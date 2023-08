La partita si disputerà regolarmente martedì 29 agosto alle 20.30

L’aereo del Palermo alla volta di Reggio Emilia è decollato. Sia pure in ritardo. La squadra ed i componenti dello staff rosanero che erano tutti già imbarcati a bordo del velivolo, sono stati fatti scendere e sono rimasti in attesa nello scalo del capoluogo siciliano. A causare lo stop al volo, problemi “tecnici” comunicati dal controllo del traffico aereo nazionale di Roma.

Solo poco prima delle 17.30 le operazioni di imbarco sono riprese e dunque in serata l’arrivo della squadra in tempo più che utile per l’incontro che si giocherà al Mapei Stadium martedì 29 agosto alle 20.30 come terza giornata di andata del campionato di serie B.

Problemi informatici hanno avuto ripercussioni su molti voli

La squadra al momento è in attesa di nuove disposizioni da parte delle autorità di sicurezza. I problemi tecnici stanno avendo ripercussioni su larga scala su gran parte dei voli nazionali.

I voli aerei da e per la Gran Bretagna stanno subendo dalla mattina di oggi, lunedì, forti ritardi e cancellazioni a causa di un guasto informatico che ha colpito i sistemi di controllo del traffico. Le compagnie aeree hanno già avvertito i passeggeri dei disagi che potrebbero manifestarsi; a cascata l’inconveniente potrebbe ripercuotersi anche sui voli del resto d’Europa: anche Eurocontrol ha messo in guardia da possibili disagi. L’inconveniente riguarda centinaia di voli e migliaia di passeggeri. Lo ha reso noto il Nats l’autorità britannica che sovrintende a decolli e atterraggi.

A fine gennaio problema per giungere ad Ascoli

A fine gennaio a causa della rottura parziale di un finestrino della cabina dei piloti infatti l’aereo dei rosanero diretto a Pescara fu costretto a rientrare al Falcone Borsellino pochi minuti dopo il decollo. L’imprevisto causò uno slittamento della partita con l’Ascoli, un rinvio di 24 ore. La sfida si giocò il 29 gennaio anziché il 28 con i due club che trovarono subito un accordo.

Fotogramma tratto dalla pagina Instagram del Palermo Fc