Serie B, finisce 2-0 per i veneti, Stulac espulso ad inizio ripresa

Inizia male il 2024 per il Palermo. I rosanero perdono 2-0 a Cittadella nella prima giornata di ritorno del campionato di serie B e scendono al settimo posto in classifica scavalcati dal Catanzaro che ieri sera ha vinto 5-3 nell’anticipo col Lecco. Inoltre, il successo del Brescia a Modena fa diminuire il vantaggio dei siciliani sul nono posto a 4 lunghezze.

Ancora una volta i veneti si dimostrano indigesti per Brunori e compagni bissando il successo (per 1-0) dell’andata. Sconfitta meritata per il Palermo che raramente è stato pericoloso e che è stato punito da due iniziative di Pittarello bravo a fornire due palloni preziosi a Pandolfi (già giustiziere all’andata) ed a Vita. In mezzo poco Palermo e l’espulsione per doppia ammonizione di Leo Stualc croce e delizia dei rosanero.

Se lo scorso 26 dicembre il numero 6 è stato protagonista in positivo siglando la rete della vittoria sulla Cremonese al 97, al Tombolato è stato disastroso lasciando in dieci i suoi compagni in avvio di ripresa per doppia ammonizione a causa di due falli comunque evitabili. A lui la palma del peggiore in campo. Senza sé e senza ma. ed anche le prestazioni di Ceccaroni (colpevole in occasione dell’1-0) e Lund hanno lasciato a desiderare.

Rosa poco determinati in attacco. Pochissime occasioni per sfondare contro un avversario solido ed ordinato. Tanto è bastato al Cittadella che però certifica il buon momento dei granata adesso momentaneamente terzo in classifica. E con pieno merito. Rosa nel grigiore assoluto a riflettere, senza verve, fantasia e probabilmente voglia. Insomma, senza luce. Urgono azioni di mercato.

Avvio senza grandi emozioni

Le due squadre si affrontano ma i ritmi sono lenti. Poche occasioni e pochissime emozioni: salvo una rovesciata di Pittarello poco prima del quarto d’ora ed una conclusione di Segre poco alta sulla traversa succede poco.

Cittadella in vantaggio, Pandolfi colpisce come all’andata

Il Cittadella passa al 26′. Pittarello sfonda sulla destra eludendo la marcatura di Ceccaroni, arriva sul fondo e mette in mezzo un comodo pallone per Pandolfi che ha addirittura il tempo di stoppare e piazzare il pallone in porta da posizione comodissima. Pandolfi punisce i rosanero come all’andata dello scorso 12 novembre.

Henderson ci prova da lontano

Il Palermo prova a reagire. Al 34′ Henderson tenta la fortuna da fuori area con una botta interessante ma larga con Kastrati, portiere del Cittadella, comunque in traiettoria. Finisce un primo tempo anonimo con poche occasioni.

Brunori a tu per tu con Kastrati, centrale

Il Palermo va all’attacco alla caccia del pareggio ed al primo minuto della ripresa agisce in velocità sull’asse Di Francesco-Brunori. L’esterno serve il bomber rosanero che si presenta a tu per tu davanti a Kastrati: la conclusione è pronta, forte e ben indirizzata ma è centrale e l’estremo difensore veneto chiude lo specchio respingendo.

Stulac espulso per doppia ammonizione, Palermo in 10

Episodio chiave al 49′ con Stulac che viene espulso per doppia ammonizione. Brutto fallo del mediano rosanero su Vita sulla tre quarti. Per Massimi non vi sono dubbi: ancora giallo e conseguente uscita anticipata dal campo. Rosanero in dieci.

Palo di Pittarello

Il Cittadella prova a chiudere l’incontro. Al 54′ Pittarello centra il palo esterno da posizione impossibile. Pigliacelli era però sulla traiettoria.

Doppio cambio Palermo, chance per Gomes e Di Mariano

Salvatore Lanna opera un doppio cambio al 57′: escono Henderson e Di Francesco per Gomes e Di Mariano. Tatticamente non cambia nulla.

Veneti ancora pericolosi

Il Cittadella spinge per il raddoppio. Cassano al 61′ impegna Pigliacelli con un tiro di controbalzo che viene respinto. Rosanero in 10 sono in difficoltà.

Cambio nel Cittadella, esce l’autore del gol

I padroni di casa operano un cambio: esce Pandolfi al 64′, autore del gol, entra Maistrello che colpì due volte il Palermo nel marzo scorso nel 3-3 della scorsa stagione.

Altri due cambi tra i veneti

Gorini opera un doppio cambio: escono Negro e Carriero entrano Frare e Korving al 73′.

Tre sostituzioni nel Palermo

Lanna opera gli ultimi cambi. Ne fa tre in un colpo solo nel tentativo di dare linfa all’azione offensiva dei suoi che con un uomo in meno è decisamene deficitaria.

Entrano Soleri, Aurelio e Mancuso, escono Brunori, Lund, Di Francesco al minuto 77.

Ma il Cittadella raddoppia con Vita

I cambi non danno alcun miglioramento. Il Cittadella tre minuti dopo passa con Vita. Nuova azione di sfondamento da parte di Pittarello, palla in mezzo e tiro a botta sicura per il 2-0 veneto.

Ultimi cambi per il Cittadella

Edoardo Gorini propone gli ultimi due cambi all’81’. Escono Pittarello, autore dei due assist vincenti, e Cassano. Entrano Magrassi e Tessiore. Non succede nulla nei minuti finali e nei 5 di recupero.

Cittadella-Palermo, il tabellino

Cittadella-Palermo 2-0

Cittadella: Kastrati, Salvi, Pavan, Negro (dal 73′ Frare), Carisssoni, Vita, Branca, Carriero (dal 73′ Korving), Cassano (dall’81’ Tessiore), Pandolfi (dal 64′ Maistrello), Pittarello (dall’81 Magrassi). Allenatore Edoardo Gorini. A disposizione: Angeli, Baldini, Danzi, Giraudo, Kornvig, Maniero, Mastrantonio. Rizzo.

Palermo: Pigliacelli, Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund (dal 77′ Aurelio), Stulac, Segre, Henderson (dal 57′ Gomes), Di Francesco (dal 77′ Mancuso), Insigne (dal 57′ Di Mariano), Brunori (dal 77 Soleri). Allenatore Salvatore Lanna (sostituisce Corini squalificato). A disposizione: Buttaro, Kanuric, Lucioni, Mateju, Nespola, Valente, Vasic.

Arbitro: Massimi di Termoli. Guardialinee: Severino (Campobasso) – Luciani (Milano). Quarto uomo: Calzavara (Varese). Var: Maggioni (Lecco). Avar: Muto (Torre Annunziata).

Reti: al 26′ Pandolfi, all’80’ Vita

Note. Ammoniti: Stulac (Palermo). Espulso Stulac (Palermo) per doppia ammonizione

Recuperi: 1′ e 5′