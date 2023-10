I voti dell'ottava giornata

Ceccaroni pareggia, Di Francesco trascina i suoi ed Aurelio trova il gol partita nel finale. Si può riassumere così la vittoria conseguita oggi dal Palermo, nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B giocato contro il SudTirol. Gli ospiti si sono rivelati, come al solito, avversario ostico. Bravi a chiudersi e veloci a ripartire, gli uomini di Bisoli portano la partita sui binari desiderati passando in vantaggio con Ciervo. All’intervallo Corini carica i suoi che, spinti dai 24.000 del Barbera, trovano il pari al 48′ con Ceccaroni, abile a spingere in rete l’assist di Mancuso. L’inerzia cambia e le sostituzioni giocano a favore dei siciliani. Nel finale è proprio Aurelio, uno dei subentrati, a trovare l’incornata vincente che vale la vittoria e tre punti pesantissimi in classifica, che portano i rosanero al secondo posto.

Le pagelle di Palermo – SudTirol

Pigliacelli s.v.

Lund 6,5 Partita di sacrificio per il terzino sinistro. Bravo in fase di spinta, copre bene sugli attacchi di Casiraghi

Lucioni 6,5: Nel primo tempo, la difesa incassa un gol su un difetto di comunicazione sulla destra. Da vero capitano, tiene gli animi calmi. Nel finale, gestisce al meglio la linea a quattro.

Ceccaroni 7: Segna un gol fondamentale ad inizio ripresa. Abile a supportare Lucioni nel finale.

Mateju 5,5: Gioca non al meglio e si vede. Timido, non affonda mai la gamba. Gli va dato merito però di aver concesso poco agli avversari nel momento più difficile del match. Paga però la disattenzione del primo tempo, in collaborazione con Vasic, che porta al momentaneo vantaggio ospite.

Stulac 5: Quando c’è da creare, la mediana è nelle sue mani. Ancora una volta, fornisce poco fosforo quando c’è da creare, frenato dalla doppia marcatura preventiva messa in campo da Bisoli.

Segre 6,5: Fa una partita di sostanza, provando a concludere verso la poerta di Poluzzi. Viene sostituito all’intervallo da Henderson.

Vasic 5,5: Chiamato oggi al doppio lavoro per supplire alle carenze di Mateju, si va vedere poco in fase offensiva.

Mancuso 6: Fa l’assist che permette a Ceccaroni di pareggiare il match. Partita più di qualità che di quantità.

Di Francesco 7: Trascinatore. Punta sempre gli avversari e quasi sempre li salta. Nel finale, mette il cross vittoria per il gol di Aurelio.

Brunori 5,5: Dopo la tripletta di Venezia, oggi è sembrato un po’ fuori dal gioco. Lotta ma conclude poco verso la porta.

Henderson (dal 46′) 5,5: Il suo ingresso era mirato a dare profondità alla squadra. Non sempre ci riesce.

Aurelio (dal 58′) 7: Entra a posto di Lund all’ora di gioco. Sulla sinistra spinge al massimo per cercare di sfruttare gli spazi, senza però trovare grande assistenza da Coulibaly. Nel finale però tramuta in oro il cross di Di Francesco.

Coulibaly (dal 58′) 5: Poca qualità oggi in campo. Sbaglia tanti tocchi semplici e non offre quasi mai alternative sulla sinistra.

Gomes (dal 58′) 5,5: Nel ruolo di interditore, fa quanto gli viene chiesto Quando c’è da costruire, fatica parecchio e si vede dai lanci che piovono verso il portiere Poluzzi.

Soleri (dal 74′) 6: Entra accolto dal boato dello stadio Renzo Barbera. Contribuisce con le sue sponde alla vittoria.

Corini 6,5: Anche oggi, i cambi gli sorridono. Aurelio trova la via del gol che vale tre punti pesantissimi. Rischia, non senza problemi, Mateju dal primo minuto. Una prima frazione nella quale i rosanero sono apparsi contratti e, a tratti, in balia del tatticismo degli avversari. Ciervo porta avanti i suoi, concretizzando gli sforzi degli ospiti. Nella ripresa, i rosanero sono bravi ad entrare subito in campo e a trovare il gol del pari con Ceccaroni. Poi Aurelio, servito al meglio da Di Francesco, segna la rete che vale i tre punti e il secondo posto in classifica. La fortuna aiuta gli audaci.