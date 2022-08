Vela, gli austrici hanno un buon vantaggio sugli inseguitori

Rimonta e fuga, al momento, solitaria. Gli austriaci di Sisi sono momentaneamente al comando della regata Palermo-Montecarlo 2022 che è partita ieri a mezzogiorno dal golfo di Mondello. L’imbarcazione è al momento a circa 200 miglia dal traguardo. Le prime barche, le più performanti, hanno dunque percorso già più della metà del percorso. Sono, infatti 500 le miglia marine che separano il capoluogo siciliano dal Principato di Monaco.

La situazione attuale

Dopo la prima notte di regata le barche continuano a bordeggiare verso il gate posizionato all’altezza di Porto Cervo con un maestrale intenso a rendere la navigazione particolarmente impegnativa, ma al tempo stesso divertente, per i velisti che procedono con vento di bolina.

Palermo-Montecarlo 2022, alle spalle di Sisi è bagarre

La situazione è apertissima con gli austriaci di Sisi che, dopo avere rimontato su Carbonita – la barca del Circolo della Vela Sicilia partita davanti a tutti ieri a Mondello – continuano a guidare la flotta con un discreto margine di vantaggio. Alle loro spalle è bagarre fra LadyFirst3, Tonnerre de Glen e Chenapan IV.

Le prime barche attese a Montecarlo per domani sera

Secondo le stime in base alle condizioni meteomarine le prime barche sono attese al traguardo della Palermo-Montecarlo 2022 domani sera. Ma con più di metà percorso ancora davanti e con la possibilità che cambi il vento è presto per fare previsioni esatte.

Trentasette le barche al via

Ieri il golfo di Mondello è stato pacificamente invaso dalle 37 imbarcazioni che partecipano alla regata d’altura organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, il club al fianco del Team Luna Rossa Prada Pirelli sia nella vittoria dell’ultima Prada Cup che nella prossima sfida all’America’s Cup, in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda. Le imbarcazioni della flotta hanno tagliato la linea del via posizionata dal comitato di regata gestito dal direttore di gara Alfredo Ricci alle 12 di ieri in perfetto orario offrendo uno spettacolo suggestivo a chi ha assistito da terra o da mare all’avvio dell’edizione 2022 della Palermo-Montecarlo.