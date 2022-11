Serie B, il maltempo potrebbe scoraggiare alcuni tifosi

Poche ore e sarà Palermo-Parma, sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di serie B, che si giocherà al Renzo Barbera alle 16.15.

Rosanero alla caccia del quarto risultato utile consecutivo dopo i due pareggi interni con Pisa e Cittadella e la preziosa vittoria esterna di Modena ottenuta sabato scorso, per navigare in posizioni di classifica più serene.

La squadra di Corini ha totalizzato finora 12 punti ed attende il Parma di Fabio Pecchia, sesto in graduatoria con 19 punti in piena zona play off a pochissima distanza dalla zona promozione ma con tantissimi infortunati. Una vera e propria emergenza viste le indisponibilità di Buffon, Chichizola, Cobbaut, Romagnoli, Ansaldi, Bernabé, Camara, Man, Mihaila, Inglese e Charpentier.

Palermo-Parma, l’allerta meteo potrebbe scoraggiare i tifosi

Calcio di inizio, dunque, alle 16.15 ma al Renzo Barbera di viale del Fante, pur ospitando un match importante, potrebbe esserci una affluenza non elevatissima. Colpa dell’allerta meteo e della pioggia che potrebbero scoraggiare una parte degli appassionati. Sono stati venduti circa 5.000 biglietti che uniti alla quota abbonati fa superare quota 16.000. Numero da prendere con le pinze sia in eccesso che in difetto.

Dove vedere la partita in Tv

Chi, però, non si recherà allo stadio potrà vedere comodamente la sfida a casa o in qualunque luogo. Palermo-Parma sarà trasmessa su Dazn, Sky, Now tv e Helbiz Live. Tutti servizi in abbonamento che garantiscono la possibilità di vedere la partita su smart tv, Pc, dispositivi iOS ed Android attraverso le relative app.

Ad esempio con Sky sarà possibile guardare la gara in streaming su Sky Go. Disponibile anche Now Tv, sempre su cellulari, tablet e anche pc. Infine possibilità di acquistare il match anche su Helbiz Live che ha acquistato i diritti della cadetteria (in co-esclusività): con l’app scaricabile su cellulari, tablet o pc sarà possibile assistere allo scontro salvezza fra Corini e Tesser.

Cinquantadue precedenti

Di fronte una classica del calcio italiano con 52 precedenti tra serie A, cadetteria e Coppa Italia con un bilancio complessivo in favore dei siciliani che possono vantare 20 affermazioni, 15 pareggi e 16 vittorie dei ducali con 75 gol rosanero e 57 dei gialloblu.

Il bilancio in cadetteria vede il Palermo imbattuto

Un altro dato che fa ben sperare è il bilancio degli scontri diretti nella serie cadetta disputati al barbera. Si parla di 9 vittorie e 4 pareggi del Palermo. Il Parma ha vinto in A ed in Coppa.

L’ultimo scontro

L’ultima partita tra Palermo e Parma si disputò il 2 aprile al Tardini e vide i padroni di casa vincere 3-2 con una tripletta, ironia della sorte, del palermitano Calajò, contro le marcature singole di Nestorowski e Rajkovic. La partita di andata si chiuse 1-1 con a referto La Gumina e Gagliolo. Era il l’8 ottobre 2017. Quel campionato si chiuse con il quarto posto nella stagione regolare dei rosanero che per un punto mancarono la promozione diretta in A e persero la finale dei play off col Frosinone. Gli emiliani festeggiarono un effimero ritorno in massima serie grazie al secondo posto con un punto in più dei siciliani e del Frosinone.

Il Palermo dei picciotti trionfò in Coppa

Una delle partite più memorabili tra Palermo e Parma è quella che si disputò il 30 agosto del 1995 all’allora Favorita. Oltre 23.000 spettatori per vedere i rosanero dei picciotti di Ignazio Arcoleo contro la corazzata Parma del pallone d’Oro Hristo Stoichkov. La sfida si chiuse 3-0 per i siciliani che dopo un avvio in cui non toccarono palla per via del palleggio a centrocampo dei campionissimi allenati da Nevio Scala passarono in vantaggio con Caterino al 7’ e poi nella ripresa una doppietta di Vasari spianò la strada verso gli ottavi di finale del torneo che vide i picciotti eliminare anche un’altra big, il Vicenza – che la stagione successiva avrebbe vinto trofeo – con un eurogol di Galeoto.

Quella corsa – per la cronaca – si chiuse ai quarti di finale, che si giocavano in match di andata e ritorno, con la Fiorentina di Batistuta. Rui Costa e soci che alla fine alzarono la coppa al cielo.

Arbitra Maggioni

Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco è stato designato dall’Aia per dirigere la partita della dodicesima giornata di campionato di serie B tra Palermo e Parma che si disputerà al Renzo Barbera con inizio alle 16.15. Assistenti di linea sono Zingarelli e Di Meo, quarto uomo Maggio. Al Vari Marini, suo assistente (Avar) Marcenaro.

