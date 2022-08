Serie B, squadra oltre la sufficienza

Il Palermo batte in scioltezza il Perugia per 2-0 davanti ad oltre 21mila spettatori al Renzo Barbera conquistando i primi tre punti stagionali all’esordio in serie B. Squadra oltre la sufficienza con Brunori ed Elia protagonisti in avanti. Il bomber sblocca su rigore a metà del primo tempo. Poi sbaglia il tempo del passaggio ad Elia che segna in fuorigioco. Quest’ultimo si era guadagnato il rigore inziale e poi nella ripresa finalizza un taglio del bomber colpendo a centro area sull’uscita del portiere.

Bene tutto il reparto difensivo che ha rischiato poco. Ha agevolato sicuramente aver giocato in superiorità numerica per oltre 65 minuti. In difesa bene i centrali. Buonissima prova anche di Broh e di Damiani a centrocampo che hanno sia protetto la difesa che proposto in avanti nonché di Floriano che ha disputato un tempo di grinta e di intensità.

Le pagelle di Palermo-Perugia

Pigliacelli, 6,5: Normale amministrazione per lui, con i piedi imposta bene sfruttando la costruzione dal basso. E non spreca nessun pallone. Si fa notare poi in un paio d’occasioni smanacciando di pugno ed allontanando il pericolo.

Buttaro, 6: Sulla sua fascia di competenza riesce a contenere i suoi avversari. Sfiora anche il gol nel finale con un buon diagonale che per poco non trova lo specchio della porta.

Neldecearu, 6.5: Di testa le prende quasi sempre tutte lui, è abile in chiusura. Fa anche un errore nella fase iniziale del secondo tempo non sfruttato da Melchiorri. Poi torna a dare sicurezza alla difesa.

Marconi, 6: Lotta su tutti i palloni, prende anche falli pesanti, riesce a cavarsela sempre. Anche con disinvoltura.

Sala, 6.5: In copertura sulla sua fascia di competenza si fa valere, senza sbavature. Passi in avanti rispetto alla partita col Torino in Coppa. Il campionato lo rivitalizza.

Broh, 6.5: Si mette in evidenza col suo dinamismo, è presente nelle zone nevralgiche del centrocampo facendo ili suo dovere in copertura e sbagliando pochissimi palloni. Il mancato riscatto da parte del Sudtirol potrebbe essere la fortuna del Palermo.

Damiani, 6,5: Tecnicamente ci sa fare, il tocco di palla non gli manca e riesce a fare anche il lavoro meno nobile lottando a centrocampo. Ma probabilmente dà il meglio di se in copertura dove riesce ad evitare alcuni potenziali pericoli.

Floriano, 7: E’ bravo nell’azione che sblocca la partita a sfruttare la prateria concessa ed a mantenere la freddezza per servire al centro dell’area Elia. Sbaglia pochissimo. Per lui 45′ miniuti di intensità, da capitano.

Valente, 6: Per lui un’ora con un primo tempo piuttosto vivace in proposizione offensiva.

Elia, 7: L’uomo giusto al momento giusto, Almeno in occasione del rigore siglato poi da Brunori. Segna anche ma l’arbitro annulla per fuorigioco. E trova il 2-0 nella ripresa.

Brunori, 7: Lotta in avanti, sgomita e si fa far valere. Nondimeno è freddo dagli 11 metri per il rigore dell’1-0 dei rosanero. Sbaglia però la tempistica dell’assist per Elia che mette dentro ma in fuorigioco. Si fa perdonare nella ripresa quando vede da oltre 20 metri sempre Elia e gli serve un assist magnifico per il 2-0.

Allenatore, Corini, 7: Ha dato fiducia ad una rosa in emergenza. Con i pochi uomini a disposizione a centrocampo ha disegnato l’unica mediana possibile sfruttando un modulo che non predilige. La squadra contiene il Perugia e rischia pochissimo mentre in contropiede e nelle verticalizzazioni fa male. Corini ha fatto bene con una rosa incompleta. Si attendono gli sviluppi del calciomercato. Il tecnico ed il Palermo aspettano.

Sostituti: Pierozzi al ’90 s. v.

Soleri, 6: Gioca il secondo tempo sostituendo Floriano. Corre e si impegna, ma è ancora lontano dal giocatore ammirato nei play off.

Crivello, 6: Prestazione di sostanza per l’esterno rosanero. Non rischia nulla e basta questo.

Stoppa, 6: Entra e riesce a fare il suo gioco, prova la conclusione a rete che va alta di poco ed offre un bell’assist per Buttaro. Giocate che gli consentono di centrare la sufficienza piena.