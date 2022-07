Serie B, il portiere si mette a disposizione della squadra

È il giorno di Mirko Pigliacelli. Il nuovo portiere del Palermo si presenta al Renzo Barbera ed è già carico, pronto per dare il meglio in una stagione impegnativa che inizierà domenica 31 luglio con il turno preliminare con la Reggiana per poi continuare con il campionato di serie B che scatterà il 13 agosto con la sfida al Perugia.

Pigliacelli, “Col Palermo trattativa lampo”

L’estremo difensore ex Craiova è il primo volto nuovo del Palermo 2022-23 parla subito della trattativa che lo ha portato in rosanero e che lo lega per tre stagioni al club di viale del Fante. Un amore praticamente a prima vista. Ecco le sue parole: “Sono stato benissimo 4 anni a Craiova. Poi la trattativa col Palermo è stata molto semplice. Avremmo parlato con un rinnovo per rimanere in Romania. Ero d’accordo, poi tramite il mio agente ho ricevuto la chiamata da Palermo e da li ho deciso di andare a Palermo. La trattativa è durata 4-5 minuti”.

Ed ha continuato: “la voglia di tornare in Italia è stata tanta ma quando c’è stato il primo interessamento del Palermo. Non era obbligatorio tornare. A Craiova sono stato bene. Non torno in Italia ma vengo al Palermo”.

“Palermo non è un punto di arrivo, lo voglio portare dove merita”

L’estremo difensore ha proseguito: “Non è un punto di arrivo ma voglio portare il Palermo dove merita di stare. In serie A. Quando ci siamo scelti a vicenda, perché c’è stata voglia da ambo le parti è una piazza che mi ha sempre affascinato. Sapevo già come gioca Baldini e sinceramente mi sento benissimo in questo modo di giocare.

Sicignano, Sirigu, Fontana e molti altri, Pigliacelli può raccogliere il testimone da questi portieri iconici del Passato. Tuttavia, il 29enne romano spiega: “Non mi sento vicino ad un modello di portiere. Non mi metto a paragone o vicino, sono tutti grandi portieri”.

“Sono già in sintonia con Baldini, persona diretta”

Pigliacelli ha perlato del suo rapporto con il tecnico Silvio Baldini: “Il mister ha avuto grandi risultati. Ho avuto modo di conoscerlo in questa settimana e siamo già in sintonia. È una persona diretta che quello che pensa dice e mette in pratica le sue idee. Ci chiede una cosa semplice: dare tutto quello che si può per la maglia”.

Esperienza in Sicilia “Accoglienza a Palermo da brividi”

Il portiere ex Craiova ritorna in Sicilia dopo 5 anni, era stato al Trapani. E parla della sua esperienza nell’isola. “Per me è stata importane l’esperienza a Trapani dove sono stato benissimo. Non conosco la Sicilia benissimo ma c’è poco da dire, è bellissima. Sono stato accolto in maniera eccezionale da brividi. Sono qui da una settimana e mi sembra di essere qui da sei mesi, da un anno. I ragazzi sono disponibili. Ho sentito parlare del gruppo del Palermo ma quello che ho trovato è stato eccezionale. Con il tecnico Devis Mangia ci ho parlato, lo ho avuto nell’Under e poi un anno a Craiova e mi ha detto che in poco tempo mi sarei innamorato della piazza e dei tifosi. Avevo una ulteriore spinta in più”.

“Nessuna concorrenza con Massolo, se serve faccio il magaziniere”

Il nuovo portiere del Palermo non vuole sentire parlare di concorrenza con Samuele Massolo, uno dei protagonisti della cavalcata nei play off. E sottolinea: “Concorrenza fino a un certo punto. Scendo in campo per dare il massimo poi sceglierà il mister. Se serve faccio anche il magazziniere”.

Portiere moderno

Pigliacelli è quello che può considerarsi un portiere moderno, gioca molto con i piedi ed anche fuori dall’area.

“Penso che oltre quello che si vede in campo – racconta – mi metto a disposizione. Se serve giocare con i piedi lo faccio, se devo fare il portiere sulla linea rimango li, se c’è da uscire, si esce. Farò tutto quello che serve e col gruppo si lavora bene. Cerco sempre di mettermi a disposizione, penso di essere un portiere moderno ma sempre rapportato a quello che il tecnico chiede. L’uscita col Frosinone, si, se serve la faccio, ma non mai fine a sé stessa perché deve essere utile alla dinamica dell’azione. In quell’ocasione stavamo segnando”.

Pierozzi e Stoppa al Barbera, sono rosanero

Prima della presentazione di Mirko Pigliacelli sono stati avvistati al Barbera Edoardo Pierozzi e Matteo Stoppa. Entrambi ormai possono considerarsi rosanero anche se manca solo l’ufficializzazione.

Campagna abbonamenti, domani parte la vendita libera ed omaggio

Chiusa la prima fase della campagna abbonamenti 2022-23 riservata a chi aveva diritto di prelazione (abbonati 2019-20 e 2020-21), con 5.676 rinnovi, domani, mercoledì 27 luglio alle 15 scatta la fase di vendita libera.

Questa sarà esclusivamente online e nei punti vendita Vivaticket (compreso il Bar dello Stadio), che si concluderà alle 16 di lunedì 8 agosto.

Tutti i possessori della tessera stagionale 2022-2023 riceveranno in omaggio uno speciale cappellino Palermo FC di colore rosa o nero a scelta, riservato esclusivamente agli abbonati. Le modalità di ritiro del gadget verranno comunicate successivamente.