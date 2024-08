Serie B, Rosanero si spengono alla distanza, decide Adorni

Delusione Palermo. Inizia nel peggiore dei modi il campionato di serie B 2024-2025 dei rosanero che cadono 1-0 a Brescia. Decide Adorni al 90′. Brutto esordio della squadra siciliana che dopo un primo tempo tutto sommato discreto con alcune sfumature confortanti, si è spento nella ripresa. Le Rondinelle sono infatti uscite fuori alla distanza e nella ripresa hanno cambiato marcia stordendo il Palermo che nel primo tempo aveva dominato territorialmente e sul possesso palla senza però creare veri e propri pericoli. Ancora una volta, quindi Brescia amara per i rosa che già ad inizio marzo avevano pagato duramente dazio perdendo 4-2 in una delle ultime uscite di Corini.

La squadra allenata da Alessio Dionisi è mancata soprattutto in avanti. Unico vero e proprio pericolo per i lombardi un tiro di Ranocchia in avvio di ripresa ben deviato da Lezzerini in angolo. Poi è un monologo delle Rondinelle che hanno stretto gli isolani e li hanno colpiti con una rete al 90′ di Adorni nel quale la difesa rosanero ci è apparsa colpevole. Il difensore del Brescia ha sfruttato al meglio un cross di Dickmann per superare in volo d’angelo Desplanches che aveva fino a quel momento sostituto bene (nonostante una indecisione) Gomis uscito nel finale del primo tempo a causa di un infortunio.

Palermo da rivedere in tutti i reparti. Dionisi parli subito con De Sanctis per ulteriori soluzioni di mercato. Urgono un attaccante che veda la porta, un paio di difensori e generalmente gente che blindi il reparto difensivo. La squadra avrà tempo di riflettere fino a sabato 24 agosto (inizio 20.30) quando andrà a Pisa per la seconda di campionato.

Primo tempo con poche emozioni

Prima azione del Palermo all’8′. Buon palleggio dei rosa che costruiscono il tiro per Di Francesco che però calcia alto.

Ci prova ancora la squadra rosanero al 12′ con un calcio di punizione di Ranocchia che però finisce direttamente sulle braccia di Lezzerini.

I siciliani continuano a spingere e stazionano nella metà campo delle Rondinelle.

Al 16′, però, Borrelli fa tutto da solo e tira ma la conclusione dell’attaccante bresciano è docile e Gomis blocca senza problemi.

Ancora il Brescia prova a pungere con Galazzi che tira da fuori area ma anche in questa occasione Gomis fa buona guardia.

Al 31′ uscita di pugno di Gomis ma scontro con Borrelli che costringe il portiere senegalese all’uscita dal campo. Al suo posto Sebastiano Desplanches dal 37′. Succede ben poco nel finale del primo tempo che è durato cinque minuti oltre il 45′ per l’infortunio di Gomis. Poche emozioni nel quale il Palermo si è fatto preferire al Brescia per possesso palla e per supremazia territoriale ma nulla più. Pericoli pochi o nulli per le difese.

Brescia vicino al gol in avvio di ripresa

Cistana finalizza l’occasione più pericolosa della partita ad inizio secondo tempo ma la conclusione da dentro l’area è alta sopra la traversa della porta difesa da Desplanches.

Risponde il Palermo con Ranocchia, Lezzerin presente

Il Palermo risponde nell’azione successiva. Ranocchia è bravo dal limite con una bella botta che Lezzerini devia in angolo. Avvio di ripresa più movimentato.

Al 53′ però il Brescia si divora un’occasione ghiotta: torre di Borrelli in area per Bertagnoli che è tenuto in gioco da Nedelcearu lento nell’uscire dalla difesa per la trappola dell’offside. La conclusione del centrocampista però è alta.

Desplanches salva su Borrelli

Padroni di casa ancora vicini al gol con l’occasione più nitida di tutta la partita. Al 56′ Borrelli, servito da Galazzi in verticale, si presenta a tu per tu con Desplanches che chiude in uscita lo specchio della porta e mura la conclusione dell’attaccante bresciano.

Subito dopo, Galazzi ci prova su punizione dal limite dell’area con conclusione che fa la barba al palo.

Palermo in confusione, Brescia arrembante

Pressing del Brescia con tanti errori del Palermo. Al 63′ Desplanches sbaglia il rinvio e serve Bertagnoli che tira centrale, il portiere rosanero è insicuro nella parata a terra e respinge malamente, spazza via Nikolaou in angolo. Provvidenziale l’intervento difensivo.

Cambi per Dionisi, ma Rondinelle sempre pericolose

Al 66′ il tecnico del Palermo opera due cambi: entrano Di Mariano e Saric per Di Francesco e Ranocchia. Ma la musica non cambia. Al 72′ Verreth batte un calcio di punizione sulla sinistra, una sorta di corner corto, con palla in mezzo per l’inserimento di Adorni colpo di testa fuori di poco.

Sostituzioni per il Brescia, Desplanches salva su Verreth

Maran fa una doppia sostituzione. Al 77′ entrano Juric e Besaggio per Olzer e Bertagnoli. Subito dopo Desplanches risponde alla conclusione da fuori area di Verreth.

Altri cambi nel Palermo

Dionisi chiude i cambi all’82’: Henry e Buttaro al posto di Brunori e Lund. Per quest’ultimi prestazioni opache. Il numero 9 rosanero mai pericoloso, Lund impreciso soprattutto in fase difensiva. Un minuto dopo Maran risponde con Corrado, ex rosanero, al posto di Galazzi.

Adorni porta in vantaggio il Brescia al 90′

Al 90′ si sblocca la partita. Il Brescia va meritatamente avanti con un bel colpo di testa in tuffo centrale di Adorni con grave colpa di Nikolaou e Nedelcearu che centralmente lasciano spazio al giocatore avversario. Ottimo cross di Dickmann per il difensore che in tuffo di testa non perdona. Nei 4 minuti di recupero non succede nulla.

Il tabellino

Brescia-Palermo 1-0

Brescia: Lezzerini; Dickmann, Galazzi (dal 83′ Corrado), Adorni, Jallow; Cistana, Verreth, Bisoli, Bertagnoli (dal 77′ Besaggio); Olzer (dal 77′ Juric), Borrelli. Allenatore Rolando Maran. A disposizione: Andrenacci; Papetti, Calvini, Paghera, Fogliata, Bjarnason, Bianchi, Buhagiar.

Palermo: Gomis (dal 37′ Desplanches); Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Lund (dall’82’ Buttaro); Blin, Gomes, Ranocchia (dal 66′ Saric); Insigne, Di Francesco (dal 66′ Di Mariano); Brunori (dall’82’ Henry). Allenatore Alessio Dionisi. A disposizione: Pierozzi, Graves, Peda, Ceccaroni, Verre, Vasic, Appuah.

Arbitro. Gianluca Aureliano di Bologna. Assistenti di linea: Tolfo (Pordenone) e Laudato (Taranto). Quarto uomo: Renzi di Pesaro. Var Di Paolo (Avezzano). Avar Volpi (Arezzo).

Reti: al 90′ Adorni

Note. Eseguito dal tenore Fabio Armiliato l’inno di Mameli prima dell’avvio della prima partita del campionato di serie B 2024-2025. Partita iniziata con 6 minuti di ritardo per un problema tecnico ai dispositivi di comunicazione del guardialinee.

Ammoniti: Dickmann (Brescia), Di Francesco (Palermo)

Recuperi: 5′ e 4′