6: Gioca una partita di sostanza. Qualche buona giocata dal punto di vista tecnico. Un’occasione per mettere minutaggio sulle gambe.

Insigne 6,5: Gioca largo a destro. Corini prova a mostrargli la via in fase offensiva e, almeno questa sera, sembra averla seguita.

Mancuso 5,5: Poco coinvolto nella manovra, fatica ad entrare nel vivo del gioco. Rivedibile.

Brunori 6,5: Segna il gol che apre le marcature con un bel sinistro a giro. Va poi ripetutamente vicino al raddoppio. Sempre nel vivo del gioco, si conferma l’anima dell’attacco.

Desplanches (dal 46′) s.v. Incolpevole sul gol di Motta, si limita all’ordinaria amministrazione nella ripresa.

Graves (dal 46′) 6: Prova incoraggiante per il difensore danese. Si disimpegna bene da terzino destro, scambiando spesso con Valente sulla fascia.

Marconi (dal 46′) 5,5: Qualche errore in fase di disimpegno difensivo. Mette Desplanches in difficoltà in un paio di occasioni con passaggi imprecisi.

Nedelcearu (dal 46′) 6: Il rumeno si rivede in campo dopo un inizio di stagione non proprio esaltante. Gioca una partita equilibrata.

Mateju (dal 46′) 6: Nel finale si divora un gol abbastanza facile, per poi provare la giocata in rovesciata. Senza la pressione del risultato, prova ad inserirsi di più rispetto a quanto visto in quel di Cagliari e a Bari.

Damiani (dal 46′) 6: Entrato al posto di Stulac, prova a creare qualche geometria nella ripresa.

Vasic (dal 46′) 6,5: Sembra uno dei giocatori più in forma della formazione rosanero. I suoi inserimenti fanno male agli avversari.

Valente (dal 46′) 6,5: Segna e fà divertire. L’avversario è modesto, ma in lui si è rivisto quella voglia mancata nelle ultime partite.

Di Mariano (dal 46′) 6,5: Va in rete con un bellissimo calcio piazzato. Ci prova con convinzione.

Soleri (dal 46′) 7: Realizza una doppietta da vero attaccante. Sempre sul pezzo.

Scaglione (dal 89′) s.v.

D’acquisto (dal 89′) s.v.

Nespola (dal 89′) s.v.

Corini s.v.