Terza vittoria consecutiva per i rosanero

Palermo – Potenza 1-0. Sembrava una partita maledetta. I classici due punti persi per i Rosanero e un punto che vale d’oro per la squadra locale. All’87°, però, il goal della liberazione siglato da Gregorio Luperini con nota di merito che va all’assist del gioiellino Andrea Silipo.

Non c’è stata storia. Dopo un primo tempo in cui i ragazzi di Boscaglia hanno sì dominato il gioco ma senza pungere, nel secondo i siciliani hanno costantemente giocato in avanti e il goal è stato più volte negato dall’eroe della giornata per il Potenza, il portiere Marconi, al suo esordio in campionato, fortissimamente voluto dal tecnico Capuano. Se c’è una cosa che va rimproverata al Palermo, è la manovra compassata nel primo tempo ma nel secondo Saraniti & Co. le hanno provate tutte per battere il portiere del Potenza in stato di grazia.

Grazie al 3° successo consecutivo, il Palermo sale al 10° posto in classifica, quindi in zona Play Off, a quota 12 punti, a pari merito con la Vibonese (che ha giocato, però, due gare in meno).

PRIMO TEMPO

Al 12° la prima azione degna di nota. Cucchiaio morbido, a metà strada tra un tiro e un cross, di Roberto Floriano ma senza alcuna pericolosità per Richard Marcone, al suo esordio tra i pali della squadra lucana. Al 18° cross di Floriano e per poco Mamadou Kanoute non impatta sul pallone. Questione di secondi.

Al 20° primo cartellino giallo della partita: ammonizione per Orlando Viteritti del Potenza. Al 30° il primo calcio d’angolo della partita, battuto dai lucani allenati da Ezio Capuano con Manuel Ricci. Il cross in area, però, non porta alcunché per la squadra ospite.

Al 34° il primo corner in favore del Palermo. Cross di Alberto Almici e colpo di testa debole di Ivan Marconi che finisce fuori. Al 37° il primo colpo di testa della partite di Andrea Saraniti, la specialità della casa, ma è finito molto alto. Al 38° secondo tiro della bandierina per i siciliani. Sulla bandierina sempre Almici. Poi, dopo un batti e ribatti, arriva il terzo corner rosanero e, per poco, Kanouté non riesce a impattare di scivolata sulla palla.

Dopo nessun minuto di recupero l’arbitro Paolo Bitonti manda le due squadre negli spogliatoi dopo un primo tempo senza emozioni con il Potenza in modalità ‘tutti in difesa’ e il Palermo, con una manovra lenta e compassata, che non è riuscito a trovare la chiave per affondare il colpo.

SECONDO TEMPO

Prima dell’avvio della ripresa il Palermo ha effettuato un cambio. Dentro il terzino destro Andrea Accardi al posto di Manuel Peretti. Anche il Potenza ha fatto una sostituzione: dentro Mattia Sandri, fuori Giovanni Volpe.

Al 48° calcio di punizione sulla tre quarti per il Palermo guadagnato da Saraniti. La palla finisce a Kanoute dopo una schema: il tiro finisce fuori di poco ma l’eventuale goal sarebbe stato annullato per fuorigioco.

Al 51° altro calcio di punzione dalla tre quarti per i Rosanero. Cross di Almici ma nulla di fatto anche stavolta. Un minuto dopo cartellino giallo per Roberto Crivello per avere ostacolato la ripartenza di Compagnoni. Poi dentro Gregorio Luperini e Andrea Silipo. Fuori Kanoute e Broh. Al 54° grande tiro dell’appena entrato Silipo e miracolo del portiere del Potenza Marcone, ex del Rieti.

Al 57° assist al bacio di Floriano per Saraniti: tiro con il sinistro del numero 9 finito di pochissimo a lato. Al 59° conclusione da lontanissimo di Moses Odjer e il destro finisce di poco alto ma con il portiere del Potenza sulla traiettoria. Al 65° Saraniti vicinissimo al goal con un colpo di testa finito alto di poco con il portiere del Potenza che non avrebbe potuto fare nulla. Poi cartellino giallo per il portiere Marconi reo di avere perso molto tempo prima di rimprendere il gioco.

Al 70° di nuovo Saraniti (a cui è mancato solo finire sul tabellino dei marcatori) sfiora il goal del vantaggio con il sinistro. Dopodiché splendida occasione di Floriano ma Marcone compie un altro miracolo. Poi altro cambio per il Palermo: fuori Nicola Rauti, dentro Lorenzo Lucca che, con un colpo di testa, è andato vicinissimo al goal sugli sviluppi di un corner ma il portiere del Potenza, l’eroe della giornata, ha smanacciato lontano dalla sua porta.

Al 75° cambio per il Potenza: dentro il centrocampista Tommaso Fontana, fuori Alvaro Iuliano. All’83° corner per il Palermo. Dalla bandierina il solito Almici e dagli sviluppi conclusione al volo di Odjer parata da Marcone in versione ‘The Wall’. All’84° cambio per il Potenza: fuori Di Somma, dentro Jonathan Spedalieri, nativo di Biancavilla (Catania).

All’86° goal del Palermo: splendida azione di Silipo e palla che finisce a Luperini che sblocca così una partita che sembrava maledetta. Al 93° cartellino giallo per Lucca e poi per Ricci del Potenza.