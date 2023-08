Serie B, il punto sulla seconda giornata

Il Parma si ripete, concede il bis, ed è l’unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate di campionato, il Pisa espugna Marassi, colpi esterni di Bari a Cremona e del Sudtirol a Piacenza sulla matricola Feralpisalò.

Questi ed altri i temi della seconda giornata di andata del campionato di serie B che ha visto anche il successo interno del Modena sull’Ascoli. Stasera il posticipo tra Catanzaro e Ternana a Lecce mentre non hanno giocato Lecco e Spezia con il Palermo che ha riposato.

Si aspetta martedì 29 agosto per la sentenza del Consiglio di Stato che definirà il volto completo della serie B 2023-2024 ed avere un calendario completo.

Il Pisa colpisce, la Samp si fa male da sola

Nell’anticipo della seconda giornata il Pisa espugna il Luigi Ferraris col punteggio di 2-0. La squadra di Aquilani passa in vantaggio sfruttando un erroraccio difensivo tra il portiere Stankovic e Verre. Il pallone è preda di Tramoni che al 14′ sblocca il risultato appoggiando di destro a porta vuota. La Samp non reagisce ed al 59′ il giovane siciliano Arena chiude il discorso con un bel destro sul quale Stankovic non può nulla. Primi tre punti per i toscani che nel turno precedente avevano riposato. I blucerchiati, invece, non riescono a ripetere la prestazione convincente di Terni e rimangono a quota 1.

Il Parma si conferma ed è in testa

La serie B si conferma fin da ora un campionato equilibratissimo. Solo una squadra al comando dopo due giornate. Ed è il Parma che supera il Cittadella 2-0. Pronti via ed è subito gol per i ducali: Benedyczak trasforma un calcio di rigore. La massima punizione si concretizza subito: dopo appena 8 secondi Chichizola rilancia lungo con Benedyczak che spizza il pallone verso Partipilo. Quest’ultimo viene atterrato da Kastrati in uscita in area. Rigore e gol.

Al 47′ Bernabé firma il 2-0 che chiude il conto.

La Cremonese stecca, il Bari è corsaro allo Zini

Stecca ancora la Cremonese. E questa volta è anche peggio perché perde in casa col Bari. L’avvio della formazione grigiorossa è deludente con un solo punto conquistato tra le mura amiche e nessun gol fatto in queste due partite iniziali giocate davanti al pubblico amico.

La squadra di Mignani, pur con alcune assenze dovute alle squalifiche, centra tre punti pesantissimi e conferma di essere formazione solidissima.

Cremonese bene nel primo tempo ma senza smalto in avanti. E sul finire della prima frazione sono i pugliesi ad andare in vantaggio: dialogo tra Morachioli e Maiello con palla per Sibilli che non sbaglia e buca Sarr.

Nel secondo tempo la Cremonese aggredisce ma il Bari si difende. Senza affanni.

Il Sudtirol non perdona, la Feralpi ancora all’asciutto

Il Sudtirol centra il primo successo stagionale vincendo 2-0 in trasferta contro la matricola Feralpisalò. Gli altoatesini colpiscono un palo con Rauti all’8′ poi vanno avnati grazie ad Odogwu che di rapina raccoglie in girata la sfera respinta sul palo da Pizzignacco su concolusione di Casiraghi.

La Feralpisalò nella ripresa gioca bene ma all’82’ Merkaj di testa su assist di Casiraghi sigla il raddoppio. I padroni di casa rimangono fermi a quota 0.

Buona la prima per il Modena

Esordio positivo per il Modena di Paolo Bianco che batte l’Ascoli. Decide Strizzolo al 59′ dopo 4 minuti dal suo ingresso in campo. I marchigiani non creano praticamente nulla.

Il Como scappa, la Reggiana pareggia al 90′

Al Sinigaglia il Como impatta 2-2 con la Reggiana. Lariani avanti con Ioannou nel primo tempo. Nella ripresa le maggiori emozioni: la squadra di Longo raddoppia con Cerri. Sembra fatta ma non è così. I granta prima accorciano con Pettinari e poi con l’ex rosanero Vido acciuffano il pari su calcio di rigore al 90′.

Pierini non basta al Venezia, col Cosenza è 1-1

Finisce 1-1 la sfida del Penzo tra Venezia e Cosenza. Voca porta in vantaggio gli ospiti mentre nella ripresa la squadra di Vanoli (poi espulso) trova il pareggio con Pierini al suo terzo gol in campionato.

Il finale è tutto per i padroni di casa che colgono due traverse: la prima con Gytkajer, l’altra con Idzes e nell’ultima azione Bjarkason ha il pallone dei tre punti ma la difesa ospite fa un vero miracolo e salva tutto.

Serie B, il programma della seconda giornata

Venerdì 25 agosto

Sampdoria – Pisa 0-2

Sabato 26 agosto

Lecco – Spezia posticipata

Palermo – X posticipata

Venezia – Cosenza 1-1

Como – Reggiana 2-2

Cremonese – Bari 0-1

Feralpisalò – Sudtirol 0-2

Modena – Ascoli 1-0

Parma – Cittadella 2-0

Domenica 27 agosto

Catanzaro – Ternana alle 20.30

Classifica provvisoria

Parma 6 punti; Cosenza, Venezia, Sudtirol e Bari 4; Pisa, Modena e Cittadella 3; Reggiana, Como, Catanzaro, Cremonese, Spezia, Palermo, Sampdoria 1; Ternana, Ascoli, Feralpisalò, Lecco ed X 0.

Sampdoria -2

Pisa, Modena, Reggiana, Catanzaro, Spezia, Palermo , Ternana 1 partita in meno

, Ternana 1 partita in meno Lecco 2 partite in meno.

Classifica marcatori, segna ancora Pierini

Pierini segna ancora ed è in vetta da solo alla classifica cannonieri. Nicholas Pierini (Venezia) 3 gol; Luca Moro (Spezia), Daniele Casiraghi e Raphael Odogwu (Sudtirol) 2.